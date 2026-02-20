De ce la Roma în Antichitate se puneau în scenă bătălii navale sângeroase?

În anul 46 î.Hr., la întoarcerea sa triumfală la Roma după înfrângerea lui Pompei cel Mare, Iulius Cezar a oferit cetății un spectacol fără precedent. Istoricul Dio Cassius avea să noteze, două secole mai târziu, că dictatorul a fost escortat de aproape întreaga populație, în timp ce elefanți purtau torțe aprinse. Printre atracții s-a numărat și expunerea unei girafe – numită de romani „camelopard”, pentru asemănarea sa cu o combinație între cămilă și leopard.

Dar punctul culminant al festivităților a fost altul: o bătălie navală organizată pe un lac artificial săpat în Campus Martius și alimentat cu apă din Tibru. Două flote – bireme, trireme și quadrireme – cu aproximativ 4.000 de vâslași și 2.000 de combatanți s-au confruntat într-o reconstituire la scară reală. Istoricul Suetoniu consemna că oameni din întreaga Italie au venit să asiste. Mulți au dormit în stradă pentru a prinde locuri bune; în busculadă au murit inclusiv doi senatori. Astfel s-a născut naumachia – termen derivat din grecescul pentru „luptă navală”.

Spectacol și propagandă

Naumachiile s-au alăturat altor divertismente publice romane, precum luptele de gladiatori (munera) și vânătorile de animale exotice (venationes). Ele nu erau simple distracții, ci demonstrații de putere: Roma își etala superioritatea tehnică, capacitatea organizatorică și resursele aproape nelimitate.

Bătălia organizată de Cezar a fost minuțios coregrafiată, reconstituind confruntări istorice dintre flotele Tirului și Egiptului. Ulterior, alte spectacole au evocat lupte între Atena și Persia sau între Rodos și Sicilia. Deși teatrale în concepție, ele erau reale în desfășurare: sângele curgea, navele se scufundau, iar combatanții mureau. Participanții – numiți naumachiarii – erau în principal prizonieri de război sau condamnați la moarte, deși există mențiuni despre cetățeni liberi și chiar un pretor implicat în spectacolul lui Cezar.

Lacuri artificiale și amfiteatre inundate

Complexitatea logistică explica raritatea acestor evenimente. Era nevoie de fonduri uriașe, de ingineri, de corăbii construite special și de mii de oameni dispuși să lupte.

Unele naumachii au fost organizate pe ape naturale. În 40 î.Hr., Sextus Pompei a pus în scenă o bătălie în Strâmtoarea Messina, reconstituind propria victorie navală asupra lui Octavian Augustus.

În anul 52 d.Hr., împăratul Claudius a organizat o confruntare grandioasă pe lacul Fucinus, cu 100 de nave și aproximativ 19.000 de condamnați, potrivit lui Tacitus. Înainte de luptă, combatanții ar fi rostit celebra formulă: „Ave, Caesar, morituri te salutant!”. Când Claudius ar fi răspuns ambiguu, unii au crezut că sunt grațiați și au refuzat să lupte, fiind forțați ulterior de garda imperială.

Alți împărați au preferat lacuri artificiale. În 2 î.Hr., Augustus a inaugurat un bazin special pe malul drept al Tibrului, cu ocazia deschiderii Templului lui Marte Ultor. Termenul „naumachia” a ajuns să desemneze atât spectacolul, cât și loc

