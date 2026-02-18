Povestea incredibilă a unei corăbii romane plină cu bani din taxe, rătăcită de munson în Sri Lanka

În timpul domniei împăratului Claudius (41–54 d.Hr.), un incident care pare desprins dintr-un roman de aventuri a legat pentru prima oară Imperiul Roman de o civilizație insulară din Oceanul Indian.

O corabie aflată sub pavilion roman, încărcată cu denarii – monede destinate colectării impozitelor în porturile orientale – a fost surprinsă de vânturile munsonice puternice de vară într-o călătorie aparent banală de coastă. După aproximativ două săptămâni de bătăi cu furtuna, nava a fost purtată departe spre est și a eșuat pe țărmurile insulei pe care grecii o numeau Taprobane – astăzi Sri Lanka.

La bord se afla un libert al colectorului de taxe Annius Plocamus, cunoscut din sursele romane ca manager al veniturilor în Marea Roșie, prin care treceau mărfuri prețioase din Arabia și India. Monedele din sacii săi, toate cântărind aceeași greutate – indicator al standardizării monetare romane – au atras atenția regelui Bhatika Abhaya al regatului Anuradhapura. Acestuia, moneda romană i s-a părut un semn al onestității și stabilității administrării romane, deși, conform legilor locale, a confiscat denarii drept taxe. În pofida gestului, libertul a fost primit cu respect, iar regele a trimis patru trimiși, conduși de un diplomat numit Rachias, însoțindu-l pe acesta în drumul spre Roma pentru a stabili relații diplomatice.

Un regat budist prieten cu străinii

Regatul Anuradhapura, întemeiat cu secole înainte de această întâmplare, devenise o monarhie puternică și stabilă, guvernată de tradiții budiste și organizată într-un sistem administrativ complex. Societatea sa se baza pe agricultură – orezul, bumbacul, trestia de zahăr și susanul erau culturi de bază – susținute de o rețea elaborată de irigații. Comerțul prospera, exportând pietre prețioase, condimente și fildeș, în timp ce importurile includeau mătăsuri, parfumuri și vinuri din Orientul apropiat și sudul Asiei.

Există indicații istorice că vesticii – grecii și romanii – cunoșteau insula încă dinaintea acestei întâlniri întâmplătoare. Grecii o menționau încă din secolul al III-lea î.Hr., iar crucișătorii maritimi ai erei Periplus Maris Erythraei descriau schimburile comerciale bogate dinspre și către Oceanul Indian.

