Bărbatul care a scos Suedia din izolare și a făcut-o să conteze în lumea spionajului modial

În primele două decenii ale Războiului Rece, un fost bibliotecar universitar, Thede Palm, a condus serviciile de informații militare ale Suediei. Ignorarea de către acesta a politicii oficiale a țării privind nealinierea a ajutat Suedia să devină un partener de încredere pentru serviciile de informații occidentale.

Thede Palm a fost întruchiparea omului „gri”. Cu o înfățișare morocănoasă și ochelari cu rame groase, arăta mai degrabă ca bibliotecarul care fusese cândva decât ca un maestru spion care conspira cu șefii CIA și MI6, colabora cu foști naziști, opera agenți dincolo de Cortina de Fier și influența discret politica externă a Suediei. Cei care îl apreciau îl descriau ca fiind discret, taciturn, sceptic și cumpătat. Cei care nu îl plăceau îl considerau un controlor maniacal care nu suporta interferențe în munca lui. Cu alte cuvinte, era perfect pentru lumea spionajului. Prin memoriile lui și jurnalul de 1.000 de pagini, aflate în Arhivele de Război ale Suediei, avem o privire unică asupra spionajului din primele faze ale Războiului Rece – o perioadă pe care istoria CIA o consideră o „epocă de aur”, cu multă libertate de acțiune, dar cu aproape zero supraveghere guvernamentală.

Omul care nu avea nicio sansa sa ajunga militar

Cariera militară a lui Palm nu a început promițător. În anii 1920, când trebuia să facă serviciul militar, Suedia era în proces de dezarmare și nu avea nevoie de un tânăr cu astm sever. Viitorul lui părea să fie în mediul academic. În 1937 și-a susținut teza, destul de ezoterică, despre locuri de cult medievale din nordul Germaniei, după care a ajuns la Universitatea din Lund, unde a avansat până la poziția de bibliotecar adjunct. Când a izbucnit războiul în 1939, s-a înrolat voluntar, însă astmul l-a împiedicat să fie chemat sub arme după invadarea Danemarcei și Norvegiei. Un coleg academic l-a recomandat însă pentru „serviciu special” în nou-înființatul birou secret G (G venind de la gräns – „graniță”), unde Palm a lucrat sub acoperire ca funcționar vamal, monitorizând călătorii care soseau în porturile din sudul Suediei. Conform memoriilor sale, munca – care implica discuții cu străini și cooperare cu poliția – l-a ajutat când a fost transferat mai târziu în nord pentru a interoga refugiați norvegieni.

Pe măsură ce războiul avansa, biroul G și-a schimbat numele în biroul C („central”), devenind un serviciu de informații militare propriu-zis. Noile sarcini ale lui Palm includeau monitorizarea mișcărilor Wehrmachtului în Norvegia și asistarea rezistenței norvegiene în trecerile peste graniță. A fost, de asemenea, șef al activităților de contracampanie la agenția guvernamentală de informații Statens Informationsstyrelse. Ca ofițer de informații al biroului C a fost trimis în 1944 ca curier în vagoane de mărfuri la ambasada Suediei în Germania, aducând înapoi un tun antiaerian din Elveția. Mai târziu a recunoscut că acceptarea imediată a misiunii a fost probabil o încercare de a arăta că nu se teme – „bibliotecarul cumpătat de la care nimeni nu se aștepta la ceva aventuros”.

De la biroul G la biroul C si apoi la T

Biroul C a furnizat și mitraliere din Finlanda trupelor de poliție norvegiene și daneze instruite în Suedia. După război, presa suedeză a relatat că unii agenți ai biroului (Palm nu era printre ei) făcuseră bani din comerțul cu arme. Combinat cu colaborarea mai puțin onorabilă cu autoritățile germane în perioada timpurie a războiului, serviciul secret suedez avea nevoie de o resetare. Guvernul și conducerea militară căutau pe cineva complet necunoscut, capabil să mențină un profil scăzut. Alegerea a căzut, spre surprinderea lui, pe Palm, în 1945. După cum scria în memoriile sale, în cadrul Statului Major devenise „un bibliotecar necunoscut din Lund, responsabil de un departament care nu exista”.

Sub conducerea lui Palm numele a fost schimbat din nou, de data aceasta în T-kontoret („Biroul T”, T de la „tehnic”). Principala misiune era colectarea de informații umane în zonele apropiate Suediei pentru a evalua amenințările militare: „Aveam o singură întrebare la care voiam răspuns. Trebuia să avertizăm la timp dacă armata sovietică începea să adune trupe și să pregătească atacuri rapide peste Marea Baltică împotriva noastră”.

