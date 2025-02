Perlele Californiei: Monterey și Carmel-by-the-Sea! Știați că în Carmel sunt interzise tocurile?

Dacă există un drum care întruchipează spiritul vibrant al Californiei, acesta este California State Route 1 sau Pacific 1 prin Big Sur – regiunea pe care primii coloniști spanioli au denumit-o „pais grande del sur” („marea țară din sud”). Autostrada, lungă de peste 1000 km (din nordul statului California până în Los Angeles), cu un traseu sinuos ce se înalță deasupra peisajelor marine sculptate de valurile din Big Sur, a inspirat aventurierii s-o exploreze. Diverse segmente ale Pacific 1 compun o mulțime de rute sau trasee pe care ghidurile turistice ni le propun. Pornind din înfriguratul golf din San Francisco sau din sud, de la San Simon ori Los Angeles, sunt numeroase locuri de popas de unde poți admira priveliștile spectaculoase ale coastei, foci elefant, pescăruși bruni și, cu puțin noroc, balene aflate în migrație. Însă, indiferent de traseul ales, două mici așezări sunt nelipsite: colonia de artiști din Carmel și orașul istoric Monterey.

De la epoca „Străzii Sardinelor” a lui John Steinbeck, din anii 1930, până la zilele „California Dreamin'”, din anii 1960, și până în prezent, la celebrul serial „Big Little Lies”, această autostradă și așezările ridicate în preajma ei au devenit simboluri ale unui stil de viață liber și, în același timp, atât de fragil și ușor de curmat.

Am ajuns în Monterey după un drum de câteva ore din Tuolumne – un mic orășel așezat în partea de nord a celebrului parc național Yosemite. Purtam cu mine imaginile din Little Big Lies (Marile minciuni nevinovate), serialul american bazat pe romanul cu același nume de Liane Moriarty, dar și cele din California Dreamin și cu dorința de a parcurge celebrul 17-Mile Drive – un drum pitoresc care traversează Pebble Beach și Pacific Grove, două dintre cele mai frumoase zone de le Pacific 1 aflate în Peninsula Monterey. Pentru cei care sunt mai puțin familiarizați cu acest loc, vă spunem că o mare parte din traseu urmează linia de coastă a Oceanului Pacific și trece pe lângă terenuri de golf celebre, vile impresionante și atracții naturale, inclusiv faimosul Lone Cypress (un copac emblematic care stă solitar pe o stâncă), Bird Rock și pădurea Del Monte, care se întinde pe 5.300 de acri și este alcătuită din copaci Monterey Cypress. De asemenea, portul și centrul istoric erau pe lista scurtă, împreună cu Carmel by de Sea și celebra sa plajă.

Monterey – puțină istorie, cultură și mult farmec

Monterey este un oraș situat pe coasta centrală a Californiei, într-o peninsulă ce străpunge Pacificul, și este cunoscut pentru importanța sa istorică, frumusețea naturală și diversitatea culturală. Acesta a jucat un rol esențial în istoria statului California, de la așezarea coloniștilor spanioli până la evoluția sa ca centru turistic și educațional, în prezent.

Fondat în 1770 de misionarul franciscan Junípero Serra și exploratorul Gaspar de Portolá, Monterey a fost inițial un presidio (fort militar) și o misiune. Din 1777 până în 1846, Monterey a fost capitala Alto California, parte a coloniei spaniole, și mai târziu a teritoriului mexican. A fost sediul guvernului și locul unde s-au adoptat primele legi și reglementări ale Californiei. Numele său (în spaniolă „Muntele regelui”) a fost dat în 1602 de Sebastián Vizcaíno, care a denumit localitatea în cinstea contelui de Monte Rey, care era viceregele Noi Spanii, ce cuprindea statele de azi: Mexic, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Caraibele, Insulele Mariane, Insulele Caroline, Filipine, Palau, Guam și nordul Insulei Borneo.

În 1849, Convenția Constituțională a Californiei a avut loc la Colton Hall din Monterey, unde s-a scris și s-a ratificat prima constituție a statului, înainte de a fi admis ca stat al Statelor Unite ale Americii, în 1850. Acest eveniment istoric a marcat un punct de cotitură în evoluția politică și juridică a Californiei.

Economia orașului Monterey a evoluat de-a lungul anilor, trecând de la pescuitul și industria prelucrării sardinei, în prima jumătate a secolului al XX-lea, la turism și educație, în prezent. Strada Sardinelor (Cannery Row), faimoasă datorită romanului omonim al lui John Steinbeck, a fost odată epicentrul industriei sardinei. După declinul acestei industrii, în anii ʼ50, zona s-a transformat într-o destinație turistică majoră. Nu doar turismul face ca acest loc să prospere, ci și faptul că aici se găsesc unele dintre cele mai bune școli din California – Universitățile de Stat din California și Școala de Studii Postuniversitare Navale (Naval Postgraduate School).

