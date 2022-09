Cum să începeți o afacere online de la zero în 2022?

Industria comerțului electronic este în plină expansiune. Gradul de interes pentru comerțul electronic în acest moment este fără precedent și tot mai mulți întreprinzători doresc să înceapă o afacere online. Dacă scopul dvs. este să creați sau să dezvoltați o afacere online, robustă și scalabilă, care să vă ofere profituri consistente, cu siguranță v-ați întrebat ce implică un astfel de proiect.

Cum să începeți o afacere online?

Construirea unei afaceri online necesită mai mult decât alegerea unui nume (brand), scrierea listelor de produse și începerea vânzării de produse online. Chiar și cele mai bune idei de afaceri pot eșua dacă nu generați suficient trafic către site-ul dvs. Greșelile pot fi numeroase și vă recomandăm să încercați să le evitați.

Pasul 1: Studiați modele de afaceri de comerț electronic

Cercetarea este primul pas critic. Nu porniți la întâmplare deoarece dezvoltarea oricărei afaceri online este o investiție. Nu există o singură metodă de afaceri care să funcționeze pentru toată lumea. Înainte de a vă decide ce să vindeți online, trebuie să înțelegeți diferitele modele de afaceri disponibile. Nu este ceva foarte științific însă are impact direct asupra structurii afacerii dvs.

Alocați-vă timp și studiați diferitele modele de afaceri apoi comparați-le. Decideți care dintre ele se potrivește cel mai bine cu resursele și punctele dvs. forte de marketing. Gândiți-vă unde doriți să vindeți. Doriți să începeți propriul magazin online pe WooCommerce sau Shopify sau doriți să vindeți pe Amazon? Desigur, le puteți face pe amândouă, dar marketingul va fi diferit.

Pasul 2: Găsiți o nișă pentru magazinul dvs. online

Daca nu aveți un buget masiv nu puteți fi următorul Amazon. Trebuie să găsiți o nișă pentru a avea un magazin online profitabil. Alegerea nișei dvs. este cel mai important pas în deschiderea afacerii dvs. online. Începeți acest proces prin identificarea companiilor de succes care activează deja în acest spațiu. Asigurați-vă că domeniul ales este unul competitiv - absența concurenței indică de obicei că nu exista nicio piață.

Cu toate acestea, nu alegeți o nișă prea aglomerată sau una dominată de branduri importante. Această muncă de cercetare a nișei va oferă mai multe perspective, puteți identifica una cu destul potențial si care să vă aducă profit.

Pasul 3: Validați piața țintă și ideile de produse

Acum ca ați identificat o nișă și un model de afaceri, ați putea fi tentat să începeți să căutați produse pe care să le vindeți. Înainte de a vă gândi la idei de produse, gândiți-vă la persoane. Nu vă puteți aștepta ca oamenii să vă cumpere produsul daca nu știți cui îl vindeți.

Cine sunteți? Ce reprezintă magazinul dvs.? Cine sunt clienții dvs. ideali? Țineți cont ca este important să proiectați o imagine de marcă consistentă (o călătorie care începe cu numele mărcii dvs.).

Din fericire, Facebook ne permite să găsim relativ ușor publicul țintă online. În tool-urile Facebook puteți introduce parametri pentru a obține cifre foarte exacte și date demografice detaliate. Ați fi surprins să știți că majoritatea antreprenorilor nu au idee câți oameni sunt in acest "public țintă vizat". Nu puteți construi o afacere dacă publicul dvs. țintă este redus.

Odată ce ați identificat imaginea pe care doriți să o proiectați și clienții cărora vă adresați, este timpul să veniți cu idei de produse. Vă sugerăm să începeți cu un produs – veți investi mai puțin la început iar dacă doriți să oferiți mai mult, puteți testa apele cu ajutorul marketing-ului afiliat.

Daca sunteți o companie care vinde semințe organice, puteți găsi produse organice populare pe Amazon și puteți crea conținut pentru a trimite trafic către acele produse afiliate. Daca vedeți că un anumit produs are succes, puteți lua în considerare crearea propriei mărci a produsului respectiv. Daca nu sunteți 100% sigur ce doriți să vindeți, puteți folosi marketing-ul afiliat pentru a vă valida ideile.

Înainte de a investi în produs însă evaluați-l cu atenție. Chiar dacă alegeți un model de dropshipping, doriți să îl testați cu atenție și să înțelegeți produsul, astfel încât sa puteți identifica orice probleme potențiale și să puteți răspunde la întrebările frecvente.

