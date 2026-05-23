Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

Lucrul la pădure, într-o fotografie

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei

Pădurea a făcut parte integrantă din istoria și mediul de viață al locuitorilor din sud-estul Transilvaniei. Ea a oferit resurse de hrană, loc de refugiu dar și lemnul necesar realizării construcțiilor, uneltelor și obiectelor de uz gospodăresc.

Lemnul a fost exploatat, prelucrat și folosit din cele mai vechi timpuri. Calitățile sale fizice, ușurința de prelucrare, posibilitățile largi de utilizare precum și capacitatea extraordinară de a exprima forme frumoase și în același timp utile, explică preferința pentru acest material.

Lucrul la pădure presupunea alegerea, tăierea la timp și uscatul natural al lemnului de diferite esențe. Arborii se tăiau în lunile de iarnă, când aveau sevă mai puțină, rezistența fibrelor era mai mare, iar uscarea avea loc în timp cât mai îndelungat. După aceste etape, urma prelucrarea lemnului în atelierele meșterilor specializați.

Întrebuințarea lemnului era clar stabilită. Esențele tari de lemn (stejarul și fagul, mai ales), au fost folosite în construcțiile de case și acareturi, dar și în confecționarea uneltelor. Din esențele moi de lemn (brad, alun, mesteacăn, tei) s-au realizat ușile și ferestrele caselor, lingurile, vasele sau trocile, furcile și fusele folosite la torsul fibrelor textile. Din lemn de cireș se realizau fluierele și cavalele.

Foto: Tăietor de lemne din prima jumătate a secolului al XX-lea, carte poștală, Colecția Fond documentar, Muzeul de Etnografie Brașov

Mai multe pentru tine...
Tezaurul monetar de la Buciumeni (foto: Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din Tecuci)
Tezaurul monetar de la Buciumeni, descoperit într-o pădure din județul Galați
Canadian Stone Runes webp
Rugăciunea pierdută a Nordului: misterul stâncii runice descoperite într-o pădure canadiană
Necropolă tumulară descoperită într-o pădure din Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist)
Necropolă tumulară veche de mii de ani, descoperită într-o pădure din Neamț
Gheorghi Jukov participă la o paradă a victoriei după cel de-al Doilea Război Mondial (© Mil.ru)
📁 Al Doilea Război Mondial
Mareșalul Jukov și matematica militară referitoare la concentrările din anul 1941
Vasul de la Gogoșu (© Facebook / Muzeul Național de Istorie a României)
📁 Muzeele României
Vasul de la Gogoșu, o capodoperă a orfevrăriei medievale
Tabloul „Triumful morții” de Pieter Bruegel cel Bătrân reflectă tulburările sociale și teroarea care au urmat ciumei, care a devastat Europa medievală (© Museo del Prado / Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Universală
Cum și-au revenit oamenii medievali după Moartea Neagră? O listă unică de supraviețuitori ai ciumei
1 DESCHIDERE stanga Expo Gand 1913 poster jpg
📁 Istorie Modernă Românească
În timpul Războaielor Balcanice, România participă la Expoziția de la Gand
Muzeul Nicolae Minovici (© Muzeul Municipiului București)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Vila Minovici și frumusețea românească privită prin ochii istoricului american David Muzzeyp
Cine l a ucis pe Ioan Petru Culianu într o toaletă din Chicago? Misterele unuia dintre cele mai ciudate asasinate jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine l-a ucis pe Ioan Petru Culianu într-o toaletă din Chicago? Misterele unuia dintre cele mai ciudate asasinate
Mareșalul Gheorghi Jukov, în 1941 (© Wikimedia Commons)
📁 Al Doilea Război Mondial
Dotarea Armatei Roșii la 22 iunie 1941, în conformitate cu amintirile mareșalului G. K. Jukov
Ascensiunea republicii olandeze: drumul spre independență jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Ascensiunea republicii olandeze: drumul spre independență
WhatsApp Image 2026 05 20 at 08 19 32 jpeg
📁 Biografii
Interviu cu scriitorul româno-canadian Mihai Baron, de la fuga din România la „Fericire minimă garantată”