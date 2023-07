ISTORIA TOT MAI REALĂ: UN STUDIU DE CAZ ASSASSIN’S CREED

Ultimul domeniu la care ne-am gândi în mod normal că are contribuție în educarea și răspândirea de informații istorice publicului este cel al jocurilor video. Cu toate acestea, statisticile indică o influență tot mai mare exercitată de jocuri asupra perspectivei noastre, mai mare sau cel puțin la egal cu cea a lumii filmelor.

Chiar dacă există numeroase dezbateri ce vizează părerile pro și contra în ceea ce privește puterea educativă a jocurilor, în cele din urmă trebuie să recunoaștem că în anumite circumstanțe, ele pot contribui foarte mult la dezvoltarea noastră în direcția potrivită prin intermediul lumilor pline de viață pe care ni le prezintă.

De ce trebuie să rămânem precauți?

Nu trebuie înțeles greșit mesajul, totuși. Jocurile, asemenea filmelor sau cărților, nu trebuie să înlocuiască alte instrumente deja existente. Ele trebuie să contribuie activ la efortul de educare deja realizat prin alte mijloace. Cu alte cuvinte, jocurile trebuie să reprezinte un mijloc în plus de acces la informație și nu o scuză pentru a elimina alte opțiuni de pe masă. În același timp, trebuie să păstrăm în mintea noastră faptul că jocurile video ca și producțiile studiourilor din Hollywood distorsionează adesea fapte și întâmplări pentru a servi scopului de a distra și a atrage cu povești incredibile.

Contopirea educației cu industriei de “entertainment” a dus la formarea unei noi sintagme, anume edutainment. Acest lucru a devenit realitate odată cu dezvoltarea tehnologiei de tip VR sau Virtual Reality. Poveștile pe care până nu demult le auzeam și ni le imaginam, acum pot fi experimentate în timp real. Pentru istorie, acest nou instrument trebuie să devină indispensabil întrucât poate aduce omul mai aproape de strămoșii săi. Observând lucrurile într-o lumină mai clară poate însemna modificarea perspectivelor într-un mod benefic.

James Paul Gee concluzionează în lucrarea sa What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy că „puterea pedagogică a jocurilor se găsește în potențialul lor de a educa prin transformarea identității publicului într-un mod plin de însemnătate”.

Contextul este întotdeauna important

Tocmai în acest context, putem discuta de o serie de jocuri ce își propune să educe dar să și distreze publicul în același timp. Seria Assassin’s Creed a început modest în anul 2007 cu o scurtă vizită în Orientul Mijlociu în perioada cruciadelor. De acolo, cu fiecare nou titlu adăugat seriei, omul de rând a putut înțelege puțin mai mult despre Italia renascentistă, SUA revoluționară, Egiptul antic, sau Grecia descrisă de Homer. În ceea ce privește ultimele titluri, un nou program dedicat exclusiv utilizării în clasă a fost creat.

Proiectul ce s-a numit Discovery Tool reprezintă un prim pas în apropierea publicului de realități istorice virtuale, lucru nemaivăzut până în acest moment. Această unealtă pedagogică a făcut parte dintr-un proiect pilot în care mai multe clase au experimentat o zi în Egiptul sau Grecia antică, bine înțeles după dezvoltarea unor cunoștințe în cadrul cursurilor de la școală.

Prin urmare, făcând referire și la citatul mai sus menționat, ajungem la concluzia că un joc bine intenționat ne va îndruma să ne asumăm roluri de importanță istorică. Astfel, din noua poziție asumată, vom putea înțelege mai bine evenimentele petrecute înainte de existența noastră.

Proiectul Education Arcade, un proiect online ce își propune să educe prin intermediul jocurilor, transmite că ceea ce este clar este faptul că jocul de rol încurajat de jocurile video este o alternativă modernă și radicală de însușire a unor informații. Este de așteptat că o astfel de abordare modernistă va încerca să șteargă diferențele dintre diferitele discipline, contopindu-le într-o singură masă uniform închegată.

Ce înseamnă istoria pentru acești programatori?

Pentru a înțelege mai bine puterea jocurilor în educație trebuie să înțelegem punctul de pornire în crearea anumitor jocuri. Tocmai din acest motive putem realiza un scurt studiu de caz în ceea ce privește Ubisoft, compania mama a jocurilor cu tentă istorică Assassin’s Creed.

„Istoria este locul nostru de joacă” este deviza pe care și-o însușește studioul ce se ocupă cu dezvoltarea jocului. Acest lucru are o evidentă dublă însemnătate. Pe de-o parte vorbim despre un grup de oameni ce se folosesc de istorie pentru a relata o poveste, o romanțare a unor evenimente fictive, plasate totuși într-un mediu istoric fidel.

Aceste echipe de programatori și dezvoltatori petrec numeroase perioade din timpul dezvoltării programelor lor studiind și obținând informații de încredere cu privire la conținutul pe care și-l însușesc. Spre exemplu, pentru realizarea jocului Assassin’s Creed Odyssey, a fost nevoie de cercetări ample în Grecia. Titlul jocului nu este o întâmplare și face referire la principala sursă de inspirație pentru lumea creată, mai precis Odiseea lui Homer.

Repetitio mater studiorum est

Aceiași procedură este urmată indiferent de situarea cronologică a jocurilor, și reprezintă în sine un garant al calității istorice a acestor produse. O plimbare prin oricare dintre aceste jocuri este o incursiune în timp și reprezintă o șansă de a ne situa cât mai aproape de ceea ce a fost înainte de noi. Tehnologiile încurajate de succesul jocurilor sunt și ele o importantă parte din acest proces. În cele din urmă, cine știe dacă povestea fictivă a extragerii de memorii ale antecesorilor noștri prin cale ADN nu va deveni realitate.

Sunt întocmai aceste idei fictive, combinate cu realitate istorică ce încurajează o abordare exhaustivă în privința subiectelor tratate, susținând și lecturi sau vizionări de alte materiale tangente pe subiectul prezentat. Astfel, putem spune că seria Assassin’s Creed este doar unul din multiple elemente din domeniul jocurilor video care pune bazele unei fundații solide în ceea ce privește colaborarea dintre istorie și tehnica IT a viitorului.

