Întrebare despre „crima secolului“: și-a sacrificat Charles Lindbergh fiul pentru știință?

Răpirea și uciderea copilului legendarului aviator a fost supranumită "crima secolului", dar acum se pune această întrebare înfricoșătoare.

În seara de 1 martie 1932, Charles Augustus Lindbergh Jr., în vârstă de un an și opt de luni, a fost răpit.

Micuțul a fost smuls din pătuțul său din camera de copii de la etajul al doilea al casei familiei din zona rurală din New Jersey, în timp ce tatăl său se afla la parter, potrivit dailymail.co.uk.

O scară ruptă a fost găsită în apropiere, împreună cu urme de pași, urme de cauciucuri și, pe pervazul ferestrei, un bilet de răscumpărare scris de mână, pe care scria: "BEBELUȘUL ESTE ÎN SIGURANȚĂ. INSTRUCȚIUNI ULTERIOARE. ACȚIONAȚI ÎN CONSECINȚĂ".

Răpirea fiului lui Charles Lindbergh, un caz care a șocat America foto arhivă

Răpirea a ajuns la știrile mondiale și a fost imediat numită "crima secolului".

Răscumpărarea de 50.000 de dolari , care valorează astăzi peste 1,1 milioane dolari, a fost plătită pe 2 aprilie în SUA

Nu doar pentru că un biet copil lipsit de apărare fusese furat. Ci pentru că acel copil era fiul lui Charles Lindbergh, cunoscut și ca "Colonelul Zburător" - un erou național care a efectuat primul zbor solitar, de 3.600 de mile, fără escală, de la New York la Paris, în 1927.

El era "Lucky Lindy" și era atât de faimos încât nimeni nu l-a interogat cu adevărat în legătură cu dispariția fiului său.

Cu siguranță nu a fost considerat suspect - nici măcar atunci când, șase săptămâni mai târziu, trupul copilului a fost găsit, la mai puțin de opt kilometri de casa sa, de o pereche de șoferi de livrări care se opriseră pentru o pauză de confort în pădure.

Medicul legist care a examinat cadavrul a stabilit cauza morții ca fiind două lovituri puternice la cap.

Lindbergh Snr a ajutat la conducerea anchetei, care, doi ani mai târziu, a dus la condamnarea lui Bruno Hauptmann, un imigrant german, care încă își protesta nevinovăția când a fost condus pe scaunul electric la 3 aprilie 1936.

Inima tuturor a fost alături de Lindbergh și de soția sa, Anne.

Dar a fost această versiune a evenimentelor greșită? De-a lungul anilor, au existat îndoieli cu privire la Lindbergh și la rolul său în răpire.

Acum, potrivit lui Lise Pearlman, judecător pensionat și autor celebru, întreaga poveste tristă ar putea fi una dintre cele mai mari erori judiciare din toate timpurile.

Într-un interviu bombă apărut săptămâna aceasta în San Francisco Chronicle, ea a oferit o perspectivă diferită asupra a ceea ce s-ar fi putut întâmpla în acea noapte întunecată de martie.

Pearlman crede că, nu numai că Lindbergh ar fi putut avea un amestec în moartea fiului său, dar este posibil ca el să-și fi sacrificat fiul dezamăgitor de buruienos pentru cauza științei medicale - permițându-i amicului său, Alexis Carrel, omul de știință câștigător al premiului Nobel, să facă experimente pe el. Apoi a înscenat răpirea pentru a ascunde dispariția copilului.

Se pare că Lindbergh fusese dezamăgit de faptul că primul său născut era un "slăbănog" cu un cap anormal de mare. Poate că a considerat că Charles Jr. ar putea fi mai util pentru cercetarea medicală decât pentru el și Anne.

”Teoria mea este că acest copil a fost operat”, a spus Pearlman. ”Credem, cel puțin, că i-a fost scoasă artera carotidă și, probabil, tiroida și a fost ținut viabil timp de 30 de zile. Credem că a murit pe masa de operație”.

Există mai multe. ”... Cred că Carrel a efectuat operația cu permisiunea lui Lindbergh - iar Lindbergh a fost probabil prezent”, a adăugat ea.

Este cu siguranță greu de crezut că Lindbergh - o celebritate națională - ar fi putut comite o crimă atât de odioasă.

