Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 24 octombrie 2025

Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, se desfășoară la București între 17 și 26 octombrie 2025.

Vineri, 24 octombrie

Eveniment găzduit în FNT

11.00 ARCUB, Sala Mare

Cu o femeie nu se face primăvara. Arhive de ieri pentru teatrul de azi (www.fem100.ro)

Discuție liberă despre arhivele creatoarelor din teatrul românesc

Prezentare a Arhivei feministe de teatru FEM100

Cu: Gianina Carbunariu, Cristina Modreanu și Ionuț Sociu

Producător: Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului (ARPAS)

Durata: 1h

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru” Reconstituirea

Conceptul: Catinca Drăgănescu și Ciprian Făcăeru

Textul și regia: Catinca Drăgănescu

Scenografie fizică, VR/AR & lighting design: Ciprian Făcăeru

Costume și consultant scenografie: Lia Dogaru

Dezvoltare software Reconstituirea VR/AR: Augmented Space Agency (Dan Făcăeru și Sabin Șerban)

Compoziția muzicală originală și sound design: Cristian Vieriu (interior 8)

Lumini: Alina Mitrache / Marian Tudorache

Sound: Emy Guran

Video: Florin Chirea

Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

Durata: 1h 30min (fără pauză)

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Spectacol pe gradene

SOLD OUT

17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

Un înger soseşte la Babilon de Friedrich Dürrenmatt

Traducerea: Árpád Fáy

Dramatizarea: Réka Dálnoky

Regia: László Bocsárdi

Decorul: József Bartha

Video design-ul: András Rancz

Costumele: Izsák-Szőke

Coregrafia: Attila Bordás

Muzica originală și Sound design-ul: László Bakk-Dávid

Light design: Tamás Bányai

Producător: Teatrul „Teatrul Tamási Áron”, Sfântu-Gheorghe

Durata: 2h 40min (cu pauză)

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

In spectacol se folosesc efecte de lumină foarte puternice!

SOLD OUT

18.00 Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”

Mândrie și prejudecată (un fel de)

De Isobel McArthur, după romanul lui Jane Austen „Mândrie și prejudecată”

Traducerea: Adrian Nicolae

Regia și light-design-ul: Alexandru Mâzgăreanu

Decorul: Andreea Săndulescu

Costumele: Alexandra Boerescu

Mișcarea scenică: Mariana Gavriciuc

Muzica originală și aranjament muzical: Alexandru Suciu

Producător: Teatrul Excelsior București

Durata: 2h 30min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

19.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic

NIJINSKI • Agonie și Extaz

Conceptul, regia, coregrafia, light-design-ul: Arcadie Rusu

Scenografia: Yasmin Asan

Muzica originală: Alexandru Suciu

Producător: Teatrul Odeon București

Durata: 1h 05min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

SOLD OUT

20.30 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

Lina de Alexandra Felseghi

Regia: Adina Lazăr

Scenografia: Bianca și Sabina Veșteman

Sound design: Adrian Piciorea

Producător: Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu-Gheorghe

Durata: 2h 40min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limbile engleză și maghiară

SOLD OUT

TVR Cultural la FNT

22.00 Gaițele de Alexandru Kirițescu

Adaptarea și regia: Nae Cosmescu

Din distribuţie:

Draga Olteanu Matei, Margareta Pogonat, Leopoldina Bălănuţă, Olga Tudorache

Producție: TVR (1993)

Durată: 2h 25min

Audiență generală

Studio FNT by Cinemaraton

11.00 – 12.00

Catinca Drăgănescu, director Teatrul Masca

Alexandra Felseghi, dramaturgă

Moderator: Octavian Szalad

12.00 – 13.00

Radu Apostol, regizor

Ioana Alexandru, manager cultural Institutul Francez

Moderator: Zomir Dimovici

Live pe Cinemaraton, www.fnt.ro și https://www.facebook.com/fntfestivalulnationaldeteatru/?locale=ro_RO și https://www.youtube.com/@UniterRomania

Povestea unui vis. Grivița53

00.00 Teatrul Grivița53 (Calea Griviței, nr.53)

premieră: Iubirea din noaptea prohodului de Nora Iuga

Un performance cu: Rodica Mandache

Producător: Teatrul Grivița53

Durata: 1h

Eveniment găzduit în FNT

Povestea unui vis. Grivița53

(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)

O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53

Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu

Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan

Producător: Teatrul Grivița53

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00

#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură

literATitudini

(Instalație video)

Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică

Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:

Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz

Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025

Eveniment găzduit în FNT

17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor

(expoziție)

Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński

Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman

Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30

TNR la FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media

Nonstop imaginarium

(spațiu de audiții audio drama)

producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.

Producător: Teatrul Național Radiofonic

Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.

FNT Educațional. Ateliere

20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 162, București

Atelier de confecționat obiecte care devin povești în mișcare

Susținut de: Ana Crăciun Lambru

20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 96, București

Atelier de dezvoltare creativă prin neurografică

Susținut de: Alina Herescu

20-24 octombrie | Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" București

Atelier de coregrafie

Susținut de: Sergiu Diță

FNT On Air

Ana Blandiana – O călătorie inițiatică la Moscova.

05.00 – Radio România Cultural

Scenariu radiofonic: Ion-Costin Manoliu

Regia artistică: Nicolae Mărgineanu

Cu participarea scriitoarei Ana Blandiana

În distribuție: Maria Ploae, Oana Maria Mărgineanu, Alexandru Nedelcu, Radu Bânzaru, Mioara Ifrim, Alin Panc, Armand Calotă, Mircea Constantinescu, Cristina Constantinescu, Afrodita Androne, Tache Florescu, Rada Ixari, Vitalie Bantaș

Muzica originală: Andrei Miricescu

Regia de montaj: Florin Bădic

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Regia muzicală: Patricia Prundea

Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu

Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu

Înregistrare din anul 2024.

FNT On Air

22.00 – Radio România Cultural

Antigona

(Premieră)

de Sofocle

Traducerea: George Fotino

În distribuţie: Marina Flueraşu, Ioana Calotă, Mircea Constantinescu, Ionuţ Achivoaie, Felicia Pinte, Mihai Constantin, Ion Haiduc, Sergiu Cioiu, Nicolae Călugăriţa, Alexandru Georgescu, Dan Aştilean, Mugur Arvunescu, Dorin Andone, Orodel Olaru, Mihai Verbiţchi, Victor Vurtejanu, Vasile Toma și Ştefan Velniciuc

La percuţie: Lucian Maxim

Regia de montaj: Florin Bădic

Regia de studio: Milica Creiniceanu şi Janina Dicu

Muzica originală şi regia muzicală: Andrei Miricescu

Sound design: Mihnea Chelaru

Redactor şi producător: Domnica Ţundrea

Adaptarea radiofonică și regia artistică: Gavriil Pinte