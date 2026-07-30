Cine a fost Julius E. Scheurer, omul din spatele colecției de arme a regelui Carol I?

Expertul în arme medievale Julius Scheurer (1855 Budapesta - 1937 Viena), cel care a desăvârșit colecția de arme a Coroanei, a fost mintea care a transformat viziunea monarhului român (cu care venea de la Sigmaringen) într-o realitate patrimonială, combinând expertiza sa cu tradiția de familie a lui Carol și erudiția lui în acest domeniu.

Ce implica această colaborare dintre monarhul-comanditar și expertul Julius Scheurer era, pe de-o parte, alocarea unor fonduri speciale destinate achizițiilor ce urmau să completeze sălile de arme de la Peleș, iar, pe de altă parte, demersul activ al expertului, consemnat integral în corespondența sa către rege. Pentru achiziții Scheurer călătorea în orașele europene cautând arme și armuri din diverse colecții private puse la vânzare, sau participa la licitațiile organizate de marile case de licitații, scrie Muzeul Național Peleș, pe pagina de Facebook a instituției.

Odată cumpărate piesele, expertul întocmea documentarea științifică a acestora - scurte informații, datarea și evaluarea în coroane (moneda austriacă a epocii); le inventaria prin acordarea unui număr unic de inventar; acolo unde era cazul, și doar cu aprobarea regelui, Scheurer se ocupa și de restaurarea pieselor; le ambala și le expedia ulterior la Sinaia. Își continua apoi activitatea la Peleș, unde, colaborând mereu cu monarhul român, concepea etalarea sistematică și coerentă a armelor în sălile special dedicate lor.

Pe lângă toate acestea, mai datorăm expertului vienez catalogul sistematic, manuscris, al colecției regale de arme - rămas însă nepublicat din cauza morții regelui Carol I, în anul 1914. Documentul este expus publicului, pentru prima dată, în expoziția temporară „Arsenalul Regal - Putere, Tradiție și Prestigiu”. [Având în vedere interesul crescut al publicului, perioada de vizitare a expoziției a fost prelungită până la data de 16 august 2026]

Corespondența dintre regele Carol I și expertul Julius E. Scheurer se întinde pe o perioadă de nouă ani, între 1905 și 1914, cu excepția unei scurte notificări, trimisă în noiembrie 1915, după moartea suveranului, notificare ce însoțea, se pare, atât registrul (catalog) al colecției de arme cât și inventarul acesteia.

Exemplificăm colaborarea dintre monarhul român și specialistul austriac printr-o scrisoare, datată 29 decembrie 1905, adresată lui Hermann Seelos, valetul regelui Carol I, și aflată în arhiva Muzeului Național Peleș.

Stimate domn!

Prin prezenta îmi permit preasupus să vă aduc la cunoștință următoarele:

În prima săptămână din ianuarie 1906 pleacă un transport spre Castelul Peleș din Sinaia. Această trimitere conține toate armele achiziționate cu preaînaltul acord al Majestății Sale din acontul în numerar de 4225 coroane. Excepție fac cele două timpane, pentru care încă nu am găsit materialul potrivit pentru confecționarea acoperământului acestora.

De îndată ce pleacă transportul, îmi permit preasupus să trimit un decont amănunțit. Totodată îl voi înștiința pe domnul castelan de la Peleș și voi atașa o listă cu numere de inventar pentru recepție. Mai nou, prevăd toate obiectele achiziționate cu numere de inventar curente și înregistrez fiecare obiect în Catalogul pe care l-am creat.

Totodată, voi include și preaplecatul meu raport privind noile achiziții, prevăzut cu schițe, spre a primi cea mai înaltă aprobare din partea Majestății Sale Regele.

Între timp, am întreprins câteva călătorii –la Trieste, Tirol și München, având norocul să descopăr unele lucruri interesante.

Cu ilustra aprobare a Majestății Sale, am achiziționat cele 60 de sulițe din Războiul de 30 de Ani și am rezervat armura până la 1 februarie 1906.

Îmi mai permit să rog Domnia Voastră, preaplecat, să aveți bunăvoința de a aduce toate acestea la preaînalta cunoștință a Majestății Sale, Regele. Preasupusul subsemnat își permite preaplecat să felicite Maj. Sa, Regele cu prilejul anului nou și să mulțumească pentru dovezile Sale de bunăvoință.

Mulțumind Domniei Voastre pentru strădanii, rămân cu stimă

al Dumneavoastră supus

Julius E. Scheurer

Viena, 29 decembrie 1905. ”

Foto sus: Filă din catalogul colecției regale de arme, rămas nepublicat din cauza morții regelui Carol I (© Facebook / Muzeul Național Peleș)

Mai multe pentru tine...