La începutul Războiului Rece, poziția geostrategică a Suediei părea sumbră. Finlanda era independentă, dar influențată de URSS prin „Acordul de Prietenie” din 1948; statele baltice dispăruseră; iar trupe sovietice erau staționate în Polonia și Germania de Est. După ce Danemarca și Norvegia au intrat în NATO în 1949, proiectul suedez al unei uniuni defensive scandinave a fost abandonat. Suedia a continuat politica oficială de nealiniere, declarând neutralitate față de cele două blocuri. Dar politica avea două fețe. În timp ce declarațiile publice susțineau neutralitatea, cooperarea secretă cu Occidentul continua – mai ales în domeniile apărării antiaeriene, munițiilor, informațiilor și, într-o măsură mai mică, organizării rezistenței în caz de ocupație (așa-numitul grup Stay Behind, în care Palm a jucat un rol important). Pentru ca politica să rămână credibilă, colaborarea din umbră trebuia să rămână absolut secretă.

Pe măsură ce nevoia de informații calificate creștea, Palm a intensificat atât recrutarea de surse proprii, cât și colaborarea cu servicii prietene din străinătate. În Finlanda, Biroul T a creat o rețea amplă de agenți și transmițătoare radio ascunse. Accesul la informații din statele baltice era mult mai dificil, dar spre sfârșitul anilor 1940 și începutul anilor 1950, biroul a recrutat agenți din rândul refugiaților baltici din Suedia. Aceștia erau instruiți în transmisii radio, codificare și mânuirea armelor. Primeau echipamente – inclusiv arme germane, imposibil de legat de Suedia – și pastile pentru sinucidere în caz de capturare. Contactul CIA al lui Palm din Stockholm furniza transmițătoare radio. În jurnalul său, înainte de prima expediție în Estonia, Palm nota: „Totul este nou pentru mine”. Istoricul Wilhelm Agrell observă că Suedia s-a trezit prinsă într-un joc major de informații dominat de CIA. În timp ce scopul suedezilor era crearea unui sistem de avertizare timpurie privind planurile de război sovietice, americanii aveau ambiții mult mai mari – formarea și susținerea unor mișcări de rezistență armate adânc în blocul comunist.

Transportul agenților peste Baltică era dificil. Nevoia unui vas rapid a fost rezolvată cu ajutorul MI6, care a furnizat o fostă vedetă torpiloare germană, rapidă și relativ silențioasă, parte din operațiunea clandestină britanică Operation Jungle. Niciunul dintre serviciile occidentale nu știa însă că KGB aflase despre misiuni prin spioni infiltrați printre exilații baltici din Stockholm. Documente rusești arată că majoritatea agenților trimiși din Suedia au fost capturați sau uciși imediat după debarcare. Palm și colegii lui au început să bănuiască, la începutul anilor 1950, că ceva era în neregulă și au redus treptat infiltrările.

În 1957, operațiunile s-au încheiat definitiv, când sovieticii le-au expus printr-o notă oficială trimisă Suediei și prin articole detaliate în presa rusă – în rusă și engleză – conținând numele agenților, ale operatorului lor din Stockholm și adresele locurilor de antrenament. Guvernul suedez, neinformat de Palm, a negat rapid acuzațiile, iar conducerea militară a convins ziarele locale să nu dea mare atenție scandalului.

Pentru Palm, afacerea a fost o povară: expunea guvernul și atrăgea atenția asupra unei părți a armatei care trebuia să rămână secretă. A trebuit și să concedieze operatorul „compromis” de articolele rusești. Mai grav, acum înțelegea ce înseamnă să trimiți oameni în misiuni letale. Când discuta în 1956 despre posibila lui înlocuire cu Birger Elmér, Palm remarca: „E prea slab. Nu poate trimite oameni în expediții extrem de periculoase și să își asume responsabilitatea pentru moartea lor… nu are idee ce implică spionajul activ”.

Dacă operațiunile din Baltica au fost un fiasco, Palm a avut mai mult succes în construirea de relații cu liderii serviciilor occidentale, unde abilitățile sociale și cunoașterea limbilor engleză, franceză și germană l-au ajutat enorm. De-a lungul anilor a colaborat strâns cu Danemarca, Norvegia, SUA, Marea Britanie, Franța și, într-o măsură mai mică, cu Elveția și Israel. În caz de război, legăturile personale ar fi facilitat colaborarea.

Colaborarea scandinavă, începută în timpul războiului, a continuat fără probleme după ce Norvegia și Danemarca au intrat în NATO. Palm a inițiat în 1947 și așa-numitul „Triunghi”, pentru schimb regulat de informații între cele trei țări, mai ales privind economia blocului estic.

Palm putea oferi informații maritime din Marea Baltică, în special despre navele și porturile sovietice. Căpitanii de nave civile suedeze, recrutați de Biroul T, fotografiau și raportau ceea ce vedeau în călătoriile lor, iar Palm era adesea primul care informa partenerii occidentali despre noi nave sovietice și deplasările lor. În schimb primea informații despre dezvoltările militare din Pactul de la Varșovia și echipamente precum transmițătoare radio.

