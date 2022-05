Cum s-a spulberat faima armatei ruse. „Au făcut o greşeală pe care nu o mai făcuse nimeni de 3.000 de ani”

Apreciatul general Cristian Barbu, consilier al ministrului Apărării Naţionale şi fost rector şi comandant al Academiei Tehnice Militare, analizează desfăşurarea războiului de până acum şi explică de ce o armată ca cea a Rusiei nu reuşeşte să facă progrese notabile în Ucraina.

O dovadă că lucrurile nu merg aşa cum se aşteptau ruşii este faptul că, lucru inimaginabil într-o ţară ca Rusia, analişti politici ruşi, chiar şi unii apropiaţi lui Vladimir Putin, au ajuns să critice armata rusă. „Acest lucru arată că cel mai probabil campania nu a fost dorită şi cerută de Şoigu şi de generali, ci mai sus, direct de către Putin”, spune generalul Cristian Barbu. Înfrângeri dezastruoase precum cea de la traversarea râului Siverski-Doneţk au arătat nu doar că armata rusă e departe de faima ei, dar şi că ofiţerii ruşi sunt de multe ori depăşiţi de situaţie. „Pe de o parte vorbim de incompetenţă, pentru că eu sunt convins că dacă Putin ştia realitatea din Ucraina nu cred că pornea războiul.

Sau dacă îl pornea, îl pornea altfel şi nu cred că numai după mintea mea. Ei au făcut şi o greşeală pe care nu o mai făcuse nimeni de 3.000 de ani. Au pornit atacul inclusiv din Belarus, unde nu aveau nimic în spate, logistică, susţinere. Belarusul nu i-a susţinut, iar ei au rămas cumva rupţi de bazele din Belarus. Pe de altă parte, au plecat ca la defilare, cu tancurile pe autostradă, goneau cu viteză să vădă care ajunge primul la sosire, parcă erau la liniuţe”, consideră generalul Barbu.Generalul enumeră câteva erori uriaşe din seria de gafe ale ruşilor: „Primul exemplu este cu coloana aceea infinită de aproape 60 de kilometri cu tot felul de mijloace militare. Coloana a stat neclintită preţ de o săptămână, ceea ce e o greşeală fantastică. Apoi, desantul aerian de la aeroportul de lângă Kiev a fost iar o greşeală extraordinară. Bomboana de pe prăjitură a fost cu crucişătorul Moskva”.

Incompetenţa îi costă pe ruşi

Totul se învârte în jurul incompetenţei ruşilor şi a incapacităţii de a obţine informaţiile corecte şi de a analiza situaţia aşa cum trebuie. El a comentat şi moartea misterioasă a unor oligarhi ruşi, dar şi arestarea unor generali căzuţi în dizgraţia lui Putin.„Deci, fie n-au avut informaţii şi atunci a trebuit să facă ceva, dar au dovedit incapacitatea lor de a duce profesionist acest război. Şi în al doilea rând, probabil că au fost unii pe acolo să zică: domne, ne mor oamenii, nu ştiu ce. Adică să ridice puţin glasul, şi probabil că i-a anihilat şi tocmai în faza de început ca să creeze frică pe parcurs. Toată lumea să zică: «uau, uite ce pot să păţesc şi eu. Să mă astâmpăr, să îmi văd de treabă»”, explică generalul.

Generalul Cristian Barbu consideră că mare parte a ofiţerilor ruşi au o pregătire superficială. FOTO Arhivă personală

În ce priveşte mult lăudatele arme ale ruşilor, chiar şi acestea şi-au dovedit limitele. Dar chiar şi aici, în multe cazuri, se poate vorbi tot de eroare umană şi de limitele ofiţerilor superiori şi a militarilor neinstruiţi. „Rusia mai are arme serioase, dar nu foarte multe. Unele sunt chiar moderne, dar încă neprobate. Însă degeaba spui: «domne, am o rachetă, nu încape în Piaţa Roşie, atât de mare e! » Poţi s-o ai, dar dacă înainte să zboare se distruge, tot de pomană te lauzi cu ea.

