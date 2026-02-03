Davy Crockett, povestea unui pionier al Expansiunii către Vest ajuns erou al S.U.A

Davy Crockett (având la naștere numele David Stern Crockett) a fost un pioner al expansiunii către vestul S.U.A, politician, povestitor și militar, ce a devenit o figură legendară în Istoria S.U.A, prin eroismul pe care l-a arătat, apărându-și oamenii în cadrul Bătăliei de la Alamo. Însă acesta a făcut mai mult decât atât...

O ilustrație din secolul al-XIX-lea ce-l înfățișează pe Davy Crockett îmbrăcat în haine de vânător (Sursa: https://www.britannica.com/biography/Davy-Crockett-American-frontiersman-and-politician)

I. Copilăria și tinerețea lui Davy Crockett

Davy Crockett se naște pe 17 august 1786, în partea de est a statului Tennessee, fiind unul dintre cei 9 copii ai lui John și Rebecca Crockett (tatăl lui provenind dintr-o familie de hughenoți[1] francezi numită Crocketagne, care se stabilise mai întâi, în Irlanda, unde își schimbă numele în Crockett și în cele din urmă, se mută în ceea ce în secolul al-XVIII-lea reprezentau Cele Treisprezece Colonii ale Coroanei Britanice, în Carolina de Nord).[2] Întrucât tatăl lui se lupta din greu să asigure un trai decent familiei sale și nu avea o situație materială prea bună, Davy este nevoit să se mute, alături de părinții săi prin diverse orășele ale statului Tennessee și mai mult decât atât, este trimis să muncească cu ziua pe la vecinii săi, fermieri mai bogați pentru a plăti datoriile familiei sale.[3] Ca atare, acesta nu are parte de vreo educație formală, mediul sălbatic al zonei de frontieră în care trăia (statul Tennessee reprezentând, la începutul secolului al-XIX-lea, zona de graniță dintre națiunea americană, ce cuprindea doar statele din estul și nord-estul S.U.A de astăzi și Teritoriul Indienilor, din vestul și nord-vestul S.U.A) fiind , , învățătorul său”, locul în care el va deveni un pădurar, cercetaș și vânător iscusit.[4]

II. Cariera militară și viața personală a lui Davy Crockett

În 1813, Davy Crockett se alătură Miliției[5] din Tennessee pe post de cercetaș și luptă împotriva indienilor Creek în Alabama.[6] Acesta participă la masacrarea indienilor din zonă de către soldații americani la Talushatchee, pentru a răzbuna un atac comis de aceștia asupra Fortului Mims. Mai mult decât atât, în timpul Războiului dintre 1812-1815 (purtat între nou-apăruta S.U.A și Regatul Marii Britanii și Irlandei de Nord, din cauza faptului că cea de a doua voia să recucerească teritoriul pe care îl pierduse în 1776), Crockett se reînrolează ca al treilea sergent (întrucât fusese lăsat la vatră) sub comanda Căpitanului John Cowan. Acesta merge în Florida (care pe atunci, era încă o colonie a Imperiului Spaniol, devenind stat al S.U.A de abia în 1819) să-l ajute pe Andrew Jackson să înlăture forțele britanice (inclusiv indienii antrenați de britanici să lupte de partea lor) din zonă.[7]

În 1815, după ce este demobilizat, Davy Crockett se întoarce acasă, unde soția lui, Polly (alături de care a avut 3 copii: John Wesley Crockett, William Finley Crockett și Margaret Finley Crockett[8]) va muri în scurt timp de la întoarcerea sa. Acesta se va recăsători cu văduva Elizabeth Patton alături de care va mai avea încă 3 copii.

III. Cariera politică a lui Davy Crockett

În 1817, Crockett devine comisar public al Comitatului Lawrence, iar tot în același an, este ales magistrat (având rolul de a asigura ordinea și linisțea în zonă), iar apoi devine locotent colonel în Miliția din Tennessee, de care vorbisem și mai sus. După ce demisionează din aceste posturi, el obține un loc în Adunarea Generală a statului Texas (ca reprezentant al comitatelor Lawrence și Hickman), unde va purta bătălii încrâncenate cu ceilați congresmani pentru micșorarea taxelor și oferirea de teren arabil coloniștilor americani săraci (astfel încât aceștia să aibă condițiile necesare să se stabilească în Texas, iar acesta să devină parte a S.U.A) și-și va rafina abilitățile oratorice.[9]

După ce-și pierde afacerile (cu plantații de bumbac și trestie de zahăr), Davy Crockett se mută în Comitatul Carroll și este din nou ales în Adunarea Generală a statului Texas, în 1823.[10] În 1825, după ce pierde un loc pentru Congresul S.U.A, se întoarce în sectorul privat. Acesta va mai candida încă o dată pentru a obține un loc în Congres de această dată în 1827 și 1829 (atunci chiar reușind să obțină un loc, în Camera Reprezentanților), pe care însă îl va pierde un an mai târziu, în 1830, îl va recâștiga în 1833, dar va pierde oferta (făcută de colegii săi congressmani) de a mai candida pentru un loc în această instituție, în 1834 .[11] El se va opune, desesori, platformei politice a lui Andrew Jackson (bazată pe strămutarea nativilor americani din Midwest, partea de centru și sud-vest a S.U.A, unde urmau să vină coloniștii americani și susținerea economică a acestora), cu toate că la începutul carierei sale politice, îl susține pe acesta. În timpul mandatului său în Congresul S.U.A, Davy Crockett reușește să-și creeze o reputație de povestitor talentat, precum și de , , gentleman de trestie”, o aluzie răutăcioasă făcută de mai bogații săi colegi congressmani la copilăria grea a acestuia.[12] Totodată, el devine și subiectul unei piese de teatru din anii 1830 și a unei serii de almanahuri, care includeau povești despre isprăvile sale ca ca vânător de urși de la frontiera S.U.A.

Dorind să ofere o mărturie sinceră cu privire la realitatea vieții sale și să-și schimbe reputația de erou popular, Crockett își scrie o autobiografie și merge într-un tur prin S.U.A pentru a o promova. Când se întoarce și află că și-a pierdut locul în Congress, acesta spune următoarea replică (ce va intra în Istoria S.U.A):, , Le-am spus oamenilor din districtul meu că am să-i servesc credincios așa cum am și făcut-o, dar dacă nu voi reuși să făc tot ce îmi stă în putință pentru ei, ei s-ar putea să se ducă în iad, iar eu mă voi duce în Texas”.[13] Și așa a și făcut!

În cele din urmă, acesta se îndreaptă către Texas, luptă alături de garnizoana de 200 de soldați a fortului Alamo și încercând să apere fortul timp de 13 zile în fața trupelor Armatei Mexicane (conduse de Generalul Santa Anna), moare alături de ceilalți apărători, la 6 martie 1836, devenind prin reziliența și vitejia arătată în acest moment decisiv al Istoriei Moderne a S.U.A, o figură legendară.[14]

Soldații americani confruntându-se cu trupele mexicane în Bătălia de la Alamo, în care și-a pierdut viața și Davy Crockett (Sursa: https://www.history.com/topics/latin-america/alamo)

