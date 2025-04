Pagină din contemporaneitate: istoria pieței de vânzări a telefoanelor second hand, pe scurt

Piața telefoanelor a fost segmentată acum nu demult, împărțindu-se în două. Aici analizăm istoria pieței de vânzări telefoane second hand, dependentă de diverși factori.

Există două tabere în lumea consumatorilor - cei care preferă să cumpere telefoane noi și cei care au dat o șansă telefoanelor second hand. Dintotdeauna au existat aceste două segmente de consumatori/cumpărători. Așadar, istoria pietei de vanzari telefoane second hand nu arată atât de diferită pe cât ne-am aștepta.

Second hand, un concept preexistent încă de pe vremuri

De când ne știm a existat ideea de “second”, doar că nu era atât de prevalent și nu avea o denumire exactă - cel puțin în țară. Aproape orice bun poate deveni second hand. Familiile cu copii mici nu prea cumpărau hăinuțe noi ci le primeau de la rude, electrocasnicele erau mult mai bine construite pe vremuri, iar schimbarea lor era un moft, nu o necesitate. Așadar, oamenii donau lucrurile de care nu aveau nevoie sau le vindeau la preț de chilipir.

Istoria smartphone-urilor și cum a luat amploare piața second hand a telefoanelor

Să spunem că, de la primele modele de telefoane la vanzari telefoane mobile second hand, a trecut aproape un veac și jumătate. Un eveniment istoric ce a schimbat cu totul istoria telefoanelor a fost lansarea primului smartphone în anii ‘90, însă anul adevărat de cotitură pentru smartphone-uri a fost în 2007, datorită creației lui Steve Jobs. De atunci, modelele au evoluat la o viteză uluitoare, dar au stagnat în ultimii ani.

Un efect al acestei stagnări a creat un moment oportun de creștere a pieței second hand. Consumatorii ajung la concluzia că schimbările aduse de an la an sunt minore, motiv pentru care sunt mai deschiși la achiziția unui telefon second hand.

Dacă un model de telefon din 2020 este aproape la fel de bun ca unul din 2025, care ar fi rostul unei investiții usturătoare într-un model de ultimul răcnet? Când singura diferență ar fi calitatea camerei, de ce ar cumpăra cineva care nu este interesat de poze un telefon nou-nouț? În plus, puțini sunt nemulțumiți de calitatea telefonului pe care îl au, ajungând să fie nevoiți să achiziționeze unul nou doar din cauza defecțiunilor fizice. La urma urmei, mulți folosim telefonul pentru atribuțiile caracteristice: apeluri și mesagerie.

Percepția second handului

Până acum nu demult (un deceniu sau chiar mai puțin), piața second hand era privită cu scepticism din cauza faptului că oamenii vindeau telefoane stricate sau fake. Astăzi, există firme care se ocupă cu verificarea telefoanelor, iar clienții primesc un produs de calitate, schimbând pozitiv perspectiva publicului per ansamblu asupra smartphone-urilor second hand. Consumatorii se îndreaptă, așadar, către o piață second hand.

Totuși, de ce este atât de mult în creștere această piață, când mulți sunt reticenți și evită să-și cumpere un telefon nou?

Piața second hand, mai prevalentă din cauza consumerismului exagerat

Dacă piața telefoanelor second hand are clienți eco-conscious, clienți care au realizat că schimbările sunt minore sau clienți care nu sunt adepții rețelelor de socializare, atunci în piața telefoanelor noi se află cealaltă tabără: clienții care schimbă telefonul anual sau bianual.

Realitatea este că aceste persoane sunt pur și simplu majoritare. Ele sunt afectate de tactici de marketing agresive, de iluzii sau așteptări societale și de dorința de apartenență. Consumerismul modern se bazează pe lipsuri diverse omenești, căutând să le umple cu produse. Vrem să avem tot ce e mai nou, acum. Dar ce este nou, deja e învechit. Așadar, îl vindem. Cumpărăm altul. Și-așa, ajungem să avem o piață second hand în creștere.