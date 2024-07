Din perlele de la BAC la istorie! “Ceaușescu a fost alergat de legionari apoi prins și executat!”

Elevii de clasa a XII-a au susținut marți, 2 iulie, cea de-a doua probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2024 - proba la Istorie, în cazul profilului uman și vocațional. Ca in fiecare an unii au scris ce am înteles ei din istorie.

Iată câteva perle de la bacul de anul acesta. Comentariile cu italic ne aparțin:

”Ceaușescu și-a asumat soarta, dar soția lui nu a vrut așa că au fost duși la zid și împușcați”

“Nicolae Ceaușescu încearcă să adere la NATO și încearcă să acceseze fonduri pentru construcția podului Giurgiu-Ruse”

“Cel de-Al Doilea Război Mondial s-a desfășurat pe o perioadă de 7 ani, a început în 1939 și s-a încheiat în 1945” (știm că suntem la istorie, dar matematica elementară de clasa a II-a…)

“Un fapt istoric prin care România a participat la relațiile internaționale în perioada comunistă a fost Tratatul de la San-Stefano din 1878” (de la San Stefano, la comunism e ceva timp...)

Genială asta:

“Nicolae Ceaușescu unește PNL și PSD în Partidul Comunist” (adică un soi de ce avem azi la guvernare ... :)

“O acțiune diplomatică în perioada 1946-1960 a fost regimul lui Petru Mușat“

“Acțiune diplomatică din secolul XV - Tratatul de la Varșovia”

“În timpul lui Nicolae Ceaușescu România a aderat la Comunitatea Economică Europeană” (ce bine ar fi fost)

“În 1444 Iancu de Hunedoara a încheiat un tratat cu regele Ungariei Matei Corvin” (Adică cu fii-su, ceva de genul... dacă stai cuminte și înveți bine la școală îți iau bicicletă)

“În timpul lui Ion Iliescu România semnează un tratat de alianță cu Matei Corvin, acesta îi trimite 25.000 de soldați” (probabil era vorba aici de Miron Cosma și de mineri)

“Primul conducător care a unit România cu statele vecine: Basarabia, Bucovina și Transilvania a fost Alexandru Macedon”

“Ceaușescu a fost alergat de legionari apoi prins și executat!”