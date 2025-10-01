Brașovul, un oraș cosmopolit în secolul al XIX-lea

Brașovul era un oraș cosmopolit, asemeni marilor orașe din Occident, în care „lumea bună” comanda în atelierele de croitorie articole vestimentare după reviste sosite de la Viena sau cumpăra „de-a gata” de la magazinele de modă.

Bărbații purtau ghete de lac, pantaloni cu manșetă, sacou ,,la doi sau trei nasturi”, cămașă albă cu butoni (de aur sau de argint), cravată și pălărie elegantă din pai sau fetru, în funcție de sezon. La festivitățile deosebite, domnii îmbrăcau smoching și purtau „țilindru”.

Doamnele, extrem de receptive la moda europeană, frecventau magazinele de modă, de unde achiziționau pantofi cu baretă, rochii „trei sferturi” și pălării elegante, în funcție de ocazie și sezon. Iarna purtau manșon din blană de vulpe asortat cu guler bogat, din același material. La sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, moda brașoveană era influențată direct de Viena, iar revista „Wiener Mode” era sursa de inspirație pentru doamnele care doreau să poarte ținute autentice vieneze.

În magazinul lui Heinrich Tischler, de pe Șirul Inului, clienții aveau la dispoziție diverse modele de pălării și șepci de sezon, articole de modă și de galanterie realizate după ultimele tendințe ale modei vest-europene. Preluată de fiul său, Bruno Tischler, firma a continuat să ofere domnilor și doamnelor piese elegante, de calitate deosebită, până în anul 1948, când afacerile private au fost confiscate prin lege de către autoritățile comuniste.

La Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului puteți descoperi eleganța și rafinamentul modei de altădată!

Foto (dreapta): Portret de femeie cu umbrelă (Ella), atelier Schuller & Fiul, cca 1906, dimensiune 8,2 x 16 cm, colecția Muzeului de Etnografie Brașov

Foto (stânga): Frații László Dénes și László Gerö în atelierul lui Leopold Adler, foto cca 1890, format cabinet, colecția Muzeului de Etnografie Brașov

Mai multe pentru tine...