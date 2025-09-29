În pat cu Partidul. Politica lui Nicolae Ceaușescu privind natalitatea

La 1 octombrie 1966, Nicolae Ceauşescu emite decretul 770, prin care anulează precedenta politică privind întreruperile de sarcini promovată de regimul comunist. De acum înainte, practicarea avorturilor era strict interzisă, cu unele excepţii (probleme medicale, femei cu vârsta peste 40 de ani şi cu 4 copii minori în îngrijire, ori sarcina fiind urmarea violului sau incestului).

Ceauşescu considera că doar o creştere demografică susţinută este garantul dezvoltării ţării şi, în primul rând, politicii de industrializare forţată, pe care ideologia comunistă o impunea. Întrucât şi mijloacele anticoncepţionale fuseseră interzise, avortul ilegal rămăsese unica modalitate contraceptivă la îndemâna femeilor din România. În aceste condiţii, numeroase au fost cazurile de avorturi clandestine, unele efectuate de cadre medicale, altele autoprovocate prin metode empirice, fapt ce a condus la o rată ridicată a deceselor cauzate de infecţii, scrie CNSAS, pe pagina de Facebook a instituției.

În anii ’80 politicile economice dezastruoase ale lui Ceauşescu (intensificarea industrializării forţate şi efortul achitării rapide a datoriilor externe ale ţării) au condus la o prăbuşire a nivelului de trai în România. Între urmări s-a numărat şi creşterea substanţială a numărului avorturilor clandestine şi scăderea natalităţii. Pentru a rezolva „problema”, este adoptat Decretul 411 din 1985, care înăspreşte legislaţia împotriva întreruperilor ilegale de sarcină. Avortul nu mai este o simplă infracţiune, ci un act antisocial, duşmănos şi antinaţional.

În cadrul Ministerului de Interne sunt create compartimente speciale pentru combaterea acestui fenomen. Este intensificată verificarea şi urmărirea femeilor prin controale inopinate la locul de muncă, ori la cabinetele medicale. Este recrutată o vastă reţea de informatori, dintre vecini, colegi de muncă, cadre medicale şi chiar membri ai familiei, special pentru a depista şi raporta potenţialele cazuri de graviditate. În paralel sunt luate măsuri şi pentru combaterea introducerii ilegale în ţară şi a utilizării substanţelor contraceptive.

Combaterea avorturilor era considerată atât de importantă, încât era coordonată de Consiliul Militar al Inspectoratului General al Miliţiei:

MINISTRUL DE INTERNE

George Homoştean

INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI

Nr. S. 60.008 din 12.01.1986

NR. 5/95484 din 14.01.1986

SECRET DE SERVICIU

Exemplar nr.

MULTIPLICAT XEROX

ex. nr.

APROB

MINISTRU DE INTERNE

George Homoștean

Către

Șefii inspectoratelor și ai milițiilor județene

(municipiului București)

Din analiza efectuată cu prilejul bilanțului pe anul 1985, cît și din activitățile de sprijin, îndrumare și control efectuate la unitățile de miliție județene s-a desprins concluzia că, în pofida unui volum de muncă superior perioadelor anterioare și intensificării pe toate planurile a măsurilor specifice complexe pentru prevenirea și contracararea mai fermă a întreruperilor nelegale de sarcină, totuși continuă să se înregistreze un număr ridicat de avorturi, încălcîndu-se astfel în mod flagrant legile țării.

Asemenea fapte, săvîrșite prin metode empirice de persoane iresponsabile, cît și de medici și cadre sanitare medii în scopuri meschine de îmbogățire și căpătuială, au un profund caracter antisocial, dușmănos și antinațional, afectînd grav situația demografică a țării.

În vederea executării exemplare a hotărîrilor de partid și aplicării cu fermitate sporită a normelor legale pe această linie, precum și pentru a contribui direct prin măsuri specifice, împreună cu ceilalți factori responsabili, la înfăptuirea neabătută a politicii demografice și creșterea sporului natural al populației, unitățile de miliție vor fi reinstruite în mod temeinic pe linii de muncă, astfel încît toți lucrătorii, inclusiv personalul muncitor civil să acționeze permanent, conform conceptului de lucru cunoscut și prin activități diversificate și complexe, pentru prevenirea eficientă a întreruperilor ilegale de sarcină, care influențează negativ sănătatea, femeilor, vitalitatea și vigoarea populației.

În acest scop se vor întreprinde următoarele măsuri:

- sub conducerea organelor de partid și cu sprijinul nemijlocit al unităților din rețeaua Ministerului Sănătății, procuraturii, justiției, organizațiilor U.T.C., de femei și sindicat, a deputaților, organelor de Cruce Roșie, laboratoarelor de medicină legală, asociațiilor juriștilor și altor factori educaționali, vor fi întreprinse, săptămînal, acțiuni de popularizare a documentelor de partid și dispozițiilor legale ce reglementează întreruperea cursului sarcinii, îndeosebi a Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 14 decembrie 1985 și a decretelor nr. 770/1966 și 411/1985, punîndu-se un accent deosebit pe explicarea concretă a consecințelor negative la care se expun femeile care intenționează să-și întrerupă sarcina, cît și elementele care comit infracțiuni de avort, urmărindu-se dezvoltarea opiniei de masă pentru respectarea strictă a legii. Asemenea activități vor fi organizate și executate cu precădere în colectivele de muncă unde ponderea personalului muncitor o reprezintă femeile, cît și în cămine de nefamiliști, case de cultură, licee, facultăți și în zonele în care sînt semnalate cele mai frecvente cazuri de avorturi incomplete;

- vor fi identificate toate unitățile sanitare din mediul urban și rural în care se pot săvîrși infracțiuni de avort și în raport de importanța operativă pe care o prezintă vor fi date, pentru supravegherea informativă permanentă, în răspunderea directă a ofițerilor de judiciar, cadrelor de pază și ordine și subofițerilor de la posturile de miliție, pregătindu-i temeinic în legătură cu atribuțiile și răspunderea deosebită ce trebuie să o manifeste în supravegherea calificată a persoanelor, mediilor și locurilor unde se pun la cale sau se acționează pentru întreruperea ilegală a sarcinii.

Pînă la 25.01.a.c. veți lua măsuri pentru repartizarea sectoriștilor pe cartiere, cvartale de locuințe, blocuri și străzi, nominalizate în mod concret, urmând ca aceștia, în termen de 30 zile să-și recruteze un număr corespunzător de persoane de sprijin, capabile să depisteze, în fază incipientă, femeile care încearcă să-și ascundă starea de graviditate și intenționează să recurgă la întreruperea nelegală a sarcinii. În același mod va fi repartizat personalul muncitor civil din unitățile și formațiunile de miliție, fiind instruit să acționeze permanent, pentru a identifica și sesiza femeile însărcinate, fie direct, fie cu ajutorul persoanelor de sprijin organizate pe străzi și blocuri, în zona lor de domiciliu, folosind și membrii lor de familie;

- după identificare, gravidele vor fi semnalate imediat unităților sanitare, pentru a fi luate în evidență și a li se urmări permanent evoluția normală a sarcinii, precum și în vederea prevenirii eficiente a oricărei încercări sau intenții de avortare pe căi nelegale.

Unitățile de miliție împreună cu organele de procuratură și alți factori competenți vor efectua verificări permanente privind situația femeilor luate în evidență pentru a preveni orice intenții ale acestora de a-și provoca întreruperea cursului normal al sarcinii, precum și controale sistematice la unitățile medicale de specialitate pentru înlăturarea tuturor posibilităților de internare a gravidelor cu diagnostice fictive în vederea finalizării avorturilor incomplete prin efectuarea de chiuretaje ilegale de către personal calificat.

- prin toate mijloacele muncii specifice, se va acționa în mod calificat pentru supravegherea permanentă a bazei de lucru în acest domeniu, luîndu-se măsuri concrete în vederea completării acesteia cu noi elemente din rîndul celor care au mai fost condamnate pentru asemenea fapte, celor despre care se dețin date și informații că desfășoară activități infracționale pe această linie, precum și celor care, prin profesiile pe care le au, sînt pretabile să comită întreruperi ilegale de sarcină sau intermediază săvîrșirea lor. Persoanele care sînt identificate că au astfel de intenții vor fi avertizate și prevenite la timp și în mod ferm, explicîndu-le consecințele grave la care se expun prin comiterea unor asemenea fapte care contravin legii.

- în cazul cînd se primesc date și informații în legătură cu săvîrșirea unor infracțiuni de avort, se va acționa, deîndată, prin toate mijloacele, pentru descoperirea operativă și cercetarea temeinică, în stare de arest preventiv, a făptuitorilor, în vederea tragerii lor la răspundere penală cu toată asprimea legilor.

- în colaborare cu organele de procuratură și justiție, se va organiza judecarea în cadrul unor procese cu publicitate lărgită, la locul de muncă al infractorilor proveniți din rîndul personalului medico-sanitar sau în cartiere, zone și comune a celor care au comis astfel de fapte, asigurîndu-se participarea la aceste acțiuni, în mod deosebit, a persoanelor predispuse sau despre care se dețin informații că au asemenea intenții infracționale.

- potențialul informativ existent va fi completat, în termen de 30 zile, cu noi surse din rîndul personalului specializat (medici, farmaciști, cadre medii sanitare etc.), în primul rînd din clinicile de obstretică-ginecologie, chirurgie și altele, care să supravegheze respectarea normelor de păstrare a instrumentarului și substanțelor farmaceutice avortive, semnalînd prompt orice încălcare sau intenție de eludare a normelor legale pe această linie.

Se vor întreprinde de către întregul efectiv al miliției, măsuri ferme și complexe, folosindu-se toate mijloacele muncii informativ-operative pentru a se asigura prevenirea, descoperirea și contracararea folosirii și proliferării produselor și substanțelor cu efect anticoncepțional sau avortiv, introduse în țară, pe căi ilegale și comercializate, atît de persoane din rîndul cetățenilor străini, îndeosebi studenți, cît și a celor români.

Împreună cu organele consiliilor populare se vor intensifica controalele și sondajele inopinate la comisiile de avizare a întreruperilor de sarcină, urmărindu-se în mod deosebit respectarea, în fiecare caz în parte, a condițiilor stabilite de normele legale în vigoare pentru avizarea întreruperii legale de sarcină și prevenirea pe această linie a oricăror ilegalități.

În cazul constatării unor încălcări ale legii, se vor face propuneri în vederea îndepărtării din comisii a persoanelor vinovate și, dacă situația impune, de cercetare a acestora pentru trimiterea lor în justiție.

Șefii inspectoratelor și ai milițiilor județene vor analiza, lunar, activitățile desfășurate pe această linie de către toate unitățile subordonate și îndeosebi de formațiunile judiciare, — compartimentele avorturi — stabilind noi măsuri concrete și calificate care să asigure prevenirea mai eficientă a oricăror încălcări ale normelor legale în acest important domeniu.

Lunar, activitățile executate vor fi raportate Inspectoratului General al Miliției — Serviciul cazier judiciar și evidență operativă, la data de 30 a fiecărei luni, conform modelului de situație anexat, pentru analiză, pe baza coroborării acestor date cu cele obținute din activitățile practice de sprijin, îndrumare și control desfășurate la județe, de unitățile centrale.

Direcția judiciară, cu întregul efectiv care execută misiuni specifice la unitățile teritoriale, se va implica temeinic în sprijinirea, îndrumarea și controlul, cu toate forțele, a executării sarcinilor stabilite, analizînd lunar, cu exigență exemplară, rezultatele obținute și neajunsurile existente, luînd măsuri ferme și calificate, atît pentru efectivele proprii, cît și pentru unitățile teritoriale, în scopul creșterii substanțiale a eficienței muncii de prevenire a întreruperilor ilegale de sarcină.

Trimestrial, în Consiliul Militar al Inspectoratului General al Miliției se va analiza temeinic ansamblul activităților specifice întreprinse pentru prevenirea și contracararea fermă a încălcărilor de lege pe această linie și se vor hotărî cele mai eficiente măsuri menite să ducă la înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce revin miliției pe această linie din documentele de partid și legile țării.

ADJUNCT AL MINISTRULUI DE INTERNE

ȘEF AL INSPECTORATULUI GENERAL AL MILITIEI

General-locotenent

Constantin Nuță

Vezi dosarul publicat de CNSAS pe pagina de Facebook a instituției!