În 1928, el a fost primul om al anului pentru revista Time, după ce a dat startul unei noi ere a transportului aerian.

A devenit apoi autor, explorator și ecologist, laureat al premiului Pulitzer. A fost visul american personificat. Dar poate că nu. Pearlman este atât de convinsă de o mușamalizare încât cere autorităților din New Jersey să facă publice dovezile arhivate care, în opinia ei, îi susțin teoria.

”O mulțime de piste privind răpirea nu au fost urmate; aproximativ o duzină de martori ai statului au comis probabil sperjur”, a insistat ea. ”Iar acuzarea avea 90.000 de pagini de anchetă pe care nu le-a lăsat să le vadă Hauptmann sau apărarea sa”.

Ar putea avea ea dreptate? O privire mai atentă la aviatorul elegant al Americii ridică câteva întrebări incomode. Au existat zvonuri că ar fi avut opinii antisemite și că ar fi fost un simpatizant nazist. Toate lucruri pe care le-a negat - dar pata a rămas.

A fost, de asemenea, un mincinos și un afemeiat în serie. Împreună, el și Anne au mai avut cinci copii. Dar Lindbergh a mai avut încă șapte copii - produsul a trei aventuri.

Niciunul dintre copiii săi nelegitimi nu i-a cunoscut identitatea decât după ce a murit, în 1974, la vârsta de 72 de ani.

Lindberth era, de asemenea, autoritar: ținea o notă cu toate fărădelegile fiecărui copil și insista ca Anne să înregistreze fiecare cent din cheltuielile casei într-un registru.

Dar entuziasmul său pentru eugenie - cernerea pseudo-științifică a slăbiciunilor pentru a îmbunătăți calitatea genetică a populației umane - și operația de pionierat în domeniul transplantului de organe sunt cele care fac din el o lectură tulburătoare.

Era obsedat de modul în care organele vii ar putea fi conservate în afara corpului suficient de mult timp pentru a fi transplantate. Dezvoltarea mijloacelor de a realiza acest lucru ar fi revoluționat medicina în anii 1930 - și l-ar fi adus din nou în atenția presei.

Desigur, Pearlman nu este singurul care l-a arătat cu degetul pe Lindbergh.

În 1993, a apărut cartea Crime of the Century: The Lindbergh Kidnapping Hoax, a sugerat că Lindbergh și-a ucis accidental fiul și a înscenat răpirea pentru a mușamaliza totul.

Astăzi, un grup impresionant și în continuă expansiune insistă că teoria lui Pearlman merită investigată, inclusiv avocatul Barry Scheck, care a cofondat Innocence Project, care încearcă să anuleze condamnările nedrepte.

Descendenții omului vinovat, Bruno Hauptmann, susțin, de asemenea, că documentele cruciale ar trebui făcute publice. În acest scop, a fost intentat un proces.

O mare parte din acest avânt se datorează cercetărilor lui Pearlman. Timp de un deceniu, ea a studiat rapoartele medicale ale lui Charles Lindbergh Jr., dosarele poliției și documentele scrise atât de Carrel, cât și de Lindbergh, înainte de a ajunge la concluzia monstruoasă - în cartea sa din 2020, The Lindbergh Kidnapping, Suspect No.1: The Man Who Got Away - că Charles Sr. și-ar fi sacrificat fiul cel mic.

Dacă teoria este adevărată, Hauptmann este, desigur, a doua victimă a acesteia. Tâmplarul a fost arestat în 1934, după ce poliția a urmărit bancnotele marcate - folosite pentru a plăti răscumpărarea - până la o tranzacție pe care o făcuse pentru benzină.

El a susținut că un prieten i-a dat banii înainte de a călători în Europa și de a muri de tuberculoză, că a fost victima unui sentiment antigerman și că poliția nu și-a făcut treaba cum trebuie.

Aceasta din urmă pare cu siguranță clară. Atunci când anchetatorilor de la Scotland Yard li s-a cerut ajutorul, aceștia au recomandat să cerceteze acțiunile lui Charles și Anne, dar, spune Pearlman, au fost ignorați.

Dacă Charles Sr. a fost implicat, el nu a scăpat în totalitate. Faima sa a făcut ca isteria din jurul morții fiului său să nu se stingă niciodată și, în 1935, el și Anne au fugit în Europa pentru patru ani.