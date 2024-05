Muzeu etnologic dedicat șvabilor în Charlottenburg, singurul sat rotund din România

Satul rotund Charlottenburg (județul Timiș), declarat în integralitate monument istoric, va avea un muzeu etnologic dedicat șvabilor care au întemeiat localitatea, în 1771. Inițiativa aparține celor care au pus harta turistică și satul Murani.

Charlottenburg este singurul sat construit în formă de cerc de pe actualul teritoriu al României. Din acest motiv, întreaga localitate a fost declarată monument istoric de către Ministerul Culturii şi Cultelor.

Satul a fost întemeiat de coloniştii germani, în 1771. Inițial s-au stabilit cu 32 de familii (171 persoane) din Provincia Trento, actuala regiune Trentino-Tirolul de Sud, Lorena şi Baden-Württemberg.

Charlottenburg, aflat la 44 de kilometri de Timişoara, are un diametru interior de 210 metri. În mijlocul cercului a fost construită biserica, aici au săpat prima fântână, iar mai târziu în cerc s-a ridicat şi şcoala.

Svabenland la Charrlotenburg

La Charlottenburg nu mai trăiesc șvabi, însă memoria lor va fi păstrată într-un muzeu etnografic inedit, pus la cale de Sorin Prada, antreprenor și profesor la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din Timișoara, cel care a pus satul Murani pe harta turistică cu Domeniile Murani.

SvabenLand a fost amenajat chiar într-o casă veche aflată în cerc.

„Sună foarte bine acest brand: singurul sat rotund din România. Vederile aeriene, din elicopter, din avion, din dronă, sunt spectaculoase. La fața locului însă nu existau foarte multe facilități. Nu au existat opțiuni de a simți farmecul locului. Fiind un sit istoric, ne-am dorit să aducem în acel loc, care se află într-o zonă foarte frumoasă, colinară, un pic mai departe decât Murani, câteva facilități, ca vizitatorii care ajung aici să aibă cum să-și petreacă timpul liber. Primul lucru care ne-a venit în minte a fost să valorizăm tradițiile. Fiind un sat șvăbesc, dar în care nu mai trăiesc șvabi, ne-am propus să descriem ce înseamna satul șvabilor din Banat”, a spus Sorin Prada.

Casa transformată în muzeu adăpostește obiecte vechi tradiționale achiziționate sau primite de Sorin Prada, care vorbesc despre un trecut înfloritor în Banat.

SvabenLand va avea și un restaurant cu specific șvăbesc, pentru ca muzeul să se poată autosusține.

„Locația are o frumusețe aparte prin prisma faptului că grădina dă direct în pădure. Și sunt chiar în cerc. Ne-am imaginat într-o a doua etapă și un camping acolo, pentru rulote, pentru corturi. Paradoxal, am ales să facem invers decât la Murani. Despre Murani nu știa nimeni și oarecum l-am pus pe hartă. De Charlottenburg știe toată lumea, dar nu aveau ce să facă acolo. Atunci am zis să facem niște facilități, ca oamenii să aibă ce face și ce vedea în acest sat rotund”, a mai spus Sorin Prada.

Inaugurarea muzeului SvabenLand va avea loc la începutul lunii iunie.

Cum se poate distruge un monument unic în țară

Farmecul localității Charlottenburg riscă să se piardă în următorii ani din cauza noilor construcții care apar în zonă și care nici nu țin cont de specificul locului.

Unele gospodării au suferit degradări, altele intervenții neconforme cu statutul de monumente istorice.

În urma unei inițiative a Consiliului Județean Timiș, comuna Bogda a depus un proiect prin care a obținut finanțare prin PNRR, pentru reabilitarea a opt case tradiționale. Suma accesată se ridică la 480.000 de euro.