Deși partener inferior, Palm era atent să nu ofere prea mult. În MI6 era cunoscut drept „Doctorul”. Legendarul Stewart Menzies, „C”, spunea că Palm era unul dintre cei mai duri negociatori cu care au lucrat – și considera asta un compliment. Avea și legături strânse cu CIA, în special cu Allen Dulles, primul șef civil al agenției, ca și Palm. „Ne-au dat mult și le-am dat mult înapoi”, nota Palm. Nu lipseau însă tensiunile: americanii voiau să folosească Suedia ca bază pentru operațiuni împotriva URSS, ceea ce Palm considera prea riscant. Când Dulles a propus folosirea Mării Baltice ca teren de antrenament pentru agenți care urmau să intre în spatele Cortinei de Fier, Palm a răspuns: „Să facă asta în China, dar nu cu noi”.

CIA i-a furnizat lui Palm și cristale pentru transmisii radio, destinate comunicării directe cu Dulles dacă izbucnea războiul. Jurnalul lui Palm povestește despre o întâlnire privată cu James Jesus Angleton, celebrul șef al contrainformațiilor CIA. Angleton i-a spus că neutralitatea Suediei forța SUA să fie prudente, dar că o cooperare mai strânsă era posibilă. În caz de război, era clar de partea cui ar fi fost Suedia.

Și mai controversială decât întâlnirile confidențiale cu șefii CIA, MI6 sau ai serviciilor franceze a fost relația lui Palm cu „Organizația” din Germania de Vest, condusă de fostul general nazist Reinhard Gehlen. Contactul a fost stabilit în 1947. Palm era conștient de riscurile politice, dar cum Gehlen fusese „denazificat” de americani, Palm a decis să își asume riscul: „Va contribui mult la securitatea noastră”, scria în jurnal. Evaluarea s-a dovedit corectă: sursele germane au fost extrem de valoroase pentru el. În 1961 l-a primit pe Gehlen la Stockholm fără ca guvernul să știe.

Trei ani mai târziu, guvernul l-a înlocuit pe Palm. El credea că fusese manevrat de influentul politician social-democrat Olof Palme, fost coleg în serviciile de informații, care dorea control politic asupra spionajului. L-a înlocuit cu prietenul său, Birger Elmér, atunci șef al unității secrete B, axată pe spionarea comuniștilor locali.

Au existat și alte motive. Un conflict de aproape un deceniu cu un subordonat, care îl discredita în fața miniștrilor și comandanților militari, a deteriorat încrederea politică. În 1963 a izbucnit cel mai mare scandal de spionaj din Suedia, când colonelul Stig Wennerström a fost arestat pentru că furnizase rușilor mii de documente clasificate timp de două decenii. Deși Wennerström nu avea legături directe cu Palm, informase KGB despre colaborarea militară secretă a Suediei cu Occidentul. Guvernul era tot mai incomod față de aceste conexiuni ascunse, iar Biroul T a intrat în discuție.

Odată cu schimbarea generației de politicieni și comandanți, conservatorul Palm avea puțini susținători. Se considera însă cel mai competent pentru funcție și nu dorea să plece. Conform jurnalului său, ultima zi la birou, când personalul i-a mulțumit, a fost „dificilă”.

Bătrânul bibliotecar nu a privit înapoi cu regret. Misiunea lui fusese să prevină agresiunea sovietică și să construiască o structură de informații capabilă să supraviețuiască unui război total. În memoriile sale se întreba dacă și-a depășit autoritatea cooperând cu serviciile occidentale, inclusiv cu un fost general nazist, și trimițând agenți în teritoriu sovietic. Răspunsul său: „Nu mi s-a dat nicio autoritate; mi-am luat-o singur”, iar „totul depindea de judecata mea despre ce era bine pentru Suedia”. Deși putea discuta cu câțiva comandanți superiori, „nu exista nimeni deasupra mea”, scria el, iar singurătatea era greu de purtat: „Trebuia să decid singur… uneori îmi era milă de mine”. Responsabilitatea era a lui și era exclus să ceară permisiunea guvernului; scopul Biroului T era să fie secret și complet nereglamentat.

Ultimii ani înainte de pensionare i-a petrecut ca șef de cercetare la departamentul de istorie al Universității de Apărare din Suedia, scriind eseuri și o carte despre rezistența în timpul ocupației. Istoricii tineri îl plăceau pe colegul lor vârstnic, cu limbaj ascuțit și „aer de mister și impenetrabilitate”. Cei 19 ani ca șef al spionajului au avut atât eșecuri, cât și succese, dar nu există îndoială că abilitatea sa de a construi încredere personală în comunitatea occidentală de informații a servit bine Suediei. Dacă războiul ar fi izbucnit, aceste legături ar fi fost și mai importante pentru o țară fără aliați formali.