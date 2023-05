Beciul Academiei Domnești, descoperit sub Palatul Universității din București

Săpăturile arheologice efectuate în primăvara acestui an în curtea interioară a Palatului Universității din București au condus la descoperirea beciului Academiei Domnești de la Sfântul Sava.

Conform Muzeului Curtea Veche, beciul Academiei Domnești, necunoscut până acum, se păstrează în stare destul de bună:

„În primăvara acestui an, am avut bucuria să reluăm cercetările arheologice din curtea interioară a Universității din București, unde am avut parte de descoperiri inedite.

De cum intri în curte, pe la Chimie și faci stânga spre Istorie poți găsi acum, la vedere, zidul de nord al Academiei Domnești de la Sfântul Sava, care figurează pe schița publicată de Alexandru Vitzu, după un plan original executat de Montbach. Lipit de acesta, îngropată în pământ și necunoscută până acum, am descoperit o pivniță, boltită, păstrată în stare destul de bună. Spre limita sudică, pivnița a fost distrusă de sistemul de canalizare al Universității. Cu toate acestea, am reușit să identificăm ambele porniri ale arcelor de boltă.

Cel mai probabil, accesul în pivniță se realiza prin partea de sud, direct din incinta Academiei, fiind surprins ceea ce pare să fi fost un gol de intrare. La interior, se păstrează resturi de tencuială, cu precădere pe arcul de boltă. De asemenea, zidurile care delimitează pivnița, orientate nord-sud, au fost dublate la interior de structuri realizate dintr-un singur rând de cărămizi. Acestea puteau avea rolul de consolidare a zidurilor inițiale ale pivniței.

Pivnița este în curs de cercetare și urmărim să identificăm podeaua și poate, cu puțin noroc, vinul... domnesc” - (Dr. Adelina-Elena Darie, Conservator; Dr. Theodor Ignat, Șef Birou; Biroul Arheologie Preventivă și Sistematică, Secția Istorie a Muzeului Municipiului București).