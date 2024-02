Porecla unui președinte american a devenit nume de jucărie

Istoria lui Teddy, jucăria de pluș care probabil nu lipsește din arsenalul niciunui copil, se leagă în mod direct de președintele american Theodore Roosevelt.

Cunoscut și sub apelativul Teddy Roosevelt, liderul Statelor Unite ale Americii era un împătimit al vânătorii, activitate pe care o practica ori de câte ori avea ocazia. Una dintre ocazii s-a ivit în toamna anului 1902, când guvernatorul statului Mississippi a organizat o partidă de vânătoare în cinstea președintelui.

O scenă din cadrul acelui eveniment a rămas în istorie. Ghizii care coordonau vânătoarea, alături de alte persoane care îl însoțeau pe Roosevelt, au prins un urs negru, cu intenția de a-i ușura misiunea președintelui. Au imobilizat animalul și l-au legat de un copac, pregătind astfel, se gândeau ei, prada pentru Roosevelt.

Când a ajuns în locul cu pricina, președintele a reacționat însă complet diferit față de cum se aștepta audiența: a refuzat să împuște ursul, susținând că ar fi un act lipsit de fairplay să vâneze un animal deja imobilizat și aflat în suferință.

Președintele ar fi spus: „Am fost la vânătoare prin toată America și sunt mândru să fiu vânător, dar nu aș fi mândru de mine însumi dacă aș împușca un urs obosit și epuizat care a fost legat de un copac”.

Caricatura

Istoria cu ursul (ne)vânat de președintele Theodore Roosevelt nu s-a încheiat însă aici. Episodul de la partida de vânătoare a fost sursa de inspirație perfectă pentru o caricatură apărută în „The Washington Post”, în 16 noiembrie 1902.

Desenul, realizat de Clifford Berryman, ilustra exact scena de la vânătoare și îl înfățișa pe ursul negru mai mic și cu trăsături mai gingașe și mai drăgălașe. Era sugerat cumva faptul că, în spatele caracterului dur al președintelui Theodore Roosevelt, există și un om sensibil la ceea ce-l înconjoară. Ilustrația metaforică, intitulată „Linie trasă în Mississippi”, trimitea și spre o dispută legată de granița statului Mississippi, în care era implicat președintele la acel moment.

Ziarul a ajuns și în mâinile lui Morris Michtom, un imigrant rus, evreu, care în timpul zilei se ocupa de propriul magazin de dulciuri, iar noaptea făcea jucării de pluș, ajutat de soția sa, Rose. Caricatura din „The Washington Post” cu președintele Teddy Roosevelt și cu ursul i-a dat lui Michtom ideea de a confecționa o jucărie din pluș care să întruchipeze un ursuleț.

Porecla prezidenţială devine nume de jucărie

Creația a ajuns direct la Casa Albă însoțită de cererea lui Morris Michtom către președintele Roosevelt de a-i acorda permisiunea să-i folosească porecla prezidențială, Teddy, pentru a boteza noua jucărie de pluș. Președintele a fost de acord.

În scurt timp, pe 15 februarie 1903, în vitrina magazinului domnului Michtom din New York au apărut doi ursuleți de pluș, prezentați cu descrierea Teddy bears. Succesul comercial al jucăriei a fost impresionant, iar soții Michtom au pus bazele unei fabrici de păpuși (Ideal Novelty and Toy Co.), care, după moartea proprietarului, a devenit cea mai mare companie de acest tip din Statele Unite ale Americii.

Chiar dacă există și informații în legătură cu fabricarea unei jucării de pluș asemănătoare cu ursulețul Teddy undeva în Germania, cândva, nu cu mult înaintea incidentului cu președintele Teddy Roosevelt de la vânătoare, cert este că denumirea jucăriei provine direct de la Casa Albă, conform istoriei de mai sus. Și popularitatea, totodată.

Ulterior, numeroși producători din domeniu au început să fabrice celebrii ursuleți Teddy, care între timp au devenit un adevărat simbol universal al copilăriei. Și o dovadă incontestabilă că istoria se joacă și frumos.

Chiar și în timp de război. Cum? Află din articolul „Din joaca istoriei: Teddy, Winnie, Paddington”, publicat în numărul 263 al revistei „Historia”, disponibil în format digital pe platforma paydemic.

Foto sus: Caricatura publicată în „The Washington Post” cu denumire sugestivă: „Linie trasă în Mississippi” (© Profimedia)

Mai multe pentru tine...