Secretul marșului lui Hannibal spre Roma ar fi fost energia elefanților săi

Timp de peste 2.000 de ani, istoricii au încercat să afle pe unde a traversat Hannibal Alpii în anul 218 î.Hr. cu armata sa și celebrii elefanți de război. Un nou studiu propune o explicație surprinzătoare: traseul ar fi fost ales nu doar strategic, ci și în funcție de energia necesară supraviețuirii animalelor care însoțeau armata cartagineză.

e mai bine de 2.000 de ani, o întrebare îi divide pe istorici: ce trecătoare alpină a folosit Hannibal atunci când și-a condus armata spre Italia, în anul 218 î.Hr.? Un nou studiu indică spre Col de la Traversette, după ce a analizat un aspect pe care puține cercetări anterioare l-au luat în calcul: energia necesară pentru această călătorie.

Hannibal traversând Alpii pe elefanți, de Nicolas Poussin (1594–1665)

Cercetarea, publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences, a analizat celebra traversare a lui Hannibal dintr-o perspectivă nouă. În loc să se bazeze în principal pe textele antice sau pe forma reliefului, echipa a calculat câtă energie ar fi fost necesară unei armate pentru a traversa mai multe rute posibile. Estimările au vizat aproximativ 40.000 de soldați, 7.000 de cai și 37 de elefanți de război.

Timp de mulți ani, istoricii au favorizat varianta Col du Clapier. Cercetările mai recente au mutat atenția spre Col de la Traversette. Noul studiu oferă un sprijin mai puternic acestei variante, deoarece deplasarea unei forțe atât de mari prin această trecătoare ar fi necesitat mai puțină energie decât celelalte trasee analizate.

Pentru a ajunge la această concluzie, echipa a combinat hărți de altitudine cu modele de traseu și date obținute de la elefanți africani moderni. Oamenii de știință cunosc deja cantitatea de energie consumată de elefanți atunci când merg pe pante cu diferite grade de înclinare. Aceste măsurători au permis estimarea efortului depus de animalele lui Hannibal în timpul urcării și coborârii Alpilor.

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