O parte a validării ideii este să determinați viabilitatea acesteia. Puteți găsi furnizori care vă respecta prețurile? Ce se întâmplă dacă furnizorul dvs. nu vă poate onora comanda, aveți o opțiune de rezervă?

Pasul 4: Înregistrați-vă afacerea de comerț electronic și numele mărcii

Daca doriți să începeți o afacere de comerț electronic de succes, aveți nevoie de un brand care să rezoneze cu identitatea dvs. Identificarea dvs. facilitează construirea unui brand de comerț electronic. Construiți o imagine in care utilizați culori și imagini adaptate publicului țintă vizat. Evitați să folosiți culori și imagini copilărești dacă vindeți produse unor femei de afaceri corporative interesate să trăiască o viață sustenabilă.

Însă înainte de a construi magazinul online și brandul dvs. - există câțiva pași de bază pe care va trebui să-i faceți.

Înregistrați afacerea

Alegeți un nume comercial și înregistrați-vă compania. Există protecții legale și beneficii fiscale (dar și responsabilități) pentru aceasta, așa că nu omiteți acest pas.

Alegeți numele magazinului dvs.

Numele website-ului dvs. și denumirea legală a companiei dvs. nu trebuie să fie identice, insă potrivirea lor are beneficiile sale. Asigurați-vă că orice alegeți se potrivește nișei dvs.

Obțineți licențele/autorizațiile necesare funcționării afacerii dvs.

Daca nu sunteți familiarizat cu acest proces, căutați mentori - sfaturile lor pot fi neprețuite, chiar și pentru lucruri mărunte, cum ar fi achiziționarea de licențe de afaceri. Una dintre cele mai inteligente decizii este să găsiți pe cineva care să vă îndrume prin acest proces.

Găsiți furnizorii potriviți

Veți avea de depășit concurența care vinde produse online. Este in interesul dvs. să căutați cea mai bună calitate și cele mai bune prețuri pentru produsele pe care le vindeți sau materialele pe care le utilizați pentru a vă crea produsele. Căutați până când găsiți un furnizor cu care doriți să faceți afaceri pe termen lung. Gândiți scalabil încă de la început.

Creați un logo

Nu vă bateți capul prea mult cu logo dar asigurați-vă că nu este utilizat de o altă companie din nișa dvs. Designul logo-ului nu trebuie să fie unul super original.

Creați imaginea vizuală

Luați în considerare cu atenție culorile mărcii dvs., imaginile și fonturile pe care le veți folosi. Daca aveți bugetul necesar, este recomandat să angajați o firmă de marketing pentru a crea elementele de identitate pentru compania dvs. Daca nu, le puteți crea chiar dvs. Urmați cu consecvență liniile directoare și citiți sfaturi de marketing concepute a vă ajută.

Pasul 5: Finalizați-vă planul de afaceri

Până acum ar trebui sa aveți deja o idee clară despre cum va arată afacerea dvs. Aveți piața tintă, nișa de produse și numele mărcii. Este un moment bun pentru a face un pas înapoi și a vă pune planul de afaceri pe hârtie și a determina bugetul de pornire, nevoile de împrumut și cheltuielile lunare.

Management financiar

Cel mai important aspect al unei afaceri este cel financiar. Descoperiți-vă pragul de rentabilitate, atât în vânzări de unități, cât si în durată (in luni). Orice afacere reală este o investiție de resurse. Rolul unui CEO este de a lua resurse și de a le transforma într-un profit. Daca nu puteți evalua marja de profit, veți eșua.

Faza de planificare a afacerii include rezolvarea detaliilor legate de personal, aprovizionarea cu produse, logistica și bugetul de marketing. Asigurați-vă ca înțelegeți toate resursele financiare de care dispuneți.

Managementul inventarului

Un software de gestionare a stocurilor vă poate ajuta să vă mențineți afacerea organizată, mai ales dacă aveți de-a face cu un inventar mare de articole. Asigurați-vă că logistica funcționează perfect înainte de a vă construi magazinul. Nicio afacere de comerț electronic nu poate reuși fără o strategie solidă.

