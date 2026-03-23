Edupedu câștigă procesul cu George Simion, dupa ce acesta a facut afirmatii legionare intr-un liceu

Edupedu.ro și jurnaliștii săi au câștigat definitiv, după mai bine de 3 ani, procesul declanșat împotriva lor de extremistul George Simion. Fost candidat la președinție și lider AUR, George Simion a pierdut în fața tuturor celor 3 instanțe în care a atacat Edupedu.ro și pe jurnaliștii publicației dedicate educației și cercetării din România, Raluca Pantazi și Costin Ionescu. Simion a declanșat procesul după ce am arătat că el a folosit elevi de liceu în propaganda politică, că este politician „cu discurs extremist și cu istoric de violență” și l-am numit „urmașul lui Zelea Codreanu”. Curtea de Apel București a dat câștig de cauză Edupedu.ro și a publicat în urmă cu 2 zile motivarea deciziei prin care a respins definitiv, în ianuarie 2026, recursul făcut de politician.

De notat că decizia Curții de Apel București motivate în urmă cu 2 zile, la capătul unor demersuri în instanță declanșate încă din 2022, a venit pe 28 ianuarie 2026, în plină dezbatere la nivel internațional, european și național pe tema proceselor de tip SLAPP (acronim pentru „acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice”, procese prin care se urmărește nu obținerea de reparații, ci intimidarea jurnaliștilor, descurajarea exprimării publice în subiecte de interes public ce vizează anumite persoane sau instituții. Cu două săptămâni înaintea pronunțării deciziei Curții de Apel București în cazul George Simion vs. Edupedu.ro, Ministerul Justiției anunța, în ianuarie, definitivarea unui proiect de lege care să introducă în legislația românească protecții împotriva unor astfel de procese – detalii aici. Vezi mai multe pe tema cazuisticii SLAPP la nivel internațional și a tentativelor de a reduce la tăcere presa prin intermediul unor procese.

Edupedu.ro și jurnaliștii săi au fost reprezentați în acest dosar de Diana Olivia Hătneanu, avocată specializată în libertatea de exprimare și accesul la informații, membră a Grupului de experți al Comisiei Europene împotriva SLAPP în calitate personală (practician).

George Simion a ales să acționeze în instanță împotriva Edupedu.ro și să ceară daune morale pentru presupusă atingere adusă dreptului la demnitate, după două articole Edupedu.ro: un articol semnat de jurnalistul Costin Ionescu privind o acțiune găzduită de Colegiul Național Gheorghe Lazăr la începutul anului școlar 2022-2023, articol ce a inclus un interviu cu directoarea colegiului, respectiv un articol de opinie semnat de jurnalista Raluca Pantazi, în aceeași perioadă.

George Simion a pierdut definitiv procesul în fața jurnaliștilor Edupedu.ro și a fost obligat de judecătorii Curții de Apel București să plătească toate cheltuielile de judecată. Subiectul materialelor publicate de Edupedu.ro și contestate de Simion a fost „unul de interes general și anume atât activitatea acestuia ca politician –deputat, cât și interdicția desfășurării de activități politice în cadrul unităților de învățământ”, a concluzionat Curtea de Apel București în decizia sa, reluând argumentația folosită și de Tribunalul București, care a dat de asemenea câștig de cauză jurnaliștilor Edupedu.ro.

George Simion s-a plâns că a publicația a arătat că este „politician cu un istoric de violență”, „cu discurs extremist și cu istoric de violență”, că a fost catalogat în articolul de opinie drept „urmașul lui Zelea Codreanu” și că articolele spuneau că imagini cu elevi au fost folosite „într-un clip de propagandă politică” pentru „liderul extremist”.

El a calificat aceste articole drept defăimătoare și a pretins ca cei doi jurnaliști și publicația să „repare prejudiciul” prin plata a câte 50.000 de lei fiecare, prin ștergerea articolelor și prin interzicerea publicării pe viitor a altor articole „de defăimare a imaginii și reputației reclamantului”.

