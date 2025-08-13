Cele douăsprezece tipuri medievale de bețiv, în viziunea poetului Oswald von Wolkenstein

Poetul medieval Oswald von Wolkenstein știa bine cum stă treaba cu ulciorul de vin — și cu multiplele personalități pe care le putea dezlănțui. Într-un poem plin de viață, el a catalogat douăsprezece tipuri de bețiv prea bine cunoscute, de la lașul gălăgios și arogant, până la păcătosul pocăit.

Împărați, antipapi, vecini enervanți... puternicul nobil tirolez Oswald von Wolkenstein (cca. 1376 – 1445) nu a întâlnit niciodată o ceartă care să nu-i placă. Și prin „să-i placă” mă refer la a se implica decenii întregi (și, în general, a ieși învingător). Pe de altă parte, poezia lui, bogată și plină de savoare, sugerează că exista ceva de care nu se putea sătura. Nu, nu religia sau dragostea. Ci alcoolul.

În trei părți ale poemului „Und swig ich nu”, Oswald (foto sus) ne lasă să citim (sau să auzim) câtă experiență a acumulat în jurul oamenilor beți de-a lungul anilor:

În trei părți ale poemului „Und swig ich nu”, Oswald ne lasă să citim (sau să auzim) câtă experiență a acumulat în jurul oamenilor beți de-a lungul anilor:

Adesea, o persoană crede că este atât de înțeleaptă

și crede că-și va câștiga cea mai mare faimă,

când sucul strugurilor o afectează negativ.

Următorul crede că este atât de bogat

încât nici împăratul nu i-ar fi egal.

Al treilea pare un cal flămând,

nimeni nu poate băga destulă hrană proaspătă sau stricată

în gura sa mereu deschisă.

Al patrulea țipă și plânge pentru păcatele sale grele,

iar inima îi arde pasional de pocăință adâncă

din motive ciudate pe care nimeni nu le poate înțelege.

Al cincilea dorește să facă fapte necurate,

căruia îi este devotat zi și noapte,

odată ce a devenit dependent de puterea vinului.

Al șaselea are o practică jalnică:

Își condamnă sufletul prin jurăminte false

astfel încât să fie epuizat când se înfățișează înaintea lui Dumnezeu.

Al șaptelea este gata de luptă, mârâie ca un câine

ținut în lanț și care latră mereu;

capul său rotund e pregătit de bătaie.

Al optulea devine atât de fericit din cauza beției

încât e gata să-și vândă onoarea, averea, soția și copiii;

răutatea beției se arată în el.

Al nouălea înnebunește neajutorat,

tot ce știe, vede sau aude,

o spune deschis tuturor.

Al zecelea se luptă cu somnul.

Al unsprezecelea cântă cântece sălbatice

și țipă fără inhibiții atât seara, cât și dimineața.

Al doisprezecelea se îmbată atât de tare din cauza băuturii grele

încât simte alcoolul în vârful gâtului

și plătește voluntar un tribut hanului.

(traducere de Albrecht Classen în The Poems of Oswald von Wolkenstein)

De la tavernele medievale la cultura modernă

În alte poeme, Oswald arată că este mai mult decât capabil să creeze o poveste despre o bătaie într-un bar cu multe personaje, toate încinse de beție. Deși trebuie să fim atenți să nu extragem prea multe detalii biografice din poveste, atractivitatea ei pentru cititor se baza pe plauzibilitate. Cu alte cuvinte: Oswald știa despre ce vorbește.

În timp ce „personajele” alcoolice pe care Oswald le descrie în alte poeme amestecă diverse manifestări ale beției, caracterizările precise au cel puțin puțin ADN din literatura religioasă și profană populară — la fel ca și astăzi. De fapt, multe dintre aceste tipuri de bețivi sunt la fel de familiare în cultura pop modernă precum erau în literatura medievală: bețivul promiscuu, bețivul agresiv într-o bătaie, bețivul gălăgios care povestește prea multe despre el și despre alții. Pe de altă parte, soțul alcoolic care își aduce familia în sărăcie apare mai des azi în predici morale despre diferențele de clasă sau în știri cu același scop. Dar în Evul Mediu, acesta era văzut ca cel mai comun și periculos tip de bețiv.

Această schimbare de sens și semnificație culturală ridică o întrebare: beția este o condiție fizică... sau una socială? Suntem obișnuiți să vorbim despre bolile mentale ca despre construcții culturale (de exemplu, anorexia nervoasă modernă comparată cu sfintele femei și câțiva bărbați medievali). Ar putea fi asta valabil și pentru o condiție biologică precum efectul excesului de alcool asupra corpului uman?

De fapt, două dintre manifestările beției descrise de Oswald se referă în mod special la religie. Un tip de bețiv își mărturisește păcatele abundent, tare și prea amănunțit, autoincriminându-se într-o pocăință ce probabil va fi uitată la trezie. Alt tip jură jurăminte unul după altul înaintea lui Dumnezeu, practic semnând bilete la ordin pe care sufletul său nu le poate plăti. Cuvintele goale, crezute cu ardoare în ceața alcoolului și uitate în chinul mahmurelii, au un echivalent în cultura modernă — textele bețivilor sau căsătoriile de la Las Vegas.

Deși introducerea consecințelor religioase ale beției în câteva cazuri iese în evidență azi, ceea ce i-ar fi sărit probabil în ochi contemporanilor lui Oswald era lipsa religiei. Poemul urmează îndeaproape predicile din secolul al XV-lea, încheind lista viciilor cauzate de beție cu semnul suprem al păcatului de moarte: lăcomia. Dar nicăieri nu apar cuvintele „lăcomie” sau „păcat”. Băutura este rea nu pentru că te îndepărtează de Dumnezeu, ci pentru motive naturale — pierderea rațiunii și a controlului corporal.

Indiferent dacă îl comparăm pe Oswald poetul laic cu contemporanii săi clerici, sau pe Oswald din secolul XV cu studenții de azi, e clar că „beția” înseamnă mai mult decât concentrația de alcool în sânge. Atât experiența de a bea prea mult, cât și cea de a fi în preajma celor beți, absorb un sens cultural în plus față de baza lor biologică.