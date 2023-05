„Statuia Ostașului Sovietic”, mutată din Parcul Central din Timișoara?

Păstrăm Monumentului Ostașului Sovietic din Parcul Central – Scudier, ori îl mutăm? Este întrebarea la care au încercat să răspundă reprezentanți ai autorităților publice, specialiști, oameni de cultură sau chiar simpli cetățeni, în cadrul unei dezbateri organizate de Initiațiva Timișoara și Societatea Timișoara, la Muzeul Apei.

Pe 30 decembrie 1962 a fost amplasat, în actualul Parc Central, ansamblul statuar numit „Monumentul Ostașului Sovietic” în onoarea trupelor sovietice eliberatoare. Monumentul a fost creația sculptorului român Ion Vlad. După Revoluție, printr-o simplă schimbare a plăcuței de pe postament, statuia a devenit „Monumentul Ostașului Necunoscut”, căzut în lupta împotriva trupelor bolșevice.

În contextul războiului din Ucraina, se pune întrebarea: ce facem cu monumentul creat pentru a glorifica armata sovietică. Este o întrebare grea, la care au încercat să găsească răspun cei prezenți la dezbaterea organizată la Muzeul Apei

„Poate multora nu li se pare cel mai important lucru pe care orașul îl are de dezbătut. Dar noi credem că e important să facem tipul ăsta de exercițiu, de a lua decizii altfel decât în sferele înalte, prin consultarea societății civile, vizavi de un subiect controversat. Monumentul ăsta e sau nu e dedicat armatei sovietice, știm că e un monument de artă important, al unui sculptor important, toate lucrurile astea trebuie puse în balanță. Principalul lucru pe care îl cerem de la politicieni să se termine cu soiul acesta de minciună, de măsluire a adevărului istoric, că-l acceptăm, că nu-l acceptăm, urmează să stabilim. Dar nu mai vrem să fim mințiți. Să nu ne mințim pe noi și pe copiii noștri. Mulți nici nu știu ce reprezintă monumentul”, a spus Laurențiu Ștefănescu, de la Inițiativa Timișoara.

După Revoluție, pe monument a fost trecut un citat considerat nerealist şi incorect din punct de vedere istoric: „Glorie ostaşului român, moştenitor al tradiţiilor istoriei străbune care a luptat cu eroism împotriva bolşevismului şi fascismului pentru libertatea şi independenţa patriei”.

Asta în condiţiile în care ostaşul român a luptat atât alături de fascişti, cât şi alături de bolşevici, în perioade diferite.

Cu ocazia fiecărui eveniment național relevant, politicienii, soldații și oamenii simpli depuneau coroane și se închinau în fața unui monument creat în amintirea ostașilor sovietici care au luptat și au câștigat războiul împotriva naziștilor.

„Nu se ia nicio decizie în momentul de față, vrem să vedem, să ne armonizăm pozițiile, să vedem cum înțeleg unii, cum înțeleg alții, pur și simplu este o discuție pe marginea unui subiect care ne cam încurcă pe toți. Vine întrebarea, de ce acum? Motivul e simplu. Trecutul nu trece, rușii atacă Ucraina, Europa, cu ambiții imperiale, cu discurs care spune că trebuie să revenim la vechile frontiere, ceea ce înseamnă ce era pe Zidul Berlinului. Iar noi ne facem că nu observăm că în mijlocul orașului nostru un monument ridicat spre gloria soldatului sovietic. Noi, în stil românesc, am schimbat plăcuța și am spus că nu e soldatul sovietic, ci e soldatul român. După Revoluție, tot în stil românesc, am luat și plăcuța aia și am spus în mod absurd că este vorba despre lupta împotriva stalinismului, adică invers față de ce era el destinat, și a fascismului. Asta am știu să punem. Toată stilista acestui monument este de glorificare a stalinismului, a comunismului, a URSS-ului. Problema mare este că noi ne ducem și ne închinăm steagurile, depunem coroane ale statului român și ale armatei la picioarele acestei statui. Acum câteva luni, în ciuda înțelegerii prefectului cu Garnizoana, veteranii armatei au depus coroane”, a spus profesorul și diplomatul Vasile Popovici.

Obiceiul de a de a depune coroane cu prilejul Zilei Naționale, s-a schimbat brusc, anul trecut, la inițiativa prefectul Mihai Ritivoiu, care a considerat că în contextul războiului din Ucraina, acest monument nu mai este protivit pentru ceremonie.

Prefectul apelează la rațiune și echilibru, dar va susține proiectul de mutare a statuii.

Citește mai multe amănunte pa adevarul.ro