Articolele în cauză au fost:

1. Cum a ajuns George Simion, liderul partidului extremist AUR, să vorbească în fața elevilor Colegiului Gheorghe Lazăr, în prima zi de școală? Directoarea Ionela Neagoe: “A decis el, personal”, să vină / “În mintea mea a fost scandalul cu filmatul cu telefon, că nu e primit” să vorbească – din 6 septembrie 2022.

Articolul semnala, astfel, argumentația site-ului G4Media.ro cu privire la decizia de catalogare a AUR ca partid de extremă dreapta.

Același articol semnala că elevii CN Gheorghe Lazăr au fost folosiți într-un material video de propagandă politică a AUR, publicat pe Facebook. Materialul, ce include sigla AUR, deci a fost folosit în scopuri de comunicare politică, este disponibil și acum online pe pagina oficială a lui George Simion, unde a acumulat peste 500.000 de vizualizări, aproape 30.000 de reacții și peste 4.000 de comentarii.

2. Colegiile care au „explodat” în prima zi de școală și pe care Legea Cîmpeanu vrea să le facă stat în stat: Gheorghe Lazăr, a cărei directoare relativizează extremismul după ce l-a lăsat pe urmașul lui Zelea Codreanu, George Simion, să le vorbească elevilor / Sfântul Sava, cu directoare certată de ministru ca la controalele ANPC – din 8 septembrie 2022.

Articolul de opinie este semnat de jurnalista Raluca Pantazi și contextualiza situația creată la deschiderea anului școlar, chestionând expunerea elevilor la „cel mai toxic personaj politic din ultimele decenii: unul care a agresat un ministru în Parlament și a oferit drept scuză argumentul: Îmi cerea să-l bat, m-a provocat. Oare ce se întâmpla dacă vreunul dintre adolescenții de la Lazăr l-ar fi provocat pe Simion, care tocmai ce a încheiat o nuntă inspirată din cea a liderului Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu?”

George Simion a susținut că nu s-ar fi aflat la evenimentul de deschidere a anului școlar în calitate de politician / deputat și nu ar fi susținut un discurs cu caracter politic – deși imaginile au fost folosite în materialul social media cu sigla AUR.

Într-o perioadă în care caracterul extremist al unor acțiuni AUR era amplu dezbătut și semnalat atât în presa națională (vezi, de exemplu, cazul G4Media prezentat mai sus – G4Media fiind publicație apropiată editorial de Edupedu.ro), cât și în cea internațională (exemple disponibile la data publicării articolelor Edupedu.ro din septembrie 2022: aici, aici sau aici) și chiar în articole și cercetări istorice sau socio-politice publicate de Nature sau Taylor&Francis, George Simion a optat, în toamna lui 2022, să apeleze la instanță anume împotriva Edupedu.ro.

Pe 11 noiembrie 2022, el înregistra primul dosar la Judecătoria Sector 2, împotriva Edupedu.ro și jurnaliștilor Raluca Pantazi și Costin Ionescu. Simion a pierdut, întrucât Judecătoria a decis, pe 26 ianuarie 2024: „Respinge cererea de chemare in judecată, ca neîntemeiată”.

George Simion a depus apel pe 20 martie 2024. Pe 25 octombrie 2024, și Tribunalul București a „respins apelul ca nefondat”.

Pe 28 aprilie 2025, la Curtea de Apel București a fost înregistrat recursul lui George Simion. Curtea de Apel s-a pronunțat în data de 28 martie 2026: „Respinge recursul, ca nefondat. Obligă recurentul la plata către intimaţi a sumei de 7.608 lei, cheltuieli de judecată. Definitivă.”

