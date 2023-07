Johanna Ruf, ultima supraviețuitoare din buncărul lui Adolf Hitler a murit la 94 de ani. Johanna Ruf era asistentă medicală în buncărul din Berlin, unde dictatorul și-a petrecut ultimele zile. Aceasta a fost printre puținii oameni care i-au văzut pe copiii lui Goebbels înainte ca aceștia să fie otrăviți.

Aceasta avea 15 ani când a lucrat pentru șeful Germaniei naziste. O femeie despre care se crede că este ultima supraviețuitoare a buncărului lui Hitler din Berlin, cunoscut sub numele de Führerbunker, din Berlin a murit la vârsta de 94 de ani, potrivit Berliner Zeitung, citată de businessinsider.com

Johanna Ruf avea 15 ani în aprilie 1945 și era membră a Bund Deutscher Mädel, aripa feminină a Tineretului lui Hitler. Ruf s-a oferit voluntar să lucreze ca asistentă în ultimele luni ale celui de-al Doilea Război Mondial, după ce lecțiile ei de la școală s-au oprit în ianuarie, a informat The Times .

Ea a spus că a lucrat inițial într-un buncăr din stația Anhalter, dar apoi a ocupat o poziție sub Cancelaria Reichului, într-o zonă de lângă buncărul lui Hitler, conform raportului.

Ruf și-a notat gândurile și experiențele de viață și, în cele din urmă, a decis să publice un set de memorii intitulat „O palmă pentru micul Goebbels” în 2017.

„Am scris ceva pe bucăți de hârtie în fiecare zi, apoi am transcris și ulterior am tastat totul”, a spus ea, pentru The Times. „Mult timp, mi-a fost rușine pentru că i-am dat lui Helmut, micuțul Goebbels, o mare palmă. Era atât de obraznic!

„L-am amenințat că-l plesnesc. El a spus: „Dă-mi acum!”. Așa că i-am dat una. Câteva ore mai târziu, Helmut și cei cinci frați ai săi erau morți, otrăviți de mama sa Magda în buncăr."

Foto sus: Adolf Hitler (© Bundesarchiv, Bild 183-B24543 / CC-BY-SA 3.0)

