Când a fost emis primul card bancar din istoria României?

1995 este anul în care a fost emis primul card bancar din istoria României. Ceea ce, în zilele noastre, este un lucru absolut normal, în urmă cu trei decenii devenea o adevărată provocare. Nu oricine își putea permite să aibă un card în anii de început. Clienții trebuiau să aibă o garanție solidă pentru a beneficia de primele carduri bancare din istoria României.

Prima bancă din istoria României care a emis un card a fost Bancorex. Instrumentul de plată era dedicat inițial oamenilor de afaceri care efectuau tranzacții în valută. Așa se face că primul card bancar din istoria României a fost în dolari. Se numea Bancorex VISA Business și nu oricine îl putea obține.

Pentru a beneficia de acest card, clientul trebuia să aibă un depozit de minim 5.000 de dolari. De asemenea, taxa de emitere era de 10 dolari, iar cea anuală de 30 de dolari. Mai mult, în acea perioadă se percepea 1% pentru fiecare tranzacție efectuată. Cu alte cuvinte, la o tranzacție de 100 de dolari, banca percepea un comision de 1 dolar.

Totuși, e important de menționat că turiștii străini puteau folosi cardurile bancare în România și înainte de 1989. Erau folosite în special la hoteluri și în domenii ce aveau legătură cu turismul. Turiștii puteau face plățile cu cardul, însă, cum România nu era conectată la sistemele de referință, perioada de decontare era și de câteva luni pentru ca banii să ajungă la comercianți.

Lucrurile s-au schimbat din 1998

Producția în masă a cardurilor bancare în România a început în 1998. Acesta este anul în care cardurile bancare au început să fie destinate și românilor de rând. Cei mai mulți români și-au deschis cont bancar pentru că angajatorii au decis să le vireze salariile prin această metodă. S-a produs, astfel, o schimbare de mentalitate generală. În primii ani, românii obișnuiau să meargă la bancomat și să scoată salariul integral după ce le era virat pe card.

Lucrurile s-au schimbat de la an la an, iar românii au început să descopere beneficiile cardurilor. În acest moment, din totalul tranzacțiilor cu cardul, 80% sunt plăți la comercianți și doar 20% retrageri la ATM. Românii folosesc cardul în tot mai multe domenii. De la simple plăți la magazine, la cumpărături online, până la domeniul de divertisment, cum ar fi achitarea abonamentelor pentru platforme de streaming, jocuri de casino online, iar lista poate continua.

În țara noastră, sunt emise în jur de 19 milioane de carduri bancare. De la an la an, procentul crește cu aproximativ 4%. Alte date interesante:

Pentru fiecare card emis se fac în jur de 60 de tranzacții la comerciant pe an, în medie

România are aproximativ 275 de mii de terminale la care se pot face plăți cu cardul

Media terminalelor este de 16 la mia de locuitori, în timp ce în UE este de 33 de terminale la mia de locuitori

1848 este anul în care în țara noastră a fost înființată prima bancă. Este vorba despre banca Marmorosch, aflată în centrul capitalei, care în prezent a fost transformată în seif. Ea a fost înființată de un tânăr pe nume Jacob Marmorosch, dar tranzacțiile bancare nu aveau mare legătură cu procedurile din zilele noastre.

Marmorosch a debutat cu un capital de 30.000 de lei și obișnuia să le ofere credite negustorilor din acea vreme. În prezent, în țara noastră sunt acreditate de BNR un număr total de 32 de bănci. Fiecare oferă posibilitatea clienților de a deschide conturi bancare cărora să le atașeze carduri. Ceea ce, în urmă cu trei decenii, era doar ceva futurist, în zilele noastre a devenit normalitatea pe care o trăim.