Ce arată motivarea Curții de Apel

Motivarea Curții de Apel București, apărută pe 18 martie 2026, trece în revistă toate procesele, inclusiv aprecierile Tribunalului București, față de care George Simion a apelat la recurs. Curtea arată că în acest caz au fost în balanță dreptul la liberă exprimare și dreptul la respectarea vieții private. Curtea invocă jurisprudența CEDO și arată:

„Pornind de la aceste premise, analizând prin prisma criticilor formulate în ce măsură afirmaţiile imputate intimaţilor se încadrează în limitele libertăţii de exprimare astfel cum îşi găsesc acestea consacrarea în art. 30 din Constituţia României şi art. 10 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, sau, după caz, depăşesc aceste limite, intrând în sfera ilicitului civil, așa cum corect a reținut instanța de apel, punând în balanță celor două drepturi aflate în conflict, se acordă prevalență dreptului la liberă exprimare al intimaților-pârâți, apreciind că reținerea unei fapte ilicite în sarcina acestora ar genera o veritabilă încălcarea a dreptului de care beneficiază conform art.10 din Convenție, încălcare care nu este proporțională cu scopul urmărit de reclamant, în condițiile în care nu s-a produs vreun efect negativ concret asupra drepturilor acestuia protejate de art. 8 din Convenție. În consecință apar ca nefondate criticile recurentului-reclamant referitoare la incidența motivului de casare prevăzut la art.488 alin.1 pct.8 C.proc.civ. Pentru toate aceste considerente, Curtea constată că decizia civilă recurată a fost dată cu aplicarea și interpretarea corectă a legii, motiv pentru care, în baza art.496 C.proc.civ. se va respinge ca nefondat recursul formulat de recurentul-reclamant Simion George Nicolae.”

În motivare, citând întâmpinarea făcută de Edupedu.ro și jurnaliștii săi la recursul lui George Simion, Curtea de Apel București notează, între altele:

„Contrar susținerilor recurentului, nu se poate reține în cauză o greșită aplicare a dreptului material la situația de fapt reținută de instanțele fondului și care nu mai poate fi modificată în calea extraordinară de atac a recursului. Instanța de apel a realizat o analiză justă, legală și detaliată a tuturor elementelor esențiale care trebuie luate în considerare la aprecierea respectării limitelor libertății de exprimare, în balanță cu dreptul la viață privată a recurentului, potrivit jurisprudenței CEDO. Astfel, potrivit CEDO, instanța națională nu poate porni de la premisa că este lezată demnitatea recurentului- reclamant, mai ales atunci când în discuție sunt chestiuni de interes public, ci trebuie procedat Ia punerea în balanță a celor două drepturi (hotărârea Gheorghe Florin Popescu v România din 12 ianuarie 2021, §§ 33-39). O astfel de abordare ar însemna tocmai a se porni de la prezumția lezării drepturilor nepatrimoniale ale recurentului, ceea ce, în opinia CEDO, reprezintă în sine o încălcare a dreptului la liberă exprimare.”

„Instanța de apel a pornit în mod judicios de la constatarea (de fapt, pe baza probelor administrate), că prin articole sunt puse în discuție chestiuni de interes public, privind activitatea unui politician, situație în există un spațiu extrem de redus de limitare a dreptului la libertatea de exprimare.”

„Cu această ocazie recurentul a realizat un video de promovare politică, cu sigla partidului său, pe care l-a postat pe pagina sa de Facebook (a se vedea înregistrarea pe CD-ul administrat ca probă la prima instanță). Acest video este editat (secvențele cu huiduieli din partea elevilor sunt îndepărtate – a se vederea înregistrarea acestora pe CD-ul administrat ca probă) și folosește imaginea unor elevi, inclusiv minori, în scop de promovare politică. Folosirea și expunerea elevilor în interes politic sunt chestiuni de interes public care sunt puse în discuție prin interviul cu directoarea colegiului publicat pe 06.09.2022, dar și prin opinia publicată pe 08.09.2022, care nici măcar nu privește exclusiv persoana recurentului.”

