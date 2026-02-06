Cauzele Primului Război Mondial: cum s-a sinucis Europa

Primul Război Mondial, supranumit și Marele Război, a fost o catastrofă despre care unii istorici afirmă că a marcat momentul pierderii de către Europa a supremației globale.

Alții afirmă că am asistat la prima sinucidere colectivă a europenilor, în timp ce mulți alții consideră că, de fapt, ar fi mult mai potrivit să vorbim despre un război civil european început efectiv în 1914 și încheiat, de fapt, în 1945, cu un armistițiu de 20 de ani între cele două episoade de lupte crâncene, cu zeci de milioane de morți.

Focarul s-a extins rapid la nivel planetar prin intermediul coloniilor pe care le aveau europenii și prin intermediul alianțelor pe care diversele puteri de pe Bătrânul Continent le aveau cu țări din alte regiuni.

Doctorul în istorie Andrei Pogăciaș explică, în episodul de mai jos al podcastului „Colecționarul de Istorie”, cum s-a ajuns, de fapt, la un război atât de nimicitor. Până la Primul Război Mondial mai existaseră încă din cele mai vechi timpuri conflicte devastatoare, masacre cumplite, exterminări și genocide. Dacă ar fi să privim departe în urmă, putem să ne întrebăm cum au dispărut neanderthalienii acum 40.000 de ani sau cum civilizația hittită a fost ștearsă de pe fața pământului aproape peste noapte (foarte probabil, nimicită de misterioasele popoare ale mării). Cele trei războaie punice de acum 2200 de ani s-au dus pe toată întinderea bazinului mediteraneean, adică în lumea cunoscută atunci, și s-au încheiat cu dispariția totală a unui întreg popor, cel cartaginez.

Mai recent au fost, desigur, Războiul de 30 de ani, cu până la 8 milioane de victime în Europa, precum și războaiele napoleoniene, de asemenea devastatoare.

Dar tuturor acestor conflagrații le lipsise, până în 1914, un element-cheie: forța distructivă formidabilă a armelor de foc moderne. De acest lucru nu au fost conștienți nici conducătorii țărilor europene atunci când, în iulie-august 1914, au pus în mișcare tăvălugul. Noile arme au avut un efect devastator, milioane de oameni fiind uciși și alte milioane schilodiți în niște băi de sânge neverosimile.

Cum s-a ajuns aici? Nu dintr-o dată, asta - cu siguranță. Pentru a înțelege, trebuie să ne întoarcem în timp cu câteva decenii, până la războiul franco-prusac din 1870. Trebuie să vedem cine conducea imperiile europene, cum arătau societățile la vremea respectivă, ce probleme erau în aceste mari puteri și ce interese aveau acestea.

Foto sus: Arhiducele Franz Ferdinand și pe soția sa, Sofia, cu câteva minute înainte de asasinatul de la Sarajevo (© Walter Tausch / Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...