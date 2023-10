Duminica Neagră şi fenomenul din America anilor '30. Care a fost originea uriaşelor furtuni de nisip

În urmă cu 86 de ani, America trecea printr-o serie de fenomene naturale extreme care au rămas în istorie sub denumirea de Dust Bowl sau Dirty Thirties. Furtuni de nisip extreme au afectat sute de mii de kilometri pătraţi, în special în statele Texas şi Oklahoma.

Fenomenul a fost agravat de seceta severă şi de eşecul în aplicarea metodelor de creştere a „perdelelor” forestiere în zonele aride, destinate prevenirii eroziunii eoliene. Arătura adâncă extinsă a solului virgin din marile câmpii sudice, în deceniul precedent, a deplasat ierburile native, scăzând umiditatea solului şi provocând perioade de secetă şi vânturi puternice.

Mecanizarea rapidă a uneltelor agricole, tractoarele pe benzină şi utilizarea la scară largă a combinelor de secerat a avut un impact semnificativ la transformarea păşunilor anterior verzi în câmpuri aride.

Creşterea preţurilor la grâu în anii 1910 şi 1920 şi creşterea cererii de grâu din Europa în timpul Primului Război Mondial i-au încurajat pe fermierii americani să cultive milioane de acri de pajişti naturale pentru a cultiva grâu, porumb şi alte culturi. Dar pe măsură ce Statele Unite au intrat masiv în Marea Depresiune, preţul grâului a scăzut, dar fermierii au arat şi mai multe păşuni, în ideea de a recolta şi mai mult.

Culturile au început să eşueze odată cu apariţia secetei în 1931, expunând terenurile agricole goale. Fără iarbă, pământul a început să fie spulberat. Solul erodat a dus la furtuni masive de praf urmate de consecinţe economice uriaşe.

Pe măsură ce vântul puternic şi praful sufocant au străbătut zone întinse din Texas până în Nebraska, oameni şi animale au fost ucise, iar recoltele au fost distruse. Dust Bowl a intensificat impactul economic zdrobitor al Marii Depresiuni şi a determinat multe familii de agricultori să migreze în căutarea unui loc de muncă şi a unor condiţii de viaţă mai bune.

În 1932 au fost înregistrate 14 furtuni de nisip, iar în anul 1933 - 38 de furtuni. Cele mai puternice au avut loc între mai 1934 şi aprilie 1935. Mase uriaşe de sol au fost purtate de vânt, parcurgând sub formă de nori negri, distanţe lungi, până la Oceanul Atlantic.

În anul 1934, aproximativ 40 milioane de hectare de pământ parţial sau complet şi-a pierdut orizontul de humus, ca urmare a eroziunii eoliene. Ziua de 14 aprilie 1935 a fost numită Duminica Neagră din cauza norilor de praf întunecaţi care au acoperit lumina soarelui.

În iarna anului 1934-1935 în New England zăpada a căzut sub formă de praf roşu. În rândul populaţiei din preerie, mai ales în Kansas şi Oklahoma, s-a răspândit pneumonia de praf. Seceta şi eroziunea provocată de Dust Bowl a afectat 400.000 de kilometri pătraţi, principalele state afectate fiind Texas şi Oklahoma şi atingând secţiuni adiacente în New Mexico, Colorado şi Kansas.