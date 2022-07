Congo Belgian - Leopold INC. Cum să distrugi totul pentru a avea o colonie (partea II)

Leopold al-II-lea a fost fiul regelui Leopold I, cel care a redat independe╚Ťa Belgiei ├«n 1831,a reu╚Öi s─â asigure siguran╚Ťa ╚Ť─ârii prin Pactul de Neutralitate din 1839, semnat cu Marea Britanie ╚Öi a ├«ncercat s─â pun─â bazele proiectului colonial belgian, chiar dac─â nu a reu╚Öi acest lucru.├Än total─â antitez─â cu tat─âl s─âu, Leopold s-a dovedit a fi dup─â cum spun numero╚Öi istorici, un colonizator ipocrit, s├óngeros, complet imoral, sadic ╚Öi manipulator.

El i-a succedat tat─âlui s─âu ├«n 1865 ╚Öi ├«n mod abil a reu╚Öit s─â nu implice Belgia ├«n calitate de beligerant ├«n R─âzboiul Franco-Prusac, d├óndu-╚Öi seama c─â ╚Ťara sa nu putea avea nicio influen╚Ť─â ├«n jocul de putere al Europei.[1] A fost singura sa realizare politic─â ╚Öi diplomatic─â l─âudabil─â. Restul au fost decizii aparent bune ╚Öi profitabile, cu impact dezastruos ╚Öi reprobabil pe termen lung.

Dup─â ce ├«l convinge pe exploratorul Henry Morton s─â exploreze regiunea Congoului pentru el ╚Öi s─â mituiasc─â triburile cu sume derizorii de mici pentru a-i ceda p─âm├ónturile cu scopul de fonda sta╚Ťii comerciale interconectate ├«ntre ele, ├«ntre timp ├«nfiin╚Ť├ónd ╚Öi Societatea African─â Interna╚Ťional─â ├«n 1876, ├«n acela╚Öi timp cu explor─ârile lui Stanley ├«n Centrul Africii, vine un moment de foc pentru Stanley ╚Öi anume Conferin╚Ťa Colonial─â de la Berlin. Acolo ÔÇ×O Comisie Interna╚Ťional─â pentru Naviga╚Ťie ╚Öi Comer╚Ť pe CongoÔÇŁ stabile╚Öte dreptul altor puteri s─â navigheze pe fluviu Congo ├«n voie f─âr─â ├«ns─â a provoca niciun conflict ├«n acea regiune, dup─â cum stabilesc diploma╚Ťii americani Sanfford ╚Öi Kasson ╚Öi chiar ├«n stare de conflict, s─â-╚Öi foloseasc─â bunele guvern─âri ╚Öi decizii ╚Öi s─â nu ├«╚Öi extind─â opera╚Ťiunile ├«n regiunea fluviului Congo,├«n ciuda ├«ndoielilor contelui rus Kapnist, invitat din partea Guvernului Rus de la Sankt-Petersburg, care nu credea ├«n aceast─â liber─â circula╚Ťie pe Congo,├«ntruc├ót ├«n Europa marile puteri europene nu puteau circula liber pe Dun─âre,dar─âmite acolo[2].

Astfel, trec├ónd de acest context politic complicat ╚Öi de perioada ├«n care totul p─ârea extraordinar ├«n Statul Liber Congo, Leopold al-II-lea ├«╚Öi d─â arama pe fa╚Ť─â, incendiind sate, distrug├ónd case ╚Öi zone naturale valoroase ╚Öi m─âcel─ârind popula╚Ťia pentru a╚Öa numita ÔÇ×tax─â pe cauciucÔÇŁ, pentru care solda╚Ťii s─âi din ÔÇ×For╚Ťele PubliceÔÇŁ devastau sate, r─âpind copiii ╚Öi femeile b─ârba╚Ťilor, pe ace╚Ötia trimi╚Ť├óndu-i ├«n jungl─â s─â culeag─â tot necesarul de cauciuc de care belgienii aveau nevoie. ├Än caz c─â nu reu╚Öeau s─â fac─â asta, solda╚Ťii belgieni,pentru a nu-╚Öi risipi muni╚Ťia, scoteau macetele pe care le aveau ╚Öi le t─âiau m├óna dreapt─â tuturor congolezilor prin╚Öi.[3]

10 milioane de congolezi ( jum─âtate din popula╚Ťia statului Congo) mor ├«n urma acestor atrocit─â╚Ťi( ╚Öi a foametei ╚Öi lipsurilor din aceast─â perioad─â), iar pe l├óng─â asta se spune c─â ÔÇťLa Force PubliqueÔÇŁ practica ╚Öi canibalismul.[4] ├Än cele din urm─â, dup─â c├óteva revolte ale triburilor din primul deceniu al secolului al-XX-lea, aceste practici de tortur─â oribile au ie╚Öit la suprafa╚Ť─â, iar ├«n 1900, respectiv 1903, negustorul englez Dene Morel ╚Öi diplomatul George Casement, ambii trimi╚Öi de Ministerul de Externe Britanic ├«nf─âptuiesc ample anchete de investigare a realit─â╚Ťii congoleze, acestea st├órnind valuri de indignare printre scriitori precum Arthur Conan Doyle, Mark Twain ╚Öi Joseph Conrad(pe numele s─âu real Teodor Konrad Korzeniowski), creatorul celebrului roman ÔÇ×Inima ├ÄntunericuluiÔÇŁ, inspirat din experien╚Ťa sa ca lucr─âtor pe un vas cu abur de pe r├óul Congo, al─âtur├óndu-se ╚Öi ei campaniei.

├Äntr-un final, pe 15 noiembrie 1908, Parlamentul Belgian voteaz─â ├«ncorporarea Congoului la Imperiul Belgian, lu├ónd astfel aceast─â regiune din m├óinile unui ÔÇ×╚Ťap b─âtr├ón,├«nsetat de s├ónge,cinic ╚Öi lacomÔÇŁ a╚Öa cum ├«l caracteriza scriitorul american Mark Twain[5],Congo devenind complet independent de Belgia la 30 iunie 1960, urm├ónd s─â suporte dictatura lui Jean Bedel- Bokassa ╚Öi decenii ├«ntregi de r─âzboi civil.