Pasul 6: Crearea magazinului online

Odată ce sunteți oficial proprietarul unei afaceri online trebuie să vă inregistrați numele de domeniu și eventuale variante ale acestuia care ar putea fi relevante. Pentru un magazin online profitabil, alegeți un abonament de găzduire web optimizata pentru magazin online și un nume de domeniu web care să vă reflecte produsele și brandul.

Veți avea nevoie de informațiile de design pe care le-ați stabilit pentru construirea magazinului. Orice design pe care l-ați ales trebuie să fie compatibil și cu software-ul dvs. de comerț electronic (WooCommerce, BigCommerce, Shopify, Magento, PrestaShop, etc.).

Alegerea platformei software nu este ușoară. Evaluați cu atenție lucruri precum viteza de încărcare, funcțiile, compatibilitatea cu diferite gateway-uri de plată, compatibilitatea cu structura afacerii dvs., abilitățile dvs. de dezvoltator web, funcțiile SEO-friendly și multe altele. Citiți recenziile, comparați și alegeți soluția potrivită.

Alegeți o tema (template) pentru magazinul online. Asigurați-vă ca platforma dvs. de comerț electronic este una scalabilă și integrabilă cu marketplace-urile populare de comerț electronic. Configurați automatizarea și marketingul prin e-mail.

Pasul 7: Atragerea clienților în magazinul dvs. online

Chiar dacă veți construi un magazin online, nu există nicio garanție ca veți avea clienți - trebuie să vă promovați magazinul. În plus, trebuie să aveți în vedere aspectele SEO, să țineți cont de cuvintele cheie și termenii de căutare in fiecare pagină a site-ului dvs., in URL-urile dvs. și in campaniile dvs. publicitare.

Cele mai bune magazine online investesc mult în marketing online. Daca nu aveți fonduri, abonați-vă la buletine informative de marketing sau ascultați podcasturi de marketing digital pentru a ține pulsul industriei de marketing digital și pentru a obține sfaturi prețioase.

Recomandări de marketing

Veți folosi conținut sponsorizat, rețele sociale, anunțuri pay-per-click sau o combinație de strategii? Cum veți monitoriza ce campanii generează trafic către magazinul dvs.? Dacă marketingul site-ului dvs. pare copleșitor, veți apela la ajutor?

Misiunea dvs. este de a vinde produse, nu de a genera trafic. Pentru a vinde produse, trebuie să vă gândiți dincolo de website-ul dvs. și să căutați zone de extindere.

Indiferent ce și cum decideți sa vindeți, primul pas este sa creați o listă de emailuri. Oferiți un bonus pentru înscriere la buletinul dvs. informativ, lansați o campanie pe rețelele sociale pentru a obține abonați sau lansați un concurs de tip "giveaway" la care "taxa" de înscriere este adresa de e-mail a clientului dvs. Giveaway-urile au avantajul suplimentar de a vă îmbunătăți prezența mărcii și vizibilitatea produsului.

Păstrați-vă e-mailurile interesante – cereți frecvent contribuția clienților, inclusiv recenzii. De asemenea, trimiteți-le noile postări de pe blog. Este important să oferiți conținut util și nu doar sa le trimiteți oferte de vânzare.

Răspundeți rapid la problemele legate de serviciul clienți și de calitatea produselor și lucrați la construirea de relații.

Analiza performanței site-ului web

Pe site-ul dvs. puteți urmări traficul. Sunt paginile dvs. bine direcționate? Pierdeți potențiali clienți în același loc? Daca generați trafic către magazinul dvs., dar nu vindeți nimic, revizuiți cu atenție fiecare pagină și aruncați o privire atentă asupra listei de produse. Utilizați Google Analytics pentru a vă ajuta cu această sarcină. Există instrumente care vă pot ajuta să monitorizați și să optimizați fiecare pas al procesului de vânzare. Folosiți-vă de ele!

Sunteți gata să începeți o afacere online de la zero?

Cu atât de multe afaceri online de succes este timpul sa începeți propria dvs. afacere. Dezvoltarea unui magazin online de succes nu trebuie să fie o luptă sau să fie costisitoare.

Indiferent ce platformă alegeți pentru crearea unui magazin online profitabil, aceasta va contribui la creșterea afacerii dvs. doar dacă este susținută de soluția de web hosting corectă. Numarul de produse, traficul mediu sau vârfurile de trafic, numărul de vizitatori simultani, reprezintă doar câțiva dintre parametri care trebuie luați în considerare în momentul alegerii soluției corecte de găzduire.