Cum se va desfășura încoronarea lui Charles? Ce va fi diferit de încoronarea Reginei Elisabeta a II-a?

Regele Charles al III-lea va fi încoronat alături de Camilla, regina consoartă, sâmbătă, 6 mai, la Westminster Abbey. Au fost planificate o serie de alte evenimente, care vor marca trei zile de ceremonii dedicate încoronării monarhului britanic, relatează BBC și CNN.

Peste 26 de milioane de britanici au urmărit înmormântarea reginei Elisabeta a II-a și peste 20 de milioane de oameni din Marea Britanie au urmărit încoronarea ei în 1953. Pentru noul rege, acesta este un moment definitoriu: un spectacol istoric, dar și o oportunitate de a consolida relația Coroanei cu poporul britanic și statele parte din Commonwealth.

Charles devine cel de-al 39-lea monarh încoronat la Westminster Abbey

Odată cu moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a, la casa ei din Balmoral, pe 8 septembrie 2022, Charles al III-lea a devenit instantaneu rege. În zilele care au urmat, el a fost proclamat oficial noul monarh al Marii Britanii și acum, după luni de pregătire minuțioasă, ceremonia oficială de încoronare va avea loc la Westminster Abbey.

Mii de oameni sunt așteptați să se adune la Westminster Abbey și pe străzile înconjurătoare din centrul Londrei pentru a asista la evenimentele programate pentru sâmbătă, 6 mai.

Palatul Buckingham a spus că ceremonia „va reflecta rolul monarhului de astăzi și va privi spre viitor, având în același timp rădăcinile în tradiții de lungă durată și spectacol”.

Cum se va desfășura ceremonia de încoronare a lui Charles al III-lea

Încoronarea lui Charles al III-lea este așteptată să fie mai scurtă decât cea a mamei sale de acum șapte decenii. Pe atunci, ceremonia, care a fost primul eveniment regal transmis în direct de televiziuni, a durat mai mult de trei ore.

De data aceasta, mulți experți sugerează că este probabil să dureze în jur de două ore. Încoronările se desfășoară în cea mai mare mare parte pe același tipar de mai bine de 1.000 de ani, iar organizatorii se sprijină pe acea structură. Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, va conduce ceremonia.

Elementele de bază ale slujbei sunt recunoașterea, jurământul, ungerea, învestitura, încoronarea și omagiul. Recunoașterea este atunci când suveranul se prezintă oamenilor.

După ce a depus jurământul de încoronare – care este un jurământ că va conduce țara conform legii, de a exercita dreptatea cu milă și de a menține Biserica Angliei – monarhul este uns cu ulei sfânt de către arhiepiscop.

Acest moment este considerat cea mai sacră parte a slujbei și nu a fost televizat în 1953 la încoronarea Elisabetei a II-a.

Următoarea parte este învestitura, când suveranul este îmbrăcat în haine sacre de încoronare și este prezentat cu simbolurile monarhiei: globul, inelul de încoronare, sceptrele și altele. Spre sfârșitul ceremoniei, coroana Sfântului Eduard este așezată deasupra capului monarhului înainte ca prinții și semenii să se îndrepte către suveran pentru a-și aduce respectul în ceea ce este cunoscut sub numele de omagiu.

La această ceremonie, informațiile existente spun că numai Prințul William va îngenunchea în fața regelui. Între timp, semenii au fost înlocuiți de publicul care a fost invitat să-i jure credință lui Charles dacă dorește.

Ce va purta regele Charles al III-lea la încoronare

În timpul slujbei, Regele va îmbrăca strat peste strat de veșminte strălucitoare, dintre care unele au fost create pentru străbunicul său George V.

Prințul William va ajuta în timpul slujbei punând o haină ceremonială pe tatăl său. Regelui Charles va primi o haină lungă, strălucitoare, cu mâneci aurii, numită Supertunica. Roba a fost creată pentru George al V-lea în 1911 și a fost purtată la încoronări succesive, inclusiv de Regina Elisabeta a II-a.

Supertunica cântărește aproximativ 2 kg și este confecționată din pânză de aur – fir de mătase învelit în bucăți subțiri de metal auriu sau argintiu – și este brodată cu arabescuri stilizate și motive florale. Stratificată deasupra Supertunicii, va exista o mantie lungă până la podea numită Manta Imperială, care a fost făcută pentru George al IV-lea în 1821.

