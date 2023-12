Lucrări de intervenţii în primă urgenţă la Castelele Peleş şi Pelişor

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anunţat, vineri, că peste câteva zile vor începe lucrările de intervenţii în primă urgenţă la Castelele Peleş şi Pelişor.

Raluca Turcan a susţinut, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, că este "revoltător şi strigător la cer" modul în care obiective de patrimoniu ajung să se deterioreze. Potrivit ministrului, există "foarte multe" alte investiţii sau obiective de patrimoniu aflate în situaţii similare, informează Agerpres.

„În cel mai scurt timp, vom începe lucrările de intervenţie la Castelele Peleş şi Pelişor. Din momentul în care am preluat mandatul şi am fost să văd situaţia la faţa locului în Castelul Peleş şi, de asemenea, la Pelişor, am comasat şi urgentat toate procedurile de intervenţii şi, în câteva zile, pentru că am semnat deja, prin Institutul Naţional al Patrimoniului, (...) vom începe lucrările. Am văzut starea gravă de deteriorare a acestor două obiective”, a precizat Turcan.

Ea a adăugat că demararea investiţiilor de reparare şi restaurare a obiectivelor de patrimoniu, în limita bugetului existent, reprezintă "prioritate zero".

„Este revoltător şi strigător la cer modul în care obiective de patrimoniu sunt deteriorate, punând în pericol existenţa lor, dar şi a componentelor din interior. Şi lucrul acesta vreau să vă menţionez că nu este singular la Castelele Peleş şi Pelişor. Lucrul acesta se întâmplă cu foarte multe investiţii şi cu foarte multe obiective de patrimoniu”, a spus Turcan.

Ministrul Culturii a anunţat în urmă cu o zi că, în cel mai scurt timp, vor demara lucrările de execuţie pentru intervenţia în primă urgenţă şi servicii de proiectare la acoperişurile Castelelor Peleş şi Pelişor.

Valoarea totală a contractului este de 8.236.704 lei, TVA inclus, din care 398.293 lei pentru servicii de proiectare şi 7.838.411 lei pentru lucrări de intervenţii în primă urgenţă.

