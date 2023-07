Cum a fost recreată sufrageria familiei Brătianu la Vila Florica

Din luna iulie, vizitatorii Muzeului Național Brătianu de la Vila Florica din Ștefănești-Argeș, pot vedea un nou spațiu amenajat special. Este vorba de sufrageria familiei Brătianu, care a fost reamenajată după luni întregi de documentări.

În sufrageria reamenajată la Vila Florica poate fi văzut și dulapul Brătienilor, vechi de peste 140 de ani.

”Adevărul” a vorbit cu Mihai Alexandrescu, directorul Muzeului Național Brătianu, despre sufrageria familiei Brătianu și despre amintirile Sabinei Cantacuzino legate de cum se servea masa în sufragerie.

”Sufrageria familiei Brătianu este o cameră pe care ne doream demult s-o amenajăm pentru a o oferi spre vizitare tuturor celor care ne trec pragul. Am privit de multe ori fotografia de epocă cu sufrageria familiei Brătianu. Este o fotografie cu masa pusă, cu porțelanurile și cristalele frumos așezate, așteptându-i pe membrii familiei să-și petreacă după-amiaza împreună, prânzind, bând un pahar de vin și, bineînțeles, discutând chestiunile politice la ordinea zilei. În spațiul unde înainte a fost o expoziție temporară am pus laolaltă piesele pe care le-am adunat în tot acest timp: mobilierul, masa, scaunele, porțelanuri, vitrina Bidermeier, un covor superb, dulapul original al Brătienilor”, spune Mihai Alexandrescu.

Iată ce spunea în memoriile sale Sabina Cantacuzino, fata cea mare a Piei și a lui Ion C. Brătianu, despre momentele petrecute în sufrageria de la Vila Florica: ”…noi, copiii, admiram deopotrivă serviciul de porțelan împodobit cu așa de fină și frumoasă pictură și cu monogramul tatei, și pe cel de cristal, așa de subțire, încât, spre marea noastră veselie, se spărgea câte un pahar ciocnind în sănătatea amfitrionului. (…) Văd și acum pe tata într-un cap al mesei cu ochii lui sclipitori și părul negru buclat, pe mama la celălalt cap, cu ochii frumoși, dinții albi și regulați, părul ondulat și privind cu afectuoasă mândrie la dânsul…!”