Monterey are o bogată moștenire culturală și artistică, influențată de diversele valuri de imigranți și coloniști care au locuit aici de-a lungul secolelor. În fiecare an, orașul găzduiește Festivalul de Jazz din Monterey (Monterey Jazz Festival), unul dintre cele mai vechi și prestigioase festivaluri de jazz din lume. De asemenea, Festivalul de Film de la Monterey (Monterey International Pop Festival), organizat pentru prima dată în 1967, este considerat un punct de cotitură în istoria muzicii rock. Monterey este și un loc important pentru literatură, fiind asociat cu numele celebrului scriitor John Steinbeck, care a trăit și a scris aici. Opera sa, inclusiv „Cannery Row” și „East of Eden”, captează spiritul și istoria regiunii.

Când mergi spre port, ca să bei o cafea, sunt numeroase panouri care îți vorbesc despre Monterey Bay, golful situat în apropierea orașului, care este una dintre cele mai ecologice și importante regiuni marine din lume. Zona Sanctuarului Marin Național Monterey Bay (Monterey Bay National Marine Sanctuary) este un refugiu pentru o diversitate incredibilă de viață marină, inclusiv balene, delfini, lei de mare și multe specii de pești și păsări. Monterey Bay Aquarium joacă un rol crucial în conservarea maritimă și în educația publicului despre importanța protejării ecosistemelor marine.

Carmel-by-the-Sea, o bijuterie plină de culoare

Carmel-by-the-Sea se distinge printr-o combinație unică de istorie, cultură și peisaje naturale spectaculoase. Recunoscut pentru arhitectura sa pitorească – de parcă ar fi dintr-o carte de basme a Fraților Grimm –, legăturile istorice cu mișcarea artistică a secolului al XX-lea și politica sa de conservare riguroasă, acest oraș reprezintă o destinație remarcabilă pentru turismul cultural și ecologic.

Carmel-by-the-Sea, fondat în 1902, a fost inițial o comunitate artistică, atrăgând scriitori, pictori și actori renumiți. Orășelul este situat pe Peninsula Monterey, o regiune recunoscută pentru frumusețea sa naturală și patrimoniul său cultural bogat. Acest loc a devenit un exemplu emblematic de integrare între conservarea mediului, dezvoltarea urbană și păstrarea identității culturale.

Ca întreaga regiune, Carmel-by-the-Sea își are rădăcinile în perioada misionarilor spanioli, mai precis în fondarea Misiunii San Carlos Borromeo de Carmelo, în 1771, de către părintele Junípero Serra, azi e cunoscută publicului larg drept Carmelite Monastery. Această misiune, una dintre cele mai bine conservate din California, este o destinație istorică centrală, care atrage anual mii de vizitatori interesați de influențele hispanice asupra regiunii. În secolul al XX-lea, orașul a devenit un refugiu pentru artiști, consolidându-și reputația de enclavă culturală.

Arhitectura din Carmel-by-the-Sea este distinctă prin amestecul de influențe europene și stiluri rustice, cu clădiri mici, acoperișuri înclinate și grădini luxuriante. Orașul este renumit pentru reglementările sale stricte, cum ar fi interzicerea numerotării caselor și a iluminatului public excesiv, pentru a păstra atmosfera rustică și personalizată. În plus, „casuțele de poveste” (storybook cottages), proiectate de arhitectul Hugh Comstock, sunt o atracție deosebită. Între ele se remarcă cu un aer arhaic Tor House și Hawk Tower (Casa și turnul de la poetul Robinson Jeffers). Azi, construcția în Carmel-by-the-Sea poate să fie extrem de costisitoare, nu doar din cauza prețurilor exorbitante, dar și a reglementărilor foarte stricte și imposibil de ocolit.

De departe, una dintre atracțiile principale este cadrul natural spectaculos, cu plaje sălbatice și păduri de chiparoși, care oferă oportunități pentru activități, precum drumeții, fotografierea peisajelor și observarea balenelor. Am stat pe plaja Carmel, una dintre cele mai frumoase din California, cunoscută pentru nisipul alb și valurile sale ideale pentru surfing. Oceanul și soarele te îmbiau să intri, dar îmbrăcămintea de neopren a celor câtorva înotători îți dădea de înțeles în privința temperaturii apei. Nu am rezistat tentației și am testat pe propria piele apele Pacificului, care mi-au oferit ceea ce americanii numesc „brain freeze”.

