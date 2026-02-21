Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Sestertius imperial roman cu personificarea Daciei pe revers, emis sub autoritatea împăratului Traian, în intervalul 112-114 p. Chr. (© Muzeul Național de Istorie a României)

Sestertius imperial roman cu personificarea Daciei pe revers, emis sub autoritatea împăratului Traian

📁 Roma, măreţia şi declinul său

În Imperiul Roman, monedele reprezentau un document oficial de comunicare la scară largă a viziunii cercului politic creat în jurul împăratului. Avându-l în centrul discursului vizual pe împărat, prin iconografia monetară se punctau, într-o formulă succintă și accesibilă, principalele calități ale conducătorului.

Pusă în circulație la câțiva ani după războaiele dacice (în intervalul 112-114 p. Chr.), moneda, aflată acum în colecția Cabinetului Numismatic al Muzeului Național de Istorie a României (MNIR), celebra victoria împăratului Traian și anexarea noii provincii Dacia. Legenda reversului ne transmite abreviat noul titlu al împăratului, anume DACICUS, în timp ce cununa de lauri purtată de Traian amintește, încă o dată, că el este primus inter pares (primul între egali), scrie MNIR, pe pagina de Facebook a instituției.

Pe revers, Provincia Dacia, personificată și numită prin legendă, evocă proverbiala prosperitate a noii cuceriri: în fața ei stau doi copii cu ciorchini de struguri și mănunchiuri de grâu. Dacia ține în mână stindardul roman de război ca o iterare a victoriei imperiale.

Coerentă și explicită discursiv, moneda a fost gândită să transmit publicului o realitate politică (cucerirea unei noi provincii), dar și o laudatio (preamărire) împăratului Traian. Eficiența mesajului monetar este de netăgăduit, întrucât și astăzi, într-o societate cu totul diferită, îi înțelegem codurile vizuale folosite.

Foto sus: Sestertius imperial roman cu personificarea Daciei pe revers, emis sub autoritatea împăratului Traian, în intervalul 112-114 p. Chr. (© Muzeul Național de Istorie a României)

Mai multe pentru tine...
Dacii din Dacia romană jpeg
Dacii din Dacia romană
Dacia romană – controversatul proces de romanizare: lămuriri jpeg
Dacia romană – controversatul proces de romanizare: lămuriri
Harta provinciilor romane de la Dunărea mijlocie și de jos
Dacia romană, o provincie puternic militarizată
image 32 1005x640 jpg
📁 Istorie contemporană
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
image 30 1280x640 jpeg webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
De ce la Roma în Antichitate se puneau în scenă bătălii navale sângeroase?
Nunta 20240322211544 001 jpg
📁 Istorie Modernă Românească
Românii din Canada. O istorie care a început acum 130 de ani
Cover Image jpg webp
📁 Grecia Antică
Crescuți pentru război! Mașinăria militară a Spartei antice, între disciplină absolută și destin colectiv
ed3f2926b202b1bf0393b95ce948f491 jpg
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Povestea incredibilă a unei corăbii romane plină cu bani din taxe, rătăcită de munson în Sri Lanka
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură