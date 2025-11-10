Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Peruca lui Merit: O podoabă capilară egipteană veche de 3.400 de ani

📁 Istoria Modei
Autor: Redacția

În anul 1906, arheologii au descoperit o perucă aparținând unei femei egiptene numite Merit, în timpul excavării mormântului ei, pe care îl împărțea cu soțul ei, Kha, la Luxor (cunoscut în Antichitate sub numele de Teba). 

Arheologul Ernesto Schiaparelli a scris că peruca, făcută din păr uman brun-închis, încă strălucea de la uleiurile parfumate care fuseseră aplicate pe ea cu mai bine de trei milenii înainte de a fi descoperită, relatează Live Science.

Schiaparelli a găsit peruca într-o cutie înaltă din lemn de salcâm, inscripționată cu numele lui Merit. În interiorul cutiei, peruca era susținută de două suporturi din lemn, acoperite cu in. Mormântul, bogat mobilat, conținea și mumiile împodobite cu bijuterii ale lui Kha (un arhitect al faraonului Amenhotep al II-lea) și ale lui Merit, precum și lada ei de farduri, un coș cu agrafe de păr și piepteni de lemn. Majoritatea celor peste 500 de artefacte din mormântul lui Kha și Merit se află astăzi în colecția Muzeului Egiptean din Torino.

Merit purta peruca, despărțită pe mijloc și ondulată, peste propriul păr ras sau tuns foarte scurt. Micile onduleuri erau probabil obținute prin împletirea părului umed, apoi desfacerea împletiturilor după ce se usca.

Potrivit Muzeului Egiptean din Torino, „acest tip de coafură era adesea decorat cu flori și diademe, care erau foarte la modă în mijlocul Dinastiei a XVIII-a, așa cum se poate vedea în picturile și statuile din acea perioadă”.

Perucile erau purtate frecvent de bărbații și femeile din elita Egiptului antic. Ele permiteau obținerea unor coafuri elaborate, dar și protejau purtătorii de razele directe ale soarelui și de păduchi. Unii oameni își rădeau complet capul înainte de a purta o perucă, în timp ce alții își lăsau părul natural tuns scurt dedesubt.

Peruca lui Merit (© Museo Egizio)
Peruca lui Merit (© Museo Egizio)

Într-un studiu din 2016 dedicat perucii lui Merit, cercetătorii au folosit cromatografia gazoasă combinată cu spectrometria de masă - o metodă de analiză care identifică și măsoară compușii chimici dintr-o probă - pentru a afla mai multe detalii despre coafura și rutina ei de îngrijire. Ei au descoperit urme de ulei vegetal pe păr, care ar fi putut fi folosit pentru a-l netezi și a-l menține sănătos, asemenea unui gel de păr antic. De asemenea, au detectat urme de colesterol - un compus prezent în scalpul uman - pe unul dintre piepteni, sugerând că Merit a folosit acel pieptene în timpul vieții.

Pe baza acestei analize, cercetătorii au concluzionat că Merit „își pieptăna părul pentru a-l netezi, aplicând un amestec de ulei vegetal, gumă vegetală, balsam și ceară de albine - substanțe care au fost de asemenea găsite între dinții pieptenelui.”

Numeroase peruci și extensii de păr au fost conservate din Egiptul antic, cel mai vechi exemplu cunoscut datând din anul 3400 î.Hr., potrivit egiptologului Joann Fletcher. Subiectul coafurilor egiptene a devenit tot mai popular în ultimele decenii, spune Fletcher, astfel că peruci bine păstrate, precum cea a lui Merit, încă mai pot oferi multe informații despre viața cotidiană și obiceiurile de înfrumusețare din Egiptul antic.

Foto sus: Femei la un banchet. Pictură egipteană veche de circa 3.400 de ani aflată la Metropolitan Museum of Art (© Wikimedia Commons)