Turismul cultural, un mod de a trăi, și nu numai

Carmel-by-the-Sea este recunoscut ca un important centru cultural. Evenimente precum Festivalul Internațional de Teatru Carmel și Carmel Bach Festival atrag turiști din întreaga lume. Orașul găzduiește numeroase galerii de artă, iar unele dintre ele, precum Weston Gallery, sunt dedicate fotografiei clasice americane, reflectând tradiția artistică a regiunii.

Carmel-by-the-Sea este un simbol al rafinamentului cultural și al vieții boeme. Faimosul scriitor Jack London a fost printre primii artiști care au popularizat orașul, urmat de actori precum Clint Eastwood, care a servit ca primar între 1986 și 1988, promovând inițiative culturale și ecologice.

Deși orașul atrage anual mii de vizitatori, limitările impuse prin politica de urbanism restricționează numărul de unități de cazare și de magazine, evitând astfel supraaglomerarea. Această abordare menține echilibrul între turism și calitatea vieții rezidenților, asigurând în același timp o experiență autentică pentru vizitatori.

Carmel-by-the-Sea se mândrește cu o scenă gastronomică sofisticată, incluzând restaurante premiate și vinării locale. Regiunea Carmel Valley este renumită pentru producția de vinuri, oferind experiențe de degustare unice pentru turiști. Inclusiv noi ne-am putut bucura de un vin local care a acompaniat o pizza ca la mama ei, într-un restaurat care nu doar că se numea Little Italy, dar arăta rupt dintr-o poză dintr-un orășel sicilian.

Carmel-by-the-Sea este lider în conservarea ecologică. Politicile stricte de protecție a mediului includ menținerea pădurilor de chiparos, conservarea habitatului marin și utilizarea energiei regenerabile. Aceste inițiative asigură sustenabilitatea turismului și protejarea biodiversității locale. Aceste politici de dezvoltare durabilă și conservare oferă un model pentru alte destinații turistice.

Ciudățeniile micului oraș artistic

Carmel-by-the-Sea este cunoscut pentru un număr de legi (decizii ale consiliului local n.r.) ciudate care au fost adoptate pentru a menține frumusețea și caracterul unic al orașului. De exemplu, în Carmel-by-the-Sea nu există adrese stradale. Se pare că totuși ele sunt numite la oficiile poștale, dar nu există niciun număr sau nume de stradă atârnate pe stâlpi sau case. Această decizie a fost inițiată pentru a încuraja cunoașterea vecinilor.

În Carmel există o... prohibiție de a vinde și de a consuma înghețată. Deși legea există, ea nu se mai aplică azi, trebuie să mă credeți pe cuvânt, pentru că am mâncat aici înghețată. Într-o vreme, a fost interzisă vânzarea și consumul de înghețată în oraș pentru a preveni crearea de haos pe străzile orașului. Această lege a fost abrogată în 1986 de primarul Clint Eastwood.

O altă lege ciudată este interzicerea purtării unor tocuri mai înalte de 5 cm. Întrucât protecția copacilor și a mediului este primordială, rădăcinile copacilor care au cauzat pavajul să devină neregulat nu au fost tăiate. De aceea, a fost introdusă o lege care interzice pantofii cu toc înalt. Totuși, nimeni nu a fost amendat vreodată pentru încălcarea acestei legi.

În Carmel-by-the-Sea este interzis să se afișeze reclame luminoase sau zgomotoase pe străzile principale, pentru a menține un aspect estetic și liniștit. De asemenea, construcția de hoteluri sau moteluri în Carmel-by-the-Sea este strict reglementată pentru a menține un mediu rezidențial și pentru a preveni turismul în exces.

Carmel-by-the-Sea reprezintă o destinație turistică unică, unde istoria, cultura și natura se împletesc armonios. Strategiile sale inovatoare de conservare și dezvoltare turistică durabilă oferă un exemplu pentru alte comunități care doresc să valorifice potențialul turistic fără a compromite moștenirea culturală și ecologică.

Bibliografie

Smith, J. (2015). Cultural Heritage in California: The Case of Carmel-by-the-Sea. University of California Press. Brown, A. (2018). Sustainable Tourism in Coastal Communities. Routledge. Carmel Historical Society. (2023). A Brief History of Carmel-by-the-Sea.

4. Blum, E. (2017). Monterey Bay: A Pictorial History. Monterey County Historical Society.

5. Steinbeck, J. (1945). Cannery Row. Viking Press.

6. Jackson, J. B. (2002). Monterey: Presidio, Pueblo, and Port. Arcadia Publishing.

7. Beasley, D. (2015). Herman Melville: A Biography. University of California Press.

8. Hatfield, D. E. (1995). Monterey Peninsula: The Golden Years. Carmel Publishing Company.

Textul a fost publicat în numărul 276 al revistei „Historia”(revista:276), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 15 ianuarie - 14 februarie, și în format digital pe platforma paydemic.

Cumpără acum