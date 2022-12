Tezaur din timpul lui Mihai Viteazul, descoperit în județul Olt de un fost polițist

Un fost polițist, astăzi pasionat de căutarea de comori cu detectorul de metale, a anunțat autoritățile că a descoperit ceea ce pare a fi un tezaur monetar, despre care arheologii afirmă că ar fi fost îngropat în timpul lui Mihai Viteazul.

Dintre cei aproximativ 70-80 detectoriști care s-au adresat Poliției Olt și și-au înregistrat detectorul de metale, Paul Durcă, fost polițist, este singurul care în ultimii doi ani a predat către diverse instituții zeci de obiecte de valoare descoperite în incursiunile sale în teren. Are, spune, în cei aproape doi ani de când face asta, 30 procese-verbale de predare-primire, Durcă fiind deja recompensat cu 21.000 euro pentru prima sa descoperire importantă, tot un tezaur monetar, evaluat la 57.000 euro.

„Se pare că mie 13 îmi poartă noroc. E prima dată când găsesc aur”

Noua descoperire a fost făcută într-o pădure de pe raza localității Nicolae Titulescu din județul Olt. S-a întâmplat marți, 13 decembrie 2022 (și prima mare descoperire a făcut-o tot într-o zi de 13, în martie 2021), după descoperirea primelor monede detectoristul sunând autoritățile și stopând căutarea.

„Așa se pare, că 13 îmi poartă noroc. O să merg în fiecare zi de 13 la detecție”, spune Paul Durcă.

Dezvăluie că studiază pădurile pe Google Maps, iar pădurea de la Nicolae Titulescu i-a fost cea mai apropiată, fiind situată la 20 de kilometrui de localitatea de domiciliu, Radomirești.

„Asta a fost a șasea oară de când am umblat în pădurea asta. Am mai găsit monede de argint, aproape de fiecare găseam ceva important, pe care le-am predat, bineînțeles. Acolo a fost cea mai mare monedă pe care am găsit-o vreodată, o monedă de 60 de parale, turcească, extraordinar de frumoasă și de bine păstrată. Am insistat în zona asta și adevărul este că nu mă așteptam să iasă chiar un tezaur. Bine, e un tezaur mic, în sensul că sunt puține monede, dar e prima dată când găsesc aur”, a mărturisit căutătorul de comori.

Paul Durcă a mai anunțat autoritățile, după prima descoperire, cea de la Radomirești, de o altă descoperire importantă, la Morunglav, tot în județul Olt, obiectele scoase la iveală de acolo (ajutoritățile au deschis atunci foarte repede un șantier arheologic) fiind importante și, cel mai probabil, având și o valoare destul de mare. A acceptat să renunțe, prin act notarial, la drepturile care i s-ar fi cuvenit pentru acele descoperiri, la rugămintea directorului Muzeului Județean Olt.

De data acesta, Durcă a scos singur primele zece monede, ulterior, realizând că e vorba, cel mai probabil, de un tezaur, a anunțat telefonic autoritățile, care au continuat săpăturile.

