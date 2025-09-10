Nat Turner, povestea sclavului ghidat de vocea Domnului să înceapă o rebeliune împotriva stăpânilor săi

Nat Turner a fost un sclav afro-american ce a condus o revoltă de 4 zile a sclavilor negri, precum și a afro-americanilor liberi (printre puținii care au făcut acest lucru, alături de Denmark Vassey și Dred Scott), împotriva stăpânilor săi albi în anul 1831. Însă spre deosebire de cei doi contemporani ai săi, ale căror încercări au fost anihilate din fașă, revolta sa a cunoscut un oarecare succes pentru ceva timp, el devenind, prin fapta sa, unul dintre membrii fondatori ai Mișcării Aboliționiste din S.U.A.

I.Copilăria și tinerețea lui Nat Turner

Nat Turner se naște la 2 octombrie 1800, în Comitatul Southampton (statul Virginia), fiind fiul unei familii de sclavi afro-americani.[1] Zona în care acesta se născuse era una rurală, unde activitatea economică principală era extragerea bumbacului de pe plantații, așadar, erau mai mulți negrii decât albi acolo. Benjamin Turner, proprietarul familiei lui Nat Turner și al acestuia, obișnuiau să-l numească pe copil Nat în registrele sale. Chiar și atunci când acesta ajunge mare, el are să fie cunoscut tot ca Nat, contemporanii săi și istoricii, dar mai ales istoricii americani ajungând să-l numească Nat Turner de abia după Răscoala din 1831 pe care o va organiza.[2]

Nat știa puține despre trecutul tatălui său, despre care se credea că se eliberase din sclavie atunci când el era copil, fiind mai atașat de bunica lui. Acesta învață să citească și să scrie încă de la o vârstă fragedă, fiind catalogat de soția lui Benjamin Turner drept ”o inteligență naturală și de o rapiditate de înțelegere, întrecută de puțini”. Mai mult decât atât, el primește de la familia lui o educație profund religioasă, fiind văzut deseori postind, rugându-se ori cufundat în citirea unor povești din Biblie.[3]

Benjamin Turner moare în 1810, ca atare, fiul său, Samuel îl va lua pe Nat în proprietatea sa. Când avea 21 de ani, Nat Turner va reuși să evadeze (pentru prima dată) de pe plantația lui Samuel Turner.[4] Cu toate acestea, el se va întoarce o lună mai târziu, după ce va începe să delireze din cauza foamei și după ce va avea o viziune de la Dumnezeu (prima dintre multele care îi vor influența acțiunile), prin care i se va spune să se întoarcă la stăpânul său. Prin 1821, Nat Turner se căsătorește cu o altă sclavă, pe nume Cherry, iar în 1830, el va ajunge prorprietatea lui Joseph Travis (soția lui fiind vândută unui alt șef de plantație, dar al cărui nume nu este nici astăzi cunoscut), ce-i va deveni stăpân, Turner spunând despre el următoarele: ”a fost un stăpân bun, singurul care a avut încredere în mine”.[5] Datorită inteligenței sale, una remarcabilă pentru un sclav și a abilităților sale oratorice impresionante, Nat Turner ajunge să devină și predicator (pe lângă meseria de tâmplar pe care o învățase deja de la fostul său stăpân), propovăduindu-și ideile despre libertatea și egalitatea albilor și negrilor în ochii lui Dumnezeu, devenind o figură din ce în ce mai respectată printre sclavii de pe plantația lui Travis, realizând că trebuie să facă ceva măreț pentru a-i elibera din starea de sclavie în care se aflau. Mai mult decât atât, o eclipsă de soare din februarie 1831 îl face pe Turner să creadă că...acesta este un semn de la Dumnezeu că momentul eliberării lor din sclavie se apropie, astfel că acesta își face un plan, unul pentru o acțiune extraordinar de curajoasă pentru care va intra în Istoria S.U.A și anume...o revoltă.