„Recurentul invocă folosirea anumitor calificări la adresa (trecut violent, extremism, comparația cu Corneliu Zelea Codreanu) în cadrul celor două articole, care nu ar avea nicio bază factuală. Însă, așa cum au dovedit, acesta a fost implicat în mod repetat în incidente violente, în calitatea sa de politician, iar partidul al cărui lider este a fost și este catalogat drept unul extremist pe baza comportamentului membrilor săi, inclusiv al recurentului. Aceste aprecieri vin inclusiv din partea unor experți, ai unor profesori universitari și cercetători, care califică drept extremist Partidul AUR. Intimaţii au administrat în acest sens la dosar înscrisuri constând în articole care înfățișează comportamentul violent al recurentului în context politic și mai multe interviuri și analize privind caracterul extremist al unor manifestări și asocierea sa și a partidului său cu Mișcarea Legionară. Astfel, nu se poate susține că respectivele calificări, ce le sunt reproșate, ar fi complet lipsite de bază factuală, pentru a reprezenta aprecieri care depășesc limitele libertății de exprimare.”

Potrivit motivării, Curtea de Apel a reținut, între altele:

„Recurentul-reclamant reiterează aspecte referitoare la situația de fapt, identice celor invocate și prin cererea de apel, susținând că instanța de apel (Tribunalul București – n.red.) le-a dat o interpretare greșită. Curtea constată că soluția instanței de apel se bazează pe o corectă interpretare a dispozițiilor de drept material incidente, prin raportare la jurisprudența CEDO, situația de fapt fiind corect reținută, și nu se poate schimba în calea extraordinară de atac a recursului care presupune numai o verificare a hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile.”

„Așa cum corect a reținut instanța de apel: Tribunalul a reținut că nu pot fi disociate, în participarea apelantului la respectivul eveniment și nici în discursul realizat de acesta la respectivul eveniment, calitatea sa de politician de cea de om obișnuit – fost absolvent. În al doilea rând, cu privire la notorietatea persoanei vizate prin exercitarea libertăţii de exprimare, Tribunalul a reținut că apelantul-reclamant este un om politic, care deține calitatea de deputat și lider al unui partid politic. (…) Mai departe, cu referire la natura informațiilor furnizate prin materialele publicate de către intimații-pârâți, Tribunalul a reținut că acestea conțin judecăți de valoare, iar nu fapte concrete de natură obiectivă, iar prin înscrisurile depuse la dosarul cauzei în faţa primei instanțe, se reține existența unei baze factuale suficiente (f. 43-139). (…) din examinarea articolelor publicate, Tribunalul a notat că acestea nu au fost realizate în scopul de a discredita pe apelantul-reclamant, ci în vederea furnizării unor informații de interes public, legate de poziția publică ocupată de acesta și într-o manieră specifică limbajului menit să capteze atenția publicului. Tribunalul a subliniat că mesajul public asupra unei teme de interes public nu poate fi răspândită prin intermediul unor informații seci, fără emiterea vreunor idei, judecăți de valoare sau opinii. Stilul folosit, expresiile/comentariile utilizate de către intimații-pârâți se circumscriu registrului jurnalistic, utilizându-se expresii destinate să capteze atenția publicului și care au mai fost de altfel și anterior utilizate în mediul jurnalistic prin raportare la apelant- f. 81-84, 90, 104-123 dosar primă instanță. (…) Or, Tribunalul a reținut că despre exact un astfel de limbaj, care nu poate fi catalogat pur injurios sau calomniator, este și în cazul materialelor publicate, subiectul acestora fiind unul de interes general și anume atât activitatea acestuia ca politician –deputat, cât și interdicția desfășurării de activități politice în cadrul unităților de învățământ.

Referitor la repercusiunile afirmațiilor intimaților-pârâți, față de probatoriul administrat în cauză, Tribunalul a constatat că nu au existat urmări deosebite, apelantul-reclamant nefăcând dovada că percepția publicului cu privire la acesta s-ar fi schimbat.”