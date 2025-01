7 jocuri inspirate din istorie pe care le poți juca fără tastatură sau mouse

Dacă te pasionează istoria și ai o afinitate pentru jocurile inspirate din cele mai importante evenimente care au marcat evoluția societății moderne, cu siguranță lista de mai jos o să-ți stârnească interesul. Am strâns 7 idei de jocuri pentru care nu ai nevoie de un mouse sau de o tastatură - o selecție de aplicații mobile, dar și de jocuri de societate inspirate din istorie pe care trebuie să le încerci și tu.

Ticket to Ride

Dacă nu l-ai încercat deja este bine să știi că acest joc te provoacă să construiești rute feroviare care să conecteze orașe din diferite regiuni istorice, cum ar fi Europa sau America de Nord. Este disponibil atât în variantă online, pentru smartphone, dar și ca suport fizic, ceea ce înseamnă că te poți juca împreună cu prietenii ori familia într-o seară de jocuri de societate interactivă.

Timeline

Dacă îți plac jocurile care te pun la încercare, Timeline este perfect pentru tine. În acest joc, trebuie să așezi evenimentele istorice pe o linie temporală corectă. Este o alegere inspirată pentru seri cu prietenii sau pentru momente în care vrei să testezi cât de bine îți cunoști istoria.

Sloturi online inspirate din istorie

Pe platforme precum Maxbet sau alte cazinouri online, poți găsi sloturi cu tematică istorică, cum ar fi Book of Ra (Egiptul antic), Rise of Olympus (mitologia greacă) sau Vikings Go Berzerk (epoca vikingilor). Aceste jocuri sunt disponibile pe telefon și îmbină grafica modernă cu adrenalina specifică în sălile tradiționale.

Plague Inc.

Plague Inc. este un joc de strategie disponibil pe telefon, care te pune în postura unui „creator” de pandemii. Deși subiectul este serios, jocul te ajută să înțelegi cum se răspândeau bolile în istorie, în funcție de condițiile sociale și geografice. Este un mod interactiv prin care poți explora dinamica lumii medievale sau a epocilor mai recente.

Carcassonne

Carcassonne este un joc clasic de strategie, în care construiești orașe medievale, drumuri și mănăstiri. Pe lângă varianta de societate, acest joc are și o versiune digitală disponibilă pe telefon, numai bună pentru pauzele scurte sau călătorii.

Assassin’s Creed Rebellion

Inspirat din seria populară Assassin’s Creed, această variantă pentru telefon te plasează în centrul unor misiuni istorice, unde trebuie să rezolvi puzzle-uri și să îndeplinești obiective complexe. Jocul îți oferă ocazia să explorezi momente din istorie precum Renașterea sau epoca cruciadelor.

Seria Civilization

Dacă ești pasionat de strategie, Civilization VI este unul dintre cele mai complexe și apreciate jocuri istorice. Acesta îți permite să construiești și să dezvolți o civilizație de la zero, luând decizii strategice care influențează cultura, tehnologia și relațiile diplomatice. Este disponibil atât pe PC, cât și pe telefon.

Așa cum deja ne-am obișnuit, istoria devine ceva mai accesibilă și interesantă prin intermediul jocurilor, fie ele de societate sau digitale. De la explorarea civilizațiilor antice la aventuri medievale sau strategii complexe, opțiunile tale sunt variate și potrivite pentru toate preferințele. Încearcă titluri noi, împărtășește experiența cu prietenii și nu uita să diversifici între jocurile online și cele de societate care adaugă o latură socială inedită.