Poate că avioanele lor sunt bune aşa cum se laudă ei, dar atunci piloţii nu sunt foarte instruiţi în acest moment. Pot să am cea mai tare armă din lume, dar dacă nu ştiu să o folosesc la capacitate sau sunt puţin mahmur când o folosesc, o folosesc degeaba. La ruşi e o problemă cu această calitate a oamenilor şi pentru că nu s-au instruit suficient. Tot aşa, crucişătorul Moskva putea fi apărat, dar ei nici măcar nu şi-au dat seama cum au fost atacaţi. Nu au crezut că pot fi atacaţi aşa.

E adevărat că în vremea aceea faţă de acum Neptunul pe care l-au folosit ucrainenii nu prea era bine pus în evidenţă, i-a surprins un pic. Dar ruşii aveau toate mijloacele la îndemână să se apere, nu aveau voie să fie loviţi pentru că aveau toate instrumentele necesare pentru a determina tot ce se apropie de ei pe o rază destul de mare şi să ia contra-măsuri”, adaugă generalul Barbu.

Autosuficienţă gen «lasă, băi, că ştim noi cum.»

Însă înfrîngerile nu pot fi puse doar pe seama ofiţerilor superiori ruşi. O parte mare din vină le revine ofiţerilor ruşi de clasă medie, care au arătat o slabă pregătire în momente precum cel de la traversarea râului Siverski-Doneţk

„Sunt unii ofiţeri de clasa medie ca pregătire şi ca şi cunoştinţe noi care au fost puşi în fruntea unor detaşamente mari de tip batalion sau poate regrupare de batalion care nu şi-au dat seama cum este războiul modern. Ce s-a întâmplat acolo cu atatatea tancuri cu atâţia oameni pierduţi, aproape 400 de oameni, este o catastrofă pentru ei care vine din conducerea aceea locală de acolo. Omul acela nu a avut informaţia că este aşteptat pe toate planurile de către inamic. Poate că tactica a fost corectă să se treacă râul, dar nu au avut informaţia şi nu a corelat cu tot ceea ce trebuia să coreleze înainte. Ruşilor le trebuia sprijin aviatic, cu totul alt tip informaţii. Comandantul de acolo pur şi simplu a greşit complet, şi-a arătat incompetenţa. Şi este al treilea caz pe care eu îl văd ca fiind din categoria ofiţerilor cu grad superior nu bine pregătiţi sau cu autosuficienţă. Războiul nu se câştigă numai spunând că eşti rus”, punctează generalul Barbu.

Concluzia nu poate fi decât una singură. „Par uşor neinstruiti, par neatenţi, au chestia asta de autosuficienţă, gen «lasă, băi, că ştim noi cum.» Aceea este autosuficienţă, pentru că ei aveau cu ce să distrugă rachetele alea. Dar ori că erau prea întârziaţi, ori dormeau, ori că erau băuţi, cert este că au greşit fantastic”, subliniază generalul.

Şi ca şi cum nu ar fi fost suficient că armata rusă a comis câteva greşeli impardonabile, Rusia pare tot mai izolată şi nici măcar Belarus nu pare interesată de soarta războiului. O dovadă a izolării este şi faptul că pe 9 mai, la sărbătoarea aşteptată de o întreagă Rusie, Putin nu a avut niciun invitat străin, iar discursul său a fost unul modest. Şi ar mai fi ceva, crede generalul Barbu.

„După cum l-am văzut pe Putin, probabil nu a fost într-o formă fizică suficient de stabilă încât să îi permită să invite şi pe alţii. Era posibil şi să se descopere faptul că nu e in toate forţele lui fizice. Şi chestia asta mă duce cu gândul că s-ar putea să se apropie acea intervenţie chirurgicală sau ceva. Putea să îi cheme foarte bine, să arate întregului glob că are susţinători şi nu e singur pe pământ. Dimpotrivă, a arătat că e singur pe pământ. Lukaseko e cel care a fost muştruluit puternic de Putin pentru faptul că n-a susţinut acţiunea militară nici măcar cu logistică”, a spus el.