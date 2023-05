Rămășițele a zeci de persoane, descoperite într-un mormânt preistoric

Arheologii din Cehia au descoperit rămășițele a zeci de persoane îngropate în urmă cu 7.000 de ani într-un mormânt din piatră aflat în Peninsula Arabică, pe teritoriul statului Oman.

Mormântul, situat în apropiere de Nafun, în provincia Al Wusta (centru), este una dintre cele mai vechi structuri construite de om și descoperite pe teritoriul Omanului. Necropola se află într-o zonă deșertică, în apropiere de coastă, informează Agerpres.

„Niciun alt mormânt din Epoca Bronzului sau mai vechi nu este cunoscut în zonă”, a declarat Alžběta Danielisová, arheolog în cadrul Institutului de Arheologie din Republica Cehă, cu sediul în Praga.

Pereții mormântului au fost construiți din rânduri de lespezi înguste din piatră denumite ashlar, iar în interior se află două camere funerare divizate în compartimente individuale. Întregul mormânt era prevăzut cu un acoperiș din ashlar, care s-a prăbușit parțial, probabil din cauza ploilor din sezonul musonic.

Mai multe „mănunchiuri de oase” au fost descoperite în camerele funerare, ceea ce sugerează că trupurile erau lăsate să se descompună înainte de a fi depozitate în mormânt; craniile erau plasate în apropierea zidului exterior, iar oasele lungi, îndreptate înspre centrul încăperii.

Rămășițe similare au fost descoperite într-un mormânt mai mic, lângă mormântul principal; arheologii sunt de părere că acesta a fost construit puțin mai târziu. Danielisová spune că, potrivit dovezilor, morții de acolo au fost îngropați în perioade diferite. Alte trei morminte ale unor oameni din cultura Samad, care au trăit mii de ani mai târziu, au fost descoperite în apropiere.

Următoarea etapă va consta dintr-o evaluare antropologică și biochimică a rămășițelor umane - cum ar fi analiza izotopilor, o privire asupra neutronilor din nucleele diferitelor elemente-cheie - pentru a afla informații suplimentare referitoare la dietele, mobilitatea și datele demografice ale oamenilor îngropați în morminte, a spus ea.

Echipa speră totodată să găsească în apropiere o așezare străveche unde ar fi locuit acești oameni.