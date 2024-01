Una dintre cele mai vechi imagini ale Timișoarei. Cum arăta orașul de pe Bega în secolul al XVII-lea?

Una dintre cele mai vechi imagini ale Timișoarei este gravura lui Hans Johann Sibmacher, gravor și desenator din Nürnberg. Gravura pe care o deține Muzeul Național al Banatului, editată în 1665, prezintă orașul cu cartierul și împrejurimile în care se aflau trupele lui Sigismund Báthory.

În cartușul aflat în dreapta jos, decorat cu volute, sunt indicate principalele părți ale orașului și locul de amplasare al trupelor. Perspectiva este plonjantă, cuprinzând atât cetatea și castelul, cât și cartierul alăturat din partea de răsărit a orașului, care apare aici ca o grupare de case, unele chiar cu etaj, plasate în jurul unei biserici masive cu turn pătrat și acoperiș ascuțit înconjurat de patru turnulețe mici. Pe turnul bisericii flutură steagul cu însemnele lui Báthory, fapt care amintește că trupele acestuia au ajuns până sub zidurile Timișoarei în anul 1596, fără a putea însă ocupa cetatea, scrie Muzeul Național al Banatului, pe pagina de Facebook a instituției.

În afara orașului este amplasată o clădire impunătoare cu turnulețe în console, înconjurată de un zid de apărare prevăzut cu mici bastioane, zid împrejmuit cu un șanț de apă (menționată în cartuș drept ”castel de plăcere”). Este aproape sigur că era reședința din afara orașului a Pașei din Timișoara, clădire care a fost înainte de acea epocă un castellum nobiliar. Cu toate că apare indicat și cartierul exterior, grupat în jurul bisericii, gravorul nu a insistat clar pe detalii, renunțând la palisadele care, probabil existau. Biserica, fără absidă, are forme simple, și o singură navă dreptunghiulară.

Planșa cu imaginea Timișoarei a fost prezentată pentru prima oară în Chronologia Oder Historische beschreibung aller Kriegsempörungen und belägerungen der Stätt und Vestungen auch Scharmützeln vnd Schlachten, so in Ober und Under Ungarnauch Sibenbürgen mit dem Türcken von anno 1595 biß auff gegenwertige Zeit danckhwürtig geschehen, scrisă de Hieronymus Ortelius și editată în 1603.

Pentru cei curioși și iubitori de istorie: expoziția „Timișoara în Gravura Europeană secolele XVI – XVIII” este deschisă de miercuri până duminică, în mansarda B2 a Bastionului Maria Theresia, între orele 10:00 - 18:00. Să nu uitați să vă faceți timp, căci aici timpul parcă se oprește, invitându-vă să descoperiți fiecare detaliu.