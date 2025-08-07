Festivalul tuberozelor din Hoghilag, cel mai frumos spectacol al parfumatelor flori rare ce împodobesc arhitectura tradițională transilvăneană, are loc între 9-10 august

În zilele de 9 și 10 august 2025, comuna Hoghilag din județul Sibiu își deschide porțile către „Tărâmul Tuberozelor”, găzduind o nouă ediție a Galei care a transformat parfumul delicat al acestor flori într-un simbol al locului. Între grădini înflorite, tradiții păstrate cu grijă, acorduri muzicale și gusturi autentice, festivalul promite o experiență ce îmbină rafinamentul naturii cu spiritul viu al comunității.

Dincolo de parfumul florilor, evenimentul este, însă, și o invitație de neratat pentru cei care doresc să descopere o altă comoară a locului: arhitectura tradițională a caselor din Hoghilag, conservată cu grijă și promovată prin Ruta satelor cu arhitectură tradițională, parte a programului național de turism cultural „România Atractivă”.

Hoghilag și satele din Sibiu, între parfumul florilor și farmecul săsesc

Hoghilag este una dintre localitățile emblematice ale acestei rute. Atestată încă din 1296, comuna păstrează intactă moștenirea sașilor: gospodării de tip „frankisch”, porți monumentale, case solide și biserica tradițională din centrul satului. În timpul festivalului, turiștii vor putea vizita nu doar grădinile cultivate cu tuberoze, ci și casele tradiționale amenajate în stil săsesc și vor putea afla povestea locului de la cultivatori și meșteșugari locali.

La câțiva pași de Hoghilag, în Biertan, sat inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, istoria și arhitectura se împletesc armonios: fațade pastelate cu motive florale, ziduri groase, porți înalte, fundații de piatră, cărămidă aparentă, acoperișuri înclinate învelite cu țiglă solzi și o biserică fortificată unică, înconjurată de trei rânduri de ziduri. Aici, tradiția sașilor este păstrată vie prin târguri și ateliere de meșteșuguri.

Tot în județul Sibiu, vă așteaptă și Valea Viilor, cu ale sale case-muzeu și celebra biserică fortificată, inclusă în lista monumentelor UNESCO, alături de întregul sit rural, localitatea Râu Sadului, de o frumusețe rustică aparte, unde casele din bârne de lemn netencuite păstrează autenticitatea Mărginimii Sibiului, dar și Arpașu de Jos, la poalele Făgărașilor, unde se află gospodării de influență săsească și casa memorială a doctorului Telea-Bologa, transformată în centru cultural.

Brașov, Mureș, Alba: comori tradiționale, aflate la mică distanță de Hoghilag

Dacă sunteți în zonă pentru festival, o scurtă escapadă în județele învecinate vă va purta spre alte bijuterii arhitecturale.

În Prejmer (județul Brașov), casele săsești, străzile simetrice și impresionanta cetate țărănească, inclusă în UNESCO, vorbesc despre o comunitate care a știut să îmbine tradiția și credința cu apărarea pe timp de asediu. Atmosfera de altădată este completată de evenimente culturale precum Festivalul Clătitelor sau Carnavalul (Fasching).

În județul Mureș, satele Saschiz și Cloașterf păstrează vii tradițiile săsești, de la arhitectura gospodăriilor „închise” și decorurile rafinate, până la olăritul cu motive albastre care a cucerit chiar și familia regală. Aici, fiecare casă spune o poveste.

Iar dacă ajungeți în județul Alba, Rimetea și Roșia Montană sunt două opriri obligatorii: primul este un sat montan cu o arhitectură unică și case pictate în alb și verde, iar cel de-al doilea îmbină moștenirea romană a mineritului cu case tradiționale din piatră și lemn, într-un peisaj spectaculos.

33 de obiective din 16 județe, pe „Ruta satelor cu arhitectură tradițională”

Toate aceste localități – Hoghilag, Biertan, Valea Viilor, Râu Sadului, Arpașu de Jos, Prejmer, Saschiz, Cloașterf, Rimetea și Roșia Montană – fac parte din Ruta satelor cu arhitectură tradițională, una dintre cele 12 rute tematice ale programului național de turism cultural „România Atractivă”. Prin această rută, programul își propune să pună în valoare patrimoniul rural autentic, să susțină turismul sustenabil și să încurajeze revitalizarea meșteșugurilor și tradițiilor locale.

„Ruta satelor cu arhitectură tradițională” cuprinde 33 de obiective, cele mai multe dintre ele fiind în județele Sibiu, Harghita, Maramureș și Suceava.

Cele 33 de obiective sunt:

În județul Sibiu:

Case cu arhitectura tradițională Hoghilag

Gospodării tradiționale în localitatea Arpașu de Jos

Gospodării tradiționale în localitatea Biertan

Gospodării tradiționale în localitatea Râu Sadului

Situl rural Valea Viilor

În județul Harghita:

Gospodării cu arhitectură tradițională din comuna Mărtiniș

Gospodării tradiționale în comuna Mugeni

Gospodării tradiționale în localitatea Atid

Gospodării tradiționale în localitatea Ciucsângiorgiu

În județul Maramureș:

Gospodării tradiționale în localitatea Breb

Patrimoniul vernacular al comunei Bogdan Vodă

Patrimoniul vernacular al comunei Lăpuș

Patrimoniul vernacular al comunei Petrova

În județul Suceava:

Gospodării cu arhitectură tradițională din comuna Straja

Gospodării tradiționale în localitatea Brodina

Gospodării tradiționale în localitatea Ciocănești

Totodată, pe Ruta satelor cu arhitectură tradițională regăsim și câte două obiective în județele Alba (în localitățile Rimetea și Roșia Montană), Covasna (Arhitectura tradițională în comuna Ozun și Drumul conacelor Comuna Ozun, sat Bicfalău), Hunedoara (în comuna Bunila, localitatea Alun, și în comuna Lelese), Mureș (în Cloașterf și Saschiz), Tulcea (în Cerna și Peceneaga), precum și câte un obiectiv în județele Cluj (în Izvoru Crișului), Brașov (în Prejmer), Argeș (în Nucșoara), Sălaj (casă tradițională în Comuna Șamșud), Timiș (în Bogda), Vrancea (casă tradițională țărănească – Muzeul Satului) și Prahova (în Drajna).

Turiștii dornici să descopere „România Atractivă” pot accesa website-ul romania-atractiva.ro sau aplicația mobilă de travel, disponibilă gratuit pentru iOS și Android (o poți descărca de aici: https://romaniaatractiva.app.link/download), unde vor găsi, printre multe altele, și informații despre toate obiectivele de pe cele 12 rute care formează, împreună, programul de turism cultural al României.