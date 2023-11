Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker

Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat. Povestește el prin anii ʼ60:

„Cînd am mers la Moscova, acolo n-am spus că am rămas singur, am spus că,uite, sînt două păreri, nici măcar n-am vrut să arăt cine are părerea cutare sau cutare, dar ei au înţeles”.

Forţa vicleşugului constă în geniala intuire a interlocutorului: Stalin. Gheorghiu-Dej nu ştie de ce sprijin se bucură la Kremlin Tovarăşa Ana.

Nu era exclus ca Stalin să fie de partea ei în confruntarea cu Dej. Dacă ar fi zis că e în conflict cu ea, risca reacţia dură a unui Stalin sprijinitor.

Tătucului îi plăcea să i se ceară sfatul. În locul pîrei – Tovarăşa Ana zice aşa, eu cred însă că e altfel – care n-ar fi plăcute Stăpînului, Dej apelează la: Am venit să-mi daţi un sfat!

Dacă Stalin nu era de acord cu poziţia sa, în nici un moment despre Dej nu se putea spune că a pierdut bătălia.

Venise doar ca să ceară un sfat!

Foto sus: Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ana Pauker (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 199/1946)

