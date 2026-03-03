Iubirile interzise din preistorie. Cum ne-au schimbat neanderthalienii destinul genetic

În urmă cu zeci de mii de ani, peisajul Eurasiei nu era populat doar de strămoșii noștri direcți. Câmpiile reci, pădurile rare și peșterile adânci erau împărțite de două umanități diferite: Homo sapiens și Omul de Neanderthal. Nu erau mituri, nici creaturi fantastice, ci veri evolutivi care au trăit cot la cot aproape 20.000 de ani.

Și nu s-au limitat la a se privi de la distanță.

Astăzi, genetica spune o poveste pe care manualele vechi de istorie nu îndrăzneau să o formuleze direct: între cele două specii au existat relații intime. Din aceste întâlniri – poate sporadice, poate pasionale, poate pur biologice – s-a născut o moștenire care ne traversează încă trupurile.

Două lumi, două tipuri de oameni

Omul de Neanderthal a apărut cu aproximativ 400.000 de ani în urmă, în Europa și Asia Occidentală. Evoluat din Homo heidelbergensis, el nu provenea din Africa, ci era copilul direct al continentului european. Adaptat frigului, robust, cu torace larg și musculatură impresionantă, neanderthalianul era vânătorul ideal al Erei Glaciare. Mamuți, rinoceri lânoși, cerbi uriași – toate cădeau sub loviturile sale.

Avea unelte sofisticate din piatră, își îngropa morții și, cel mai probabil, avea forme de limbaj și ritual.

În schimb, Homo sapiens, apărut în Africa acum circa 300.000 de ani, era mai înalt, mai suplu, mai agil. Folosea arme de aruncare, planifica vânători la distanță și dezvolta simboluri, artă, credințe complexe.

Când sapiens a ajuns în Orientul Apropiat și apoi în Europa, în urmă cu 50.000–60.000 de ani, întâlnirea era inevitabilă.

Au fost rivali? Sau amanți ocazionali?

Arheologia nu a descoperit dovezi clare ale unor războaie directe între cele două specii. Nici dovezi ale unei conviețuiri stabile. Dar genetica a adus revelația: populațiile moderne din afara Africii au între 1% și 4% ADN neanderthalian.

Proiectul Neanderthal Genome Project, coordonat de Svante Pääbo, a confirmat că genele neanderthaliene sunt prezente în genomul euroasiaticilor de astăzi. Cu alte cuvinte, undeva, cândva, două lumi s-au atins.

Întâlnirile par să fi fost episodice. Nu comunități mixte, nu căsătorii în sens modern, ci contacte punctuale. Poate alianțe temporare. Poate relații consensuale. Poate și episoade violente – o ipoteză pe care unii cercetători nu o exclud.

Cert este că rezultatul a fost fertil. Din relațiile sexuale sporadice au apărut urmași, care la rândul lor au dau naștere altor urmași.

Ion de la Anina și dovada românească

În 2002, în Peștera cu Oase din Anina, cercetătorii au descoperit rămășițele celui mai vechi Homo sapiens cunoscut de pe teritoriul României. Poreclit „Ion de la Anina”, individul a trăit acum aproximativ 40.000 de ani.

Analiza ADN-ului, publicată în 2015, a arătat un fapt spectaculos: Ion avea peste 9% ADN neanderthalian. Un procent uriaș, care indică o încrucișare foarte recentă în arborele său genealogic – posibil la doar patru-șase generații în urmă.

Cine pe cine a ales? Strămoașele noastre preferau bărbații neanderthalieni

Asta înseamnă că relațiile dintre cele două specii nu erau excepții rare, ci fenomene suficient de frecvente pentru a lăsa urme puternice.

