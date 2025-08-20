Măști funerare siberiene vechi de 2.000 de ani dezvăluie secretele poporului Tashtyk

La Moscova, cercetătorii de la Muzeul de Istorie a Statului, în colaborare cu experți în tehnologie dintr-un centru de inovare de top, au reușit să reconstruiască aspectul unei măști funerare rare aparținând culturii arheologice Tashtyk din sudul Siberiei.

Folosind tehnici avansate de scanare 3D, reconstrucție asistată de inteligență artificială și restaurare digitală, oamenii de știință au recreat elementele lipsă ale unui artefact vechi de secole, oferind publicului o imagine vie a lumii spirituale și artistice a unei civilizații dispărute de mult timp.

Reconstruirea feței trecutului cu ajutorul AI Potrivit serviciului de presă al muzeului, modelul digital a fost realizat cu atenție pe baza dovezilor arheologice, a comparațiilor cu artefacte similare și a studiilor privind tehnicile antice de realizare a măștilor. Proiectul a condus la crearea unui model 3D interactiv al măștii, care se crede că reflectă fidel forma sa originală înainte de deteriorare.

„Tehnologiile moderne extind considerabil posibilitățile arheologiei, permițându-ne să examinăm structura și compoziția artefactelor fără a pune în pericol patrimoniul cultural prețios”, a explicat Alexey Levykin, directorul Muzeului de Istorie a Statului.

El a adăugat că radiografia digitală avansată ajută cercetătorii să descopere detalii ascunse ale obiectelor antice, de la metodele de realizare până la caracteristici structurale invizibile cu ochiul liber.

O colecție bogată de măști funerare Muzeul de Istorie a Statului păstrează în prezent 26 de măști Tashtyk complet restaurate, șase exemplare parțial conservate și fragmente din aproape 200 de piese suplimentare. Majoritatea au fost descoperite în timpul săpăturilor arheologice din guvernoratul Ienisei (actualul Krai Krasnoiarsk) între sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX.

Masca recent restaurată este doar unul dintre numeroasele descoperiri remarcabile legate de cultura Tashtyk, care a înflorit în sudul Siberiei între secolul I î.Hr. și secolul VII d.Hr. Aceste măști, adesea realizate din gips sau ipsos, făceau parte integrantă din ritualurile funerare elaborate practicate de poporul Tashtyk.

Semnificația măștilor Tashtyk Spre deosebire de multe culturi antice care practicau înmormântarea trupului, Tashtyk erau cunoscuți pentru ritualurile de incinerare. După cremarea celor decedați, familiile așezau o mască funerară atent realizată pe o figură asemănătoare unui manechin al persoanei decedate. Masca păstra asemănarea individului și devenea centrul unor ceremonii comemorative complexe, care puteau dura luni sau chiar ani.

Aceste măști aveau adesea trăsături fin pictate și erau uneori decorate cu păr, bijuterii sau textile. Cercetătorii consideră că ele simbolizau atât venerarea strămoșilor, cât și continuitatea vieții după moarte, fiind mai mult decât obiecte artistice – erau recipiente sacre ale memoriei și identității.

Redescoperirea civilizației Tashtyk Poporul Tashtyk rămâne în mare parte un mister. Cercetările arheologice sugerează că era o comunitate multi-etnică, influențată de grupuri scitice, sarmațiene și nomade din Asia Centrală. Ei trăiau în așezări fortificate, practicau agricultura și erau meșteșugari pricepuți, în special în prelucrarea metalelor și producția de textile. Cultura lor a dispărut în jurul secolului VII d.Hr., fiind absorbită de valurile migrațiilor turce în Siberia.

În ciuda dispariției lor, Tashtyk au lăsat în urmă dovezi materiale impresionante, iar măștile funerare sunt printre cele mai emblematice simboluri ale civilizației lor. Multe dintre aceste măști redau expresii faciale detaliate, oferind perspective antropologice unice asupra aspectului fizic și valorilor culturale ale popoarelor antice siberiene.

Conservarea patrimoniului prin instrumente digitale Îmbinarea arheologiei cu inteligența artificială a deschis un nou capitol în păstrarea patrimoniului mondial. Prin combinarea săpăturilor tradiționale cu restaurarea digitală, cercetătorii nu doar protejează artefactele fragile, ci le fac accesibile și publicului global. Modelele 3D interactive pot fi studiate online de cercetători și admirate virtual de vizitatorii muzeelor din întreaga lume.

În cazul măștilor Tashtyk, chiar și fragmentele pot fi reconstruite digital, oferind o înțelegere mai completă a tradițiilor funerare și a viziunii spirituale a comunității. Pe măsură ce arheologia asistată de AI se dezvoltă, mai multe culturi antice pot fi readuse virtual la viață, construind o punte între trecutul îndepărtat și societatea modernă.

Resurgența digitală a măștii funerare Tashtyk evidențiază atât moștenirea durabilă a unei civilizații siberiene dispărute, cât și puterea tehnologiei moderne de a readuce istoria la viață. Ce a zăcut tăcut în pământ aproape două milenii apare acum nu doar ca artefact, ci ca o poveste despre creativitatea, ritualurile și memoria umană.