Singurul studio de fotografii care folosește lumină naturală și aparatură din 1870 VIDEO

Într-o epocă dominată de tehnologie digitală, într-un colț liniștit al României, în orașul Odorheiu Secuiesc, încă funcționează un studio foto care sfidează timpul. Este singurul din Europa care operează exclusiv cu lumină naturală și echipamente originale din secolul al XIX-lea. Pe strada Lajos Kossuth nr. 24A, într-o clădire cu aer de epocă, atelierul foto Kováts își păstrează autenticitatea nealterată din 1876 încoace.

O arhivă vie a unei lumi apuse

Când pășești în curtea studioului, te întâmpină o galerie în aer liber cu fotografii alb-negru care surprind momente definitorii din istoria locală: primul automobil din oraș, inaugurarea căii ferate, primul salt la trambulină și scene din viața cotidiană a locuitorilor. Aceste imagini, expuse cu grijă, sunt veritabile martore ale trecutului și ilustrează un oraș în continuă transformare.

În interior, istoria prinde contur printre pereții tapetați cu portrete în sepia, iar chipul fondatorului studioului veghează peste tot ceea ce a construit cu trudă. Actualul custode al acestui sanctuar fotografic este Kováts Árpád Jr., reprezentantul celei de-a patra generații de fotografi din familie. Moștenirea lăsată de străbunicul său este tratată cu respect și devotament. Sunt expuse și imagini 3D, iar pe o măsuță tronează un stereoscop original din anul 1900.

„Unele dintre fotografii au fost realizate cu o cameră care are două lentile, exact cum avem și noi, oamenii, doi ochi”, spune Árpád Kováts.

Fără curent electric, fără digital, doar măiestrie umană

Studioul funcționează și astăzi fără curent electric. Tavanul este din sticlă, iar lumina naturală este direcționată manual cu ajutorul unor perdele suspendate în tonuri de alb, gri și albastru. Scaunul folosit pentru portrete are un suport special în spate, menit să țină subiectul nemișcat în timpul expunerii — o necesitate tehnică în era plăcilor fotosensibile.

Întregul proces fotografic este chimic și manual. De la capturarea imaginii până la developarea pe hârtie, niciun calculator nu intervine. Inclusiv retușurile se realizează cu instrumente ascuțite și un aparat vechi, exact cum se făcea acum mai bine de un secol.

Un baston-trepied și 80.000 de amintiri pe sticlă

Una dintre cele mai fascinante povești ale studioului este legată de un obiect inedit, păstrat din generație în generație: bastonul străbunicului, care ascunde, de fapt, un trepied pentru aparat. Este doar un exemplu al ingeniozității vremurilor și al respectului pentru meșteșug.

Arhiva atelierului adăpostește peste 80.000 de negative pe plăci de sticlă, datând din 1876 până în perioada interbelică. Acestea documentează nu doar viețile unor oameni, ci întreaga evoluție a unei comunități și a unei regiuni. În 2018, în cadrul unui amplu proiect intitulat EAP 1130, s-a realizat digitizarea a peste 5.000 dintre aceste negative, toate, realizate între 1880 și 1925, majoritatea de Kováts Sr., adevăratul cronicar vizual al zonei. Dar este doar începutul…

Din nobilime până la Regina Maria

În perioada de glorie, studioul realiza în principal portrete pentru membrii micii nobilimi și ai burgheziei locale, dar și pentru turiștii care vizitau stațiunile balneare din apropiere. Kováts Sr. era activ în viața comunității și imortaliza evenimentele religioase, culturale sau comerciale, fiind adesea prezent cu aparatul său la orice manifestare importantă.

Fotografiile realizate de el au fost publicate în ghiduri turistice, lucrări geografice și reviste, aducându-i recunoaștere profesională și prestigiu. Unele dintre imaginile păstrate în studio o înfățișează pe Regina Maria a României, surprinsă în timpul unei vizite oficiale în regiune.

O moștenire vie, un muzeu în devenire

Astăzi, turiștii care trec pragul studioului pot pleca acasă cu un portret alb-negru autentic, realizat cu aparatura originală. Fotografiile se trimit prin poștă, iar veniturile obținute sunt reinvestite în întreținerea atelierului și în visul lui Árpád: crearea unui muzeu dedicat acestei extraordinare arhive fotografice, precum și prezervarea autentică a studioului fotografic.

Digitizarea completă a celor 80.000 de plăci ar necesita cinci persoane lucrând opt ore pe zi, timp de cinci ani. Este o muncă titanică, dar Kováts Árpád Jr. este hotărât să o ducă la bun sfârșit, chiar și în lipsa sprijinului autorităților.

Atelierul foto Kováts este mai mult decât un studio – este o fereastră către trecut, o lecție de răbdare, pasiune și respect față de meșteșugul fotografic. Este dovada vie că o imagine chiar poate face cât o mie de cuvinte, iar când aceasta este realizată cu lumină naturală și un aparat din 1870, valoarea ei devine inestimabilă.

(Vizita la Studioul Foto Kováts a fost efectuată pentru documentarea media realizată în proiectul „România Atractivă”.)

