Limită a numărului zilnic de vizitatori, la castelele Peleș și Pelișor

Biletele de intrare la castelele Peleș și Pelișor se achiziționează pe intervale orare, în limita a 2.000 de persoane/zi la Peleș și a 1.500 persoane/zi la Pelișor, se arată pe site-ul oficial al Muzeului Național Peleș.

Potrivit sursei citate, cele două castele sunt cele mai vizitate monumente istorice din România, iar pentru protejarea acestora și a patrimoniului lor de excepție, biletele se mai pot achiziționa numai pe intervale orare.

Managerul Muzeului Național Peleș (MNP), Narcis-Dorin Ion, a declarat miercuri, pentru Agerpres, că decizia a fost luată pentru o exploatare rațională a celor două monumente și pentru o organizare a tururilor pe intervale orare, evitându-se astfel aglomerația care poate conduce la degradarea monumentelor.

„E o segmentare a grupurilor, în sensul în care toate agențiile veneau dimineața și ne trezeam cu 700-800 de oameni la vizitare. Avem probleme cu scara interioară, cu ambele scări, construcția e din lemn și, ca să nu distrugem monumentul, am făcut o medie și am împărțit turiștii în grupe de câte 500 pe intervale orare. (...) Una este să-ți intre 1.000 de oameni în primele două ore și să nu mai poți să circuli și să distrugi clădirea și alta este să împarți 1.500 sau câți vor fi pe zi, că nu sunt pe zi 3.000 - 10.000 sau așa. E un fel de programare, cum e și în Occident, cum e peste tot. Atunci nu mai e sarcina asta foarte grea asupra clădirii, pentru că scara e din lemn și de la parter la etaj și din vestibul la Holul de Onoare. Și aceea deja are mari probleme și nu putem să o exploatăm în modul ăsta. Dar noi oricum nu atingem cifra asta. E o segmentare orară și o programare. (...) Totuși e proprietatea Casei Regale, e monument de categoria A, e monument care poate fi clasat UNESCO, documentația e făcută și nu ne permitem să distrugem clădirea”, a explicat Narcis-Dorin Ion.

