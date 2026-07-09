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Vernisajul expoziției de fotografie documentară „Despre oamenii și caii din Valahia Moravă”

Vernisajul expoziției de fotografie documentară „Despre oamenii și caii din Valahia Moravă”

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 9 iulie 2026

Muzeul Etnografic al Transilvaniei găzduiește, în perioada 14 iulie – 9 august, expoziția de fotografie documentară „Despre oamenii și caii din Valahia Moravă” semnată de fotograful ceh Josef Vrážel.

Vernisajul expoziției „Despre oamenii și caii din Valahia Moravă” va avea loc în 14 iulie, de la ora 15:00, în Galeria Cellarium. Versiunea găzduită la Cluj-Napoca este adaptată pentru publicul românesc, cu panouri de prezentare traduse, informează un comunicat al Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

Despre expoziție

Vernisajul expoziției de fotografie documentară „Despre oamenii și caii din Valahia Moravă”

Valahia Moravă este un ținut al pădurilor întinse, al pășunilor și al solului dur și pietros, o regiune din estul Republicii Cehe, unde viața nu a fost niciodată ușoară nici pentru oameni, nici pentru caii care odinioară munceau aceste pământuri. În munca grea din pădure, caii trăgeau bușteni, arau câmpurile și își însoțeau stăpânii în călătorii, adesea purtând sau tractând încărcături grele.

Deși rolul cailor s-a schimbat de-a lungul timpului, legătura profundă dintre om și animal a rămas aceeași. Fotografiile lui Josef Vrážel surprind numeroasele forme ale acestei conviețuiri, de la vechile ocupații tradiționale executate cu ajutorul cailor, până la lumea curselor hipice.

Fotograful nu se concentrează doar asupra cailor, ci și asupra oamenilor care trăiesc alături de ei, dezvăluind o comunitate aparte, evocând o legătura unică și apropierea profundă dintre om și animal. Expoziția a fost concepută inițial ca proiect expozițional al Muzeului Regiunii Valašsko și cuprinde 12 fotografii alb-negru, precum și obiecte autentice din universul cailor.

Despre fotograf

Josef Vrážel (n. 1966, Vsetín) a crescut în orașul Karolinka, situat în Valahia Moravă, unde locuiește și în prezent. La început s-a dedicat în principal fotografiei de peisaj, însă, treptat, a devenit tot mai interesat de poveștile oamenilor și de fotografia documentară.

Activitatea sa artistică se concentrează asupra unor proiecte fotografice de lungă durată, care îi permit să dobândească o înțelegere mai profundă atât a locurilor, cât și a oamenilor.

Principala sa sursă de inspirație este regiunea în care trăiește – Valahia Moravă și locuitorii săi. Temele centrale ale creației sale includ relația dintre oameni și cai, motivele spirituale, precum și viața cotidiană simplă a oamenilor care trăiesc în strânsă legătură cu natura.

Despre organizatori

Expoziția „Despre oamenii și caii din Valahia Moravă” este realizată în colaborare cu Muzeul Regiunii Valašsko și Consiliul Județean Cluj, în cadrul unui proiect co-finanțat de Uniunea Europeană. Parteneriatul dintre cele două muzee s-a născut în cadrul unor proiecte Erasmus dedicate educației adulților, care au facilitat schimbul de bune practici între cele două instituții.

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, promovează patrimoniul etnografic și cultural al Transilvaniei printr-un program expozițional divers, deschis colaborărilor internaționale. Muzeul Regiunii Valašsko administrează cinci obiective în regiunea Valahia Moravă (Republica Cehă): Castelul Vsetín, Castelul Kinský din Valašské Meziříčí, Castelul Lešná, Biserica Sfintei Treimi din Valašské Meziříčí și Observatorul Astronomic din Vsetín, prin care prezintă publicului istoria, natura, știința și tradițiile regiunii.

Expoziția fotografică „Despre oamenii și caii din Valahia Moravă”, semnată de fotograful ceh Josef Vrážel poate fi vizitată în perioada 14 iulie – 9 august, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, str. Memorandumului nr. 21, Cluj-Napoca.

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