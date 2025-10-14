Victoria lui Iancu de Hunedoara împotriva turcilor din octombrie 1441

În toamna anului 1441, înainte de 8 octombrie, Iancu de Hunedoara a putut interveni din nou, pe teatrul de luptă din Serbia, unde Ishak, begul de Semendria, neliniștea împrejurimile Belgradului și valea fluviului Sava.

La rândul său, pentru a pune capăt incursiunilor acestuia, Iancu a pătruns cale de trei zile cu armata lui în teritoriul sârbesc, ocupat de turci, scrie Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

La întoarcere este atacat de Ishak-beg. Fiind pregătit, Iancu de Hunedoara îl înfruntă astfel: își așeză la mijloc pedestrimea, lăncieri și arcași, ce era sprijinită de cavaleria grea înarmată. Pe aripi, el a dispus cavaleria ușoară, iar în rezervă a ținut o bună parte a cavaleriei grele, precum și arcașii călări. Izbânda lui a fost deplină. Turcii se retrag, urmăriți de creștini până aproape de Semendria, dintre aceștia doar puțini reușind să scape.

Învingătorul, acoperit cu glorie și încărcat de pradă, se întoarse la Belgrad. Faima lui Iancu de Hunedoara sporește. La Buda, regele Vladislav îi serbează victoria, îi mulțumește printr-o scrisoare și îi dăruiește cu o nouă moșie în Hunedoara.

Voievodul are însă durerea de a pierde în aceste lupte pe fratele său mai tânăr, Ioan, tovarășul credincios din anii tinereții, cu care împreună urcase treptele trudnice ale primelor slujbe și demnități. Îl înmormântează cu cinstea cuvenită în biserica episcopală din Alba Iulia, unde i se va alătura 15 ani mai târziu.

Bibliografie:

Camil Mureșan, Ioan de Hunedoara și vremea sa, editura Tineretului, 1957

