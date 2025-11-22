Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu

Pe o colină domoală din satul Criș, comuna Daneș, județul Mureș, se ridică Castelul Bethlen, o adevărată bijuterie arhitecturală a Ardealului, cu peste 750 de ani de istorie.

Amplasarea sa nu a fost întâmplătoare: colina asigura o poziție defensivă naturală, iar pădurile din apropiere ofereau adăpost și resurse pentru întreținerea curții nobiliare. Priveliștile asupra împrejurimilor sunt spectaculoase, iar silueta castelului domină întreaga vale, păstrând un aer de mister și noblețe.

Rădăcini medievale și renaștere renascentistă

Istoria Castelului Bethlen începe în secolul al XV-lea, când Márk Bethlen, fiul lui Miklos Bethlen, a ridicat aici o reședință fortificată în stil renascentist. Construirea sa combina funcționalitatea unei fortificații cu rafinamentul și eleganța curților nobiliare transilvănene.

„E un castel foarte ascuns de o vale închisă, dar totodată este unul dintre cele mai mari castele fortificate din Transilvania. Și mulți consideră, mai ales datorită logiei care este construită lângă aripa Michael, că ar fi cel mai frumos castel renascentist din zonă“, a precizat arheologul Zólya Levente, cel care se ocupă și de partea de administrare.

Castelul are două niveluri și include elemente distinctive:

incintă pătrată fortificată , bastioane circulare la colțuri;

, bastioane circulare la colțuri; turn de intrare pătrat și impresionantul Turn al Arcașilor ;

și impresionantul ; logie cu arcade semicirculare , sprijinite pe coloane cilindrice scunde;

, sprijinite pe coloane cilindrice scunde; subsoluri medievale și capelă din secolul XV.

Grădinile, cândva spectaculoase, găzduiau chiar și plante exotice, precum bananierul – dovadă a gustului rafinat al familiei Bethlen.

Legende și blazonul familiei

Castelul este învăluit în mituri. Se spune că un dragon își avea sălașul în zonă, iar un strămoș al familiei l-a ucis, sufocându-l cu un măr de aur – detaliu care apare pe blazonul familiei: un șarpe încoronat care mușcă un măr, simbol al înțelepciunii, proprietății și nobleței creștine. Legenda este confirmată de arheologul castelului. „Blazonul familiei este șarpele încoronat care mușcă din mărul țării. Practic, blazonul are o legendă că unul dintre strămoșii familiei învinge șarpele mâncător de oameni din mlaștinile de aici din jur. Cu ocazia asta au ei blazonul cu șarpele.

Cam din secolul al XV-lea este legenda aceasta“, susține Zólya Levente. Conform unei alte legende, „în prăpastia muntelui Wendchenberg trăia un balaur uriaș cu trup de șarpe care cerea în fiecare săptămână să i se ofere ca jertfă un animal mai mare sau un om. Însă familia Bethlen s-a stabilit în Criș, a construit un castel și i-a ajutat pe oamenii săraci, mai ales în timpul iernii, când aceștia nu au avut ce să mănânce. Tot această familie a terminat domnia șarpelui: strămoșul familiei Bethlen, un birjar, l-a învins pe șarpe cu ajutorul unui truc... Birjarul a jupuit o oaie, blana acesteia a umplut-o cu var nestins adus din mina de calcar aflată în apropiere și a cusut-o. A aruncat această blană în fața șarpelui care a mâncat-o, însă varul a devenit fierbinte în stomacul acestuia și l-a ucis. De aceea cuprinde blazonul familiei Bethlen un șarpe“.

Alte legende vorbesc despre fantome care bântuie castelul și despre eroi locali care au protejat oamenii din zonă, învingând balauri sau alte creaturi fantastice. Aceste povești medievale pot fi admirate în cadrul unei expoziții permanente ce se găsește în una dintre încăperile renovate ale castelului.

În secolul al XVII-lea, familia Bethlen a adăugat clădirii noi aripi și turnuri. În această perioadă, castelul a devenit un centru cultural și social, găzduind numeroase evenimente, baluri și întâlniri politice. Este important de menţionat că multe dintre aceste extinderi au fost influenţate de stilul baroc, care aduc un plus de splendoare edificiului.

Începând cu secolul al XVIII-lea, castelul a început să-și piardă din importanţă, pe măsură ce contextul politic și social din Transilvania se schimba. După Revoluţia din 1848 și Unirea Transilvaniei cu România, castelul a fost abandonat treptat și a suferit deteriorări semnificative. Din cauza instaurării regimului comunist, descendenţii familiei Bethlen au părăsit castelul și ţara în 1944, iar imobilul a fost preluat de așa-numitul sfat popular din Daneș, care a mutat aici sediul cooperativei agricole de producţie.

Film și distrugere

În secolul al XX-lea, Castelul Bethlen a atras atenția regizorilor români și străini. Sergiu Nicolaescu a filmat aici scene pentru „Mihai Viteazul”, „Ultimul cartuș” și „Nemuritorii”, iar în anii ’70 au fost filmate secvențe din „Enigma Otiliei” și „Horea”. Din păcate, în timpul filmărilor din 1969 pentru „Mihai Viteazul”, un incendiu devastator a distrus o mare parte a clădirii. „Au vrut să dea foc la ancadramentele, tocurile de la uși, ferestre, poartă și așa mai departe. Nici pentru asta nu a avut autorizație din partea Direcției Monumentelor de atunci, dar când s-au terminat filmările nu mai reușeau să stăpânească focul“, susține administratorul castelului.

Ulterior, castelul a fost predat CAP-ului din Daneș și folosit ca depozit agricol; capela a devenit depozit de îngrășăminte, iar porțile au fost distruse pentru a permite accesul utilajelor.

După anul 2010, Castelul Bethlen a devenit platou de filmare pentru producții internaționale de groază, printre care „Werewolf: The Beast Among Us” și „The Nun”, lăsând în subsoluri decoruri precum o închisoare sau un cimitir fals, care încă pot fi văzute de vizitatori.

Retrocedare și restaurare

După retrocedarea familiei Bethlen în 2007 și predarea custodelui Fundației Sfântul Francisc din Deva în 2014, castelul a intrat într-un amplu proces de restaurare. Proiectele de reabilitare sunt în desfășurare încă din 2016, implicând arheologi, voluntari și studenți de la Universitatea „Sapientia” din Târgu-Mureș.

Astăzi, Castelul Bethlen este deschis publicului fără taxă de intrare, fiind vizitat de peste 3.000 de turiști doar începând cu 2021. Vizitatorii pot explora curtea interioară, capela, subsolurile medievale și logia renascentistă, descoperind poveștile fascinante ale unei familii care a influențat istoria Transilvaniei timp de secole.

Un simbol al Ardealului

Considerat de mulți specialiști și arheologi drept cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, Castelul Bethlen este mai mult decât o reședință nobiliară – este un simbol al istoriei, culturii și legendelor transilvănene. De la originile sale medievale, prin splendoarea renascentistă și perioadele de declin, până la eforturile contemporane de restaurare, castelul din Criș continuă să fascineze și să inspire vizitatorii, păstrând vie moștenirea unei familii aristocratice legendare.

Articolul face parte dintr-un text publicat în numărul 286 al revistei „Historia”(revista:286), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 17 noiembrie - 14 decembrie, și în format digital pe platforma paydemic.

FOTO: ROMÂNIA ATRACTIVĂ, ARHIVA AUTORULUI