II.Rebeliunea lui Nat Turner (august-octombrie 1831)

Crezând în semnele divine pe care le vedea și vocile pe care le auzea, Turner este convins de o eclipsă de soare (cea despre care am vorbit și mai sus) că, timpul de a se ridica la luptă împotriva stăpânului său a venit. Ca atare, el recrutează alți 7 sclavi afro-americani, ce se oferă să-l ajute pentru a planifica ceea ce urma să se întâmple. Revolta este plănuită, abandonată și reprogramată pentru data de 21 august 1831, când...aceasta începe, odată ce el, împreună cu alți 7 rebeli de ai lui îi ucid pe membrii Familiei Travis, reușesc să obțină armele și caii necesari continuării revoltei (și asta pentru că Nat Turner le spusese rebelilor despre un depozit de arme aflat prin apropiere, mai exact cel din orășelul Jerusalem, pe care îl capturează și de unde își iau și armele) și recrutează alți 75 sclavi într-o mare, dar dezorganizată insurecție, ce va duce la uciderea a aproximativ 60 de persoane albe.[6] Condamnată de la bun început, rebeliunea lui Nat Turner n-a putut fi un succes deplin din cauza lipsei de disciplină în rândul adepților săi și a faptului că doar 75 de sclavi s-au alăturat cauzei sale.[7] Mai mult decât atât, rezistența armată din partea localnicilor albi, precum și sosirea miliției[8] statale (o forță de aproximativ 3000 de oameni) dau o lovitură fatală revoltei lui Nat Turner. La doar câteva mile de capitala comitatului, rebelii sunt dispersați și uciși sau capturați, mulți sclavi nevinovați fiind masacrați de soldații albi în isteria ce a urmat.[9] Doar Nat Turner reușește să se ascundă cu succes de urmăritorii săi, dar, până la urmă, și el va fi prins...

Capturarea lui Nat Turner de către un vânător de sclavi, noiembrie 1831

(Sursă foto: https://www.britannica.com/biography/Nat-Turner

III.Sfârșitul vieții lui Nat Turner

După 6 săptămâni în care reușise să se ascundă, pe 30 octombrie 1831, Nat Turner este capturat de negustorii de sclavi care îl căutau, în ziua următoare, acesta fiind trimis la închisoare, iar pe 11 noiembrie 1831 va fi spânzurat, alături de alți 16 adepți ai săi în Jerusalem (același oraș din care începuse răscoala condusă de el).[10] Acest eveniment va stârni frica în inimile sudiștilor, va pune capăt mișcării de emancipare a sclavilor afro-americani din zonă și mai presus de toate, va duce la apariția unor legi mai dure împotriva sclavilor, precum și la adâncirea schismei dintre proprietarii de sclavi și adepții ideologiei politice a ”pământului liber” (un partid politic anti-sclavie al cărui slogan era ”pământ liber, exprimare liberă, muncă liberă și oameni liberi”), ce se va agrava pe parcursul anilor 1850-1860 și va duce, în cele din urmă…la izbucnirea Războiului Civil American (1861-1865). În ciuda faptului că el este, încă, considerat o figură controversată de către unii istorici și politicieni americani (fiind considerat un extremist religios, din cauza crimelor comise în timpul rebeliunii sale), datorită curajului său extraordinar, majoritatea americanilor (în special cei de culoare), îl văd drept un erou al națiunii americane, viața sa , dar mai ales, rebeliunea pe care a condus-o, ajungând să facă subiectul unui film, numit “The Birth of a Nation”, ce a avut premiera în octombrie 2016 în S.U.A, producătorul acestuia fiind Nate Parker (el jucând, totodată, și rolul principal, cel al sclavului rebel Nat Turner).[11]

Miliție-Organizație de cetățeni, cu o pregătire militară limitată, care aveau misiunea, atât în timpul Dominației Coloniale Britanice asupra Americii (1607-1776), cât și la începutul existenței statului american (1790-1840), de a-i apăra pe cetățenii americani de atacurile indienilor

