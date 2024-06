Reabilitarea Anei Pauker

Robert Levy, autorul unei cărţi controversate despre Ana Pauker, Ana Pauker. The Rise and Fall of a Jewis Communist, editura University of California, 2001, tradusă la noi la Polirom în 2002 sub titlul Gloria şi decăderea Anei Pauker, prin ambiţia de a face din Stalin-ul nostru în fustă o premergătoare a regimurilor româneşti postdecembriste, o găseşte în viaţă, după 1989, pe Ana Toma, Tovarăşa Anuţa, concubină şi nevastă succesivă a lui Constantin Pîrvulescu, Sorin Toma şi Pintilie Bodnarenko.

Ana Toma, căreia i se spune Tovarăşa Anuţa, pentru a o deosebi de Tovarăşa Ana, şefa ei, la Ministerul lăsat de Ana Pauker în voia ministrului adjunct, ea, Ana Pauker fiind prinsă pînă peste cap în bătălia pentru supremaţie în paşalîcul sovietic numit RPR.

La şedinţa din 12, 13 iunie 1952, consacrată demascării tovarăşeşti a Tovarăşei Ana, Tovarăşa Anuţa e pusă la zid de tovarăşii de la Externe, care au găsit în demascarea ei şiretlicul pentru a nu o demasca pe Tovarăşa Ana.

Ca să se salveze, Tovarăşa Anuţa se duce glonţ la noul Stăpîn, Tovarăşul Gheorghiu-Dej, o dă în gît pe Tovarăşa Ana şi se salvează.

La Plenara din noiembrie – decembrie 1961, convocată de Dej pentru a o terfeli pe Ana Pauker, deşi aceasta murise de vreun an, Tovarăşei Anuţa îi sticleşte năsucul de rîvna pusă în bîrfirea Anei Pauker.

Ana Toma a supravieţuit căderii comunismului.

A murit în ianuarie 1991.

Între timp, Robert Levy a găsit-o şi i-a cerut să-i vorbească despre Ana Pauker.

În cea mai deplină nesimţire, Tovarăşa Anuţa înalţă simfonii Anei Pauker, ajungînd pînă acolo cu falsificarea încît o prezintă ca o adversară a colectivizării agriculturii în România.

Foto sus: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Vasile Luca și Teohari Georgescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 162(125)/1950)

Mai multe pentru tine...