Manta a fost purtată de predecesorii lui Charles al III-lea, inclusiv de regina Elisabeta a II-a, în timpul încoronării sale în 1953.

Într-o decizie menită să facă evenimentul mai sustenabil, Regele a decis să refolosească cureaua și mănușa purtate de bunicul său George al VI-lea – ultimul monarh bărbat.

Cureaua cu sabie din 1937, cunoscută și sub numele de Brâul Încoronării, este realizată din pânză de aur brodată și are o cataramă de aur ștampilată cu embleme naționale.

În timpul investiturii, acesta va fi așezat în jurul taliei Regelui, peste Supertunica, și are o clemă de aur folosită pentru atașarea scurtă a Sabiei ofrandei, cu bijuterii, care simbolizează capacitatea de a decide între bine și rău.

De asemenea, mănușa de încoronare unică va merge pe mâna dreaptă a regelui Charles în timp ce acesta ține sceptrul suveranului cu cruce în timpul încoronării.

Peste 2.200 de oameni vor participa la slujba de la Westminster Abbey. Deși Palatul Buckingham nu publică o listă detaliată a invitaților, a confirmat că congregația va fi formată din membri ai familiei regale, precum și din reprezentanți internaționali din 203 țări, inclusiv aproximativ 100 de șefi de stat, alături de alte personalități.

Programul evenimentelor de încoronare.

Westminster Abbey va găzdui prima ceremonie de încoronare din ultimii 70 de ani. Sunt așteptate mulțimi de-a lungul Mall, Whitehall și Parliament Square.

Iată care este programul evenimentelor:

Ora 6.00 la Londra (8.00 în România): sunt deschise zonele de vizionare de-a lungul traseului procesiunii.

Orele 7.15 – 8.30 (9.15 – 10.30 în România): Oaspeții de la Westminster încep să sosească la punctele de control de securitate din Victoria Tower Gardens.

Ora 9.00 (11.00 în România): Congregația este așezată în interiorul Abației. ora 9.45 (11.45 în România): Escorta suveranuluii începe să se adune pentru Procesiunea Regelui de la Palatul Buckingham.

Orele 9.30 – 10.45 (11.30 – 12.45 în România): Sosesc șefi de stat, membri ai familiilor regale străine, membri ai familiei regale britanice, reprezentanți ai guvernelor externe, miniștri ai guvernului britanic, premieri și foști premieri.

Ora 10.20 (12.20 în România): Procesiunea Regelui. Regele și regina călătoresc de la Palatul Buckingham la Westminster Abbey.

Ora 11.00 (13.00 în România): Începe ceremonia de încoronare.

Slujba va fi urmată de Procesiunea Încoronării – regele și regina se întorc de la Westminster Abbey la Palatul Buckingham.

Mai târziu, după-amiază, regele și regina vor saluta mulțimile de la balconul Palatului Buckingham.

Pe 7 mai, a doua zi după încoronare, se așteaptă ca mii de evenimente să aibă loc în toată țara, ca parte a „Coronation Big Lunch”, în timp ce Lionel Richie, Katy Perry și Take That vor fi cânta la „Concertul de încoronare” de la Castelul Windsor, care are loc duminică seara.

La concert vor participa voluntari din asociațiile de caritate ale Regelui și Reginei, precum și câteva mii de membri ai publicului selectați printr-un scrutin național organizat de BBC.

Cu toate acestea, unii fani regali au criticat Ticketmaster pentru gestionarea biletelor pentru 7 mai. Concertul de duminică, 7 mai, va avea loc în incinta Castelului Windsor, în fața unei mulțimi de 20.000 de membri ai publicului și va fi difuzat de televiziunea și radioul BBC.

El va începe la ora locală 20.00 (nr. 22.00 în România). Ultima zi a weekendului prelungit îi invită pe britanici să se bucure de ziua liberă prin a face voluntariat în comunitățile lor.

Mii de organizații din întreaga țară încurajează publicul să se implice în comunitățile lor locale, prin oferirea unor game variante de oportunități de a se implica. Puburile, cluburile și barurile din Anglia și Țara Galilor vor rămâne deschise două ore în plus, vineri și sâmbătă, pentru ca britanicii și turiștii să poată sărbători încoronarea noului monarh.