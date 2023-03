Rapid împlinește 100 de ani: cele mai importante borne din istoria clubului din Giulești

Rapid, unul dintre cele mai vechi cluburi de fotbal din țara noastră, împlinește în această vară 100 de ani. Mai exact, clubul a fost înființat pe 25 iunie 1923, când muncitorii de la Atelierele Grivița s-au întâlnit la Școala primară din cartierul Grivița și au semnat actul de înființare al echipei CFR București.

Din lotul primei echipe au făcut parte și câțiva jucători care erau legitimați la Rampa Militari, o echipă care se antrena și juca pe locul în care în prezent se află Gara Basarab. Printre aceștia se află Tudor Stan, Tudor Petre, Gheorghe Florescu și Gogu Alexandru. Din lotul primei echipe s-au mai regăsit muncitori de la Atelierele Grivița (Dumitru Constantinescu, Geza Ginger, Franz Hladt, Grigore Grigoriu și Teofil Copaci), dar și unii aduși de la Excelsior (Emil Dobrescu, Vasile Constantinescu, Gheorghe Mărculescu și Dumitru Itu). Președintele clubului a fost numit maistrul Teofil Copaci, căpitan a fost ales strungarul Grigore Grigoriu, în timp ce secretarul clubului a fost desemnat inginerul Aurel Fotiade.

Gruparea și-a făcut astfel debutul în campionatul districtual al Bucureștiului în toamna anului 1923, însă pe 25 ianuarie 1925 a fost exclusă pentru neprezentarea la meciuri. Echipa s-a aflat în imposibilitatea de a aduna 11 jucători și de multe ori nu a avut niciun echipament de joc. Ulterior, din 1926, CFR București a evoluat în Categoria a II-a a campionatului Capitalei. Anul 1928 este cel în care echipa a câștigat competiția, însă a pierdut barajul de promovare în liga "Promoție", unde a ajuns un an mai târziu. În 1931, CFR a ajuns în categoria "Onoare", cea mai înaltă a fotbalului bucureștean, pentru ca un an mai târziu să evolueze în Divizia Națională, competiție ce tocmai luase ființă.

În 1936 a purtat prima dată denumirea Rapid

Între 1936 și 1944, echipa s-a numit Rapid, așa cum este și în zilele noastre. Totuși, după război, în 1950, când formatul competițional din campionat a fost schimbat, echipa și-a schimbat denumirea în Locomotiva București, pe care a purtat-o timp de opt ani. Au fost ani mai grei pentru echipa, în condițiile în care a retrogradat în 1951 și 1954. În vara lui 1958, echipa și-a schimbat definitiv numele în Rapid, pentru ca în 1967 să câștige primul titlu de campioană din istorie. Rapid a retrogradat însă din nou în sezonul 1973/1974, dar a revenit după un singur sezon. Totuși, după alți doi ani a urmat cea mai neagră perioadă din istoria clubului, între 1977 și 1983, cu șase sezoane la rând în liga a doua.

O nouă etapă s-a înregistrat în 1992, când secția de fotbal a clubului s-a desprins de restul secțiilor sportive și astfel a luat naștere Uniunea Fotbal Club Rapid, structură care s-a păstrat până în 2001, când s-a transformat în asociație non profit, cu numele Asociația Fotbal Club Rapid București. Per total, aceasta a fost o perioadă de glorie a Rapidului, cu două titluri naționale (în 1999 și 2003), două Cupe ale României (1998 și 2002), trei Supercupe ale României (1999, 2002 și 2003), șapte clasări pe podium în campionat, dar și o prezență în sferturile de finală din Cupa UEFA (2006).

Din 2012 a început însă o nouă perioadă neagră. Clubul a intrat în insolvență, apoi George Copos s-a retras. În 2013 a fost trimisă în Liga 2 de TAS, a revenit rapid în primul eșalon, dar în 2015 a retrogradat din nou. În 2016, clubul a fost declarat falimentar.

Rapid a renăscut și luptă pentru câștigarea titlului în anul Centenarului

În pofida dificultăților, suporterii au rămas alături de echipă și au susținut-o încă din Liga 4. Au urmat promovări succesive până în eșalonul secund, pentru ca revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc să se producă în vara anului 2021, după șase ani de absență. De la an la an, Rapid a devenit o echipă tot mai bună și beneficiază și de un stadion nou, care e plin la fiecare meci.

În anul Centenarului, Rapid este calificată în play-off-ul pentru câștigarea campionatului, acolo unde luptă pentru trofeu cu alte nume grele din fotbalul românesc, precum CFR Cluj, Farul, FCSB sau Universitatea Craiova. Casele de pariuri sportive online o creditează însă cu șanse mici să reușească acest lucru. Formația lui Adrian Mutu are cota 40.00, în timp ce cu prima șansă este văzută CFR Cluj, care are cota 1.60. Farul este a doua favorită, cu cota 3.25, FCSB are cota 8.00, în timp ce Universitatea Craiova are cota 40.00. Echipa are în spate suporteri pătimași și cum după intrarea în play-off punctele se înjumătățesc speranța de a câștiga titlul în anul Centenarului rămâne încă vie în Giulești.

