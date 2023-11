Calendar 27 noiembrie: 1940 - Nicolae Iorga a fost asasinat

1701 - S-a născut fizicianul şi astronomul Anders Celsius, cel care a inventat scara termometrică centesimală, Scara Celsius. Este fondatorul, în 1731, al primului Observator Astronomic din Suedia (d. 1744).

1818 - S-a născut omul de cultură Aron Pumnul, unul dintre fruntaşii Revoluţiei din Transilvania de la 1848, profesor al lui Mihai Eminescu, la Cernăuţi (d. 1866)

1867 - S-a născut savantul Grigore Antipa, membru al Academiei Române, cel care a fondat Muzeul de Istorie Naturală din Bucureşti şi a întemeiat şcoala românească de hidrobiologie, ihtiologie şi oceanologie (m. 1944).

1885 - S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”; a fost director al Teatrului Naţional din Bucureşti, preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români, membru al Academiei Române (romanele „Ion”, „Răscoala", „Pădurea Spânzuraţilor”) (d. 1944)

1912 - S-a născut actriţa Dina Cocea. A fost profesoară la IATC, avându-i ca studenţi, printre alţii, pe Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Ion Fiscuteanu (d. 2008).

1921 - S-a născut Alexander Dubcek, om politic, prim secretar al Partidului Comunist din Cehoslovacia (1968-1969), iniţiatorul „Primăverii de la Praga” din 1968 (d. 1992).

1940 - A avut loc asasinarea de către legionari, în pădurea Snagov, a lui Virgil Madgearu, economist, sociolog, profesor universitar, fost ministru naţional-ţărănist (n. 14 decembrie 1887).

1940 - Nicolae Iorga a fost asasinat. Corpul corpul savantului a fost găsit a doua zi, aruncat pe câmpul dintre Ploiești și comuna Strejnic.

În 1938, în momentul când Regele Carol al II-lea şi-a instaurat regimul autoritar, Nicolae Iorga a făcut parte dintre consilierii regali. S-a numărat printre acei intelectuali care au acceptat noua ordine politică şi s-a integrat în ea. De aici au şi plecat neînţelegerile majore dintre Corneliu Zelea Codreanu şi Nicolae Iorga.

În martie 1938, într-o scrisoare, Căpitanul (Corneliu Zelea Codreanu) îi reproşa lui Nicolae Iorga că are o atitudine ambivalentă. Pe de-o parte, a încurajat sentimentele naţionaliste ale tineretului, iar pe de altă parte, face şi politica cealaltă, acceptând nenumărate compromisuri. Savantul s-a simţit jignit şi a făcut o plângere la Parchet că a primit o scrisoare în care este acuzat de o serie de lucruri neadevărate. Regimul autoritar al lui Carol al II-lea s-a folosit de această reclamaţie a lui Nicolae Iorga şi l-a arestat pe Corneliu Zelea Codreanu.

În noiembrie 1938 din ordinul lui Carol al II-lea, Căpitanul şi alţi deţinuţi legionari au fost ucişi în timp ce erau transportaţi de la Râmnicu Sărat spre închisoarea Jilava. În apropiere de Tâncăbeşti, cele două camioane care-i transportau pe deţinuţi s-au oprit şi legionarii au fost strangulaţi. Apoi, li s-a tras un glonte în spate, pentru a simula, în felul acesta, fuga de sub escortă. De aici s-a născut ideea că Nicolae Iorga e autorul moral al acestor asasinate. Plângerea lui împotriva lui Zelea Codreanu a servit drept motiv pentru declanşarea întregii proceduri judiciare şi, pe urmă, i-au adus şi moartea Căpitanului. Nu numai pe Iorga s-au razbunat apoi legionarii, ci şi pe Armand Călinescu, Virgil Madgearu şi mulţi alţii.

Pe 27 noiembrie 1940, in jurul orei 17:30 s-au prezentat la vila lui Nicolae Iorga din Sinaia şapte indivizi, care au spus doamnei Ecaterina Iorga că sunt de la Poliţia Legionară a capitalei şi că au venit să-l ridice pe profesor pentru un interogatoriu.Aceştia ştiau ca profesorul se află la Sinaia sau la Vălenii de Munte de la fiul savantului, caruia îi facuseră o vizită in dimineaţa aceleiaşi zile, întrebând de tatăl său. Doamna Iorga a presimţit ca era ceva dubios la cei şapte indivizi şi l-a scuzat pe Iorga că nu poate primi vizite, fiind bolnav. Prea puţin au contat spusele doamnei. Necunoscuţii au intrat în casă şi au mers după servitoarea ce ducea ceai viitoarei victime. Nicolae Iorga se afla la biroul său, scriind „Istoria Universală”. Legionarii l-au luat pe Iorga în maşină, care nu s-a opus şi au zis că merg la Bucureşti pentru interogatoriu. Profesorul, pentru a-şi linişti familia, nu s-a panicat şi a cerut servitoarei să-i lase materialele pe birou, căci când se va întoarce va mai lucra la ele. In maşina două persoane s-au urcat în faţă cu Iorga, patru în spate, iar unul a rămas pe jos.

A doua zi, 28 noiembrie 1940, corpul savantului a fost găsit aruncat pe câmpul dintre Ploieşti şi comuna Strejnic. Un conducător auto ce trecea prin zonă a sesizat acestea. Lângă cadavru s-au găsit nouă tuburi de cartuşe. Corpul victimei era acoperit cu brumă, ceea ce indică faptul că asasinarea s-a făcut înainte de ora 24. Asasinatul a fost conceput la Bucureşti şi executat tot de persoane cu domiciliu în Bucureşti. Asasinii:Traian Boeru, Stefan Cojocaru, Tudor Dacu, Ion Tucan şi Stefan Iacobuţă s-au răzbunat pe profesorul considerat vinovat pentru uciderea liderului lor.

Trebuie totuşi precizat faptul ca Nicolae Iorga a adresat cateva scrisori instantei in care a cerut suspendarea procesului Căpitanului, dar acesta nu a fost oprit. Academicianul a avut un sfârşit tragic, violent dupã ce trecuse printr-o perioadă în care fusese urmărit şi ameninţat. Cu mult timp înainte de asasinat devenise foarte nervos şi adeseori la masă spunea familiei că va fi omorât de legionari. Doamna Iorga şi cumnata sa Lucia Bogdan l-au sfătuit să plece în Italia şi să locuiască la casa din Veneţia până la liniştirea situaţiei, dar Iorga a refuzat vehement această propunere, sub motiv că nu e laş să-şi părăsească ţara.

1953 - A murit dramaturgul Eugene O'Neill, reprezentant de seamă a teatrului modern american, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură („Din jale se întrupează Electra”) (n. 1888

1972 - A încetat din viaţă poetul Victor Eftimiu. A fost directorul Teatrului Naţional din Bucureşti, al Teatrului Naţional şi al Operei din Cluj;membru al Academiei Române (